Đại hội Đảng bộ huyện Quan Sơn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Đoàn kết - Dân chủ - Năng động - Phát triển

Sáng 28-5, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quan Sơn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc. Đây là Đại hội Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy Thanh Hóa đầu tiên được chọn tổ chức đại hội điểm.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quan Sơn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, dự và chỉ đạo đại hội.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quan Sơn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban Trung ương Đảng; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí bí thư và trưởng ban tổ chức các huyện ủy: Mường Lát, Quan Hóa, Bá Thước, Cẩm Thủy, Ngọc Lặc, Lang Chánh, Thường Xuân và 225 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 4.000 đảng viên trong Đảng bộ huyện Quan Sơn.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Năng động - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quan Sơn lần thứ VI có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá toàn diện tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Quan Sơn đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu cao và đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Có 24/26 chỉ tiêu đề ra đạt và vượt chỉ tiêu đại hội. Nổi bật là: Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm giai đoạn 2016 - 2020 đạt 13,73%, vượt mục tiêu Đại hội. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 30,2 triệu đồng, tăng 14,2 triệu đồng so với năm 2015. Hoạt động thương mại - dịch vụ tiếp tục phát triển cả về số lượng và chất lượng, tốc độ tăng trưởng hằng năm ước đạt 15,01%. Với lợi thế về rừng, những năm qua Đảng bộ huyện đã chỉ đạo và xây dựng thành công mô hình quản lý rừng bền vững. Phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) có chuyển biến rõ rệt. Dự kiến đến cuối năm 2020, toàn huyện sẽ có 3 xã, 46 bản về đích NTM, trong đó có 1 xã NTM nâng cao, 6 bản NTM kiểu mẫu; bình quân các xã đạt 14,5 tiêu chí. Đi đôi với phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội có những chuyển biến tích cực. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo có nhiều chuyển biến, tăng thứ bậc cả về giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn; công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia được đẩy mạnh. Hoạt động văn hóa - văn nghệ diễn ra sôi nổi, rộng khắp, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Công tác giảm nghèo theo tinh thần Nghị quyết 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững, đạt được kết quả đáng khích lệ. Quốc phòng - an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội bảo đảm.

Công tác xây dựng Đảng, cải cách hành chính và hệ thống chính trị được nâng cao; đoàn kết trong Đảng, trong Nhân dân được tăng cường. Các cấp ủy đảng đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Việc triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp được triển khai sâu rộng, tạo được sự đồng thuận, tin tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Công tác phát triển Đảng được chăm lo, trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 797 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 4.070 đảng viên .

Bước vào nhiệm kỳ 2020 -2025, Đảng bộ huyện Quan Sơn đề ra phương hướng là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; chuyển đổi mạnh cơ cấu kinh tế, dựa trên lợi thế là lâm nghiệp, chăn nuôi và thương mại cửa khẩu; tranh thủ tối đa các nguồn lực và kêu gọi đầu tư để cải thiện kết cấu hạ tầng; tiếp tục tăng cường công tác chính trị tư tưởng để nhanh chóng thay đổi tập quán canh tác, nếp sinh hoạt lạc hậu trong nhân dân; làm tốt công tác giảm nghèo bền vững và chính sách dân tộc để giữ ổn định, tạo đà cho sự phát triển; cải thiện chất lượng giáo dục, nâng cao trình độ dân trí, chất lượng nguồn nhân lực; tiếp tục sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý từ huyện đến cơ sở đủ phẩm chất, năng lực phục vụ sự phát triển; giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội; phấn đấu ra khỏi huyện nghèo trước năm 2025”.

Dự thảo báo cáo chính trị đã đề ra 27 chỉ tiêu trên tất cả các lĩnh vực để phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa – giáo dục – y tế, giữ vững quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thông chính trị. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quan Sơn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 cũng xác định 3 chương trình trọng tâm gồm: Chương trình phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững gắn với kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; Chương trình phát triển nguồn nhân lực; Chương trình nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng. Xây dựng 3 khâu đột phá, gồm: Đột phá về đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; đột phá về quy hoạch, sắp xếp dân cư tập trung, an toàn phòng trách thiên tai; đột phá về phát triển các cụm trung tâm dịch vụ - thương mại trên trục quốc lộ 217, gắn với xây dựng và phát triển Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Na Mèo. Đồng thời đề ra 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện thành công khát vọng huyện Quan Sơn thoát nghèo trước năm 2025.

Minh Hiếu