Đại hội Đảng bộ Ngân hàng TMCP BIDV - Chi nhánh Thanh Hóa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Vừa qua, Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.

Nhiệm kỳ 2020-2025, dưới sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Đảng uỷ, các tổ chức đoàn thể trong chi nhánh đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định, gắn liền với việc thực hiện mục tiêu nhiệm vụ chính trị của đơn vị; chất lượng và hiệu quả hoạt động không ngừng được nâng lên và dần đi vào chiều sâu; Thương hiệu, vị thế của BIDV Thanh Hóa trên địa bàn được giữ vững; Chi nhánh luôn hoàn thành mọi nghĩa vụ với Nhà nước, an ninh trật tự được giữ vững.

Đồng chí Lê Ngọc Vân, Giám đốc BIDV - Chi nhánh Thanh Hóa phát biểu khai mạc đại hội.

Hoạt động kinh doanh của chi nhánh có tốc độ tăng trưởng bền vững, chất lượng hoạt động được đảm bảo, kết quả kinh doanh hàng năm đều có lãi và tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước, thu nhập và đời sống của người lao động ổn định và từng bước được cải thiện. Tổng tài sản đạt 5.725 tỷ đồng, tăng trưởng 88,8% so cuối năm 2014, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm 16%; nguồn vốn huy động đạt 5.483 tỷ đồng, tăng trưởng 86,7%, vốn huy động bình quân 5.224 tỷ đồng, tăng trưởng 90,3% so với cuối năm 2014; tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm 13,3%. Dư nợ cuối kỳ đạt 5.657 tỷ đồng, tăng trưởng 107,1%, dư nợ bình quân đạt 5.300 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm 15,68 %, vượt 0,68% so mục tiêu đề ra, tỷ lệ nợ xấu luôn dưới 2% (không bao gồm dư nợ cho vay đóng tàu khai thác hải sản xa bờ theo Nghị định số 67 của Chính phủ). Thu dịch vụ ròng hằng năm đều tăng trưởng so với năm trước, đến 31-12-2019 đạt 39,45 tỷ đồng, tăng trưởng 49,1% so cuối năm 2014, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm trên 8,3%; tỷ trọng thu dịch vụ trên lợi nhuận hàng năm đều đạt trên 15,25%, trong đó thu ròng dịch vụ bán lẻ chiếm 56.5% trong tổng thu dịch vụ của Chi nhánh; chênh lệch thu chi tăng trưởng bình quân hằng năm 15,85% vượt 0,85% so mục tiêu đề ra; trích đủ dự phòng rủi ro theo kết quả phân loại nợ.

Cơ cấu thu nhập và nền khách hàng của chi nhánh được dịch chuyển theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng thu từ ngân hàng bán lẻ và thu dịch vụ trong tổng thu nhập thuần của chi nhánh, nền khách hàng không ngừng được phát triển và dịch chuyển đúng hướng. Kiểm soát chặt chẽ các mặt hoạt động đảm bảo an toàn, hiệu quả kinh doanh, trích đủ DPRR theo qui định; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước; đảm bảo chế độ, việc làm, ổn định và từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, đảng viên và người lao động.

Công tác an sinh xã hội luôn được Ban chấp hành Đảng bộ BIDV – Chi nhánh Thanh Hóa quan tâm, coi đây là trách nhiệm của đơn vị đối với xã hội. Tổng số tiền do chi nhánh thực hiện các chương trình an sinh xã hội (ASXH) trên địa bàn từ năm 2015-2019 từ các nguồn kinh phí của Hội sở chính BIDV, chí phí ASXH của chi nhánh, quỹ xã hội từ thiện của công đoàn và nguồn đóng góp của cán bộ, nhân viên, người lao động là 12,462 tỷ đồng.

Với phương châm hoạt động “Kỷ cương - Trách nhiệm - Hiệu quả”, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ BIDV – Chi nhánh Thanh Hóa tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể vững mạnh toàn diện; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, cán bộ chủ chốt đủ phẩm chất và năng lực để hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ của đơn vị; Xây dựng, giữ gìn và phát triển văn hoá doanh nghiệp, văn hoá BIDV trên cơ sở đó củng cố và nâng cao vị thế, thương hiệu của BIDV trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Đinh Thị Thanh Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trên tinh thần tập trung dân chủ, đoàn kết, thống nhất, đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa khóa XI , nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nguyễn Lương