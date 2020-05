Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương lần thứ III

Trong 2 ngày 27 và 28-5, Đảng bộ Sở Công Thương đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự đại hội đại diện lãnh đạo Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cùng 106 đảng viên của Đảng bộ Sở Công Thương.

Toàn cảnh đại hội.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự quan tâm, lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, cơ quan quản lý cấp trên, sự đoàn kết, thống nhất của đội ngũ cán bộ, đảng viên, Đảng bộ Sở Công Thương đã phát huy vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, công chức, viên chức vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội

Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm kỳ 2015-2020, có 2/3 chỉ tiêu kế hoạch của ngành công thương đạt và vượt mục tiêu đại hội. Trong đó, sản xuất công nghiệp có bước tăng trưởng đột phá, cao nhất từ trước đến nay. Giá trị sản xuất công nghiệp giai đoạn 2015-2020 tăng trưởng bình quân 21,2%. Năm 2020, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 151.300 tỷ đồng, gấp 2,6 lần năm 2015. Tỉnh Thanh Hóa hiện xếp thứ 16/63 tỉnh, thành phố trên cả nước về sản xuất công nghiệp, tăng 1 bậc so với năm 2015.

Đảng viên phát biểu tham luận tại đại hội.

Cơ cấu nội bộ ngành công nghiệp chuyển dịch tích cực, giảm giá trị sản xuất công nghiệp ngành công nghiệp khai khoáng, tăng tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo. Hầu hết các mặt hàng công nghiệp truyền thống đều có mức tăng trưởng cao. Ngoài dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn, còn có nhiều dự án công nghiệp lớn đi vào sản xuất, như: Xi măng Long Sơn, Thủy điện Trung Sơn, Thủy điện Mặt trời 1, Nhà máy điện mặt trời Yên Thái, Nhà máy thép Nghi Sơn giai đoạn 1, nhiều nhà máy may mặc, giày da…Các ngành nghề công nghiệp nông thôn phát triển, tạo việc làm cho ngày càng nhiều lao động.

Đồng chí Đỗ Xuân Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Từ sự phát triển mạnh của các nhà máy, dự án công nghiệp, đã gia tăng nhanh chóng sản lượng, giá trị hàng hóa xuất khẩu. Giá trị xuất khẩu về trước 3 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu bình quân giai đoạn 2015-2020 ước đạt 20,9%/năm. Năm 2020 ước đạt 4 tỷ USD, gấp 2,6 lần năm 2015; xếp thứ 15/63 tỉnh, thành phố cả nước, tăng 1 bậc so với năm 2015. Tăng trưởng nhập khẩu giai đoạn 2015-2020 ước đạt 19,9%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng giai đoạn 2015-2020 ước đạt 13,9%, xếp thứ 7/63 tỉnh, thành phố, tăng 5 bậc so với năm 2015. Tăng trưởng vốn lĩnh vực đầu tư thương mại giai đoạn 2015-2020 đạt 21,3%/năm.

Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025

Công tác quản lý Nhà nước thuộc phạm vi của ngành trong nhiệm kỳ có nhiều chuyển biến tích cực. Điển hình như đã tập trung lãnh đạo, xây dựng 5 quy hoạch, đề án; tham mưu ban hành và triển khai thực hiện chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp, thương mại; triển khai quyết liệt Nghị quyết của Tỉnh ủy về vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện tốt công tác quản lý điện năng, bảo đảm điện cho sản xuất và kinh doanh; tăng cường thực hiện các quy định của Nhà nước về quản lý chuyên ngành công nghiệp, thương mại như cụm công nghiệp, quản lý kinh doanh hoạt động đa cấp, hội chợ, khuyến mại; hướng dẫn, thẩm định tiêu chí số 4 và số 7 trong xây dựng nông thôn mới. Cũng trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Sở Công Thương đã thực hiện quyết liệt trong công tác thực hiện cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ, xây dựng cơ quan trong sạch, an toàn, làm chủ, cán bộ công dân gương mẫu…

Ban chấp hành Đảng bộ Sở Công Thương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt tại Đại hội

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Sở Công Thương xác định tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, đoàn kết, sáng tạo, tham mưu phát triển sản xuất công nghiệp, dịch vụ thương mại theo hướng: Chuyển dịch phát triển sản xuất công nghiệp theo mô hình chiều rộng sang chiều sâu; phát triển công nghiệp công nghệ cao, tạo thay đổi nhanh chóng về chất lượng tăng trưởng; đẩy mạnh phát triển công nghiệp nông thôn trong xây dựng nông thôn mới; đa dạng hóa loại hình dịch vụ gắn với văn minh thương mại, bình ổn thị trường; tăng cường kết nối cung cầu, đẩy mạnh xuất khẩu. Phấn đấu đưa giá trị sản xuất công nghiệp giai đoạn 2020-2025 tăng trưởng bình quân 12,7%; đến năm 2025 đạt 275.000 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu giai đoạn 2020-2025 tăng trưởng bình quân 14,9%/năm, đến năm 2025 đạt 8 tỷ đồng; tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng giai đoạn 2020-2025 tăng bình quân 17,6%/năm, đến năm 2025 đạt 265.000 tỷ đồng. Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về phát triển sản xuất công nghiệp và dịch vụ thương mại. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn. Thực hiện tốt việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, bảo đảm hiệu quả trong giải quyết thủ tục hành chính công khai, minh bạch, tạo thuận lợi nhất cho tổ chức, công dân. Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Công Thương khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 13 đồng chí; bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025.

Minh Hằng