Đại hội Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng 19 - 6, Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự đại hội có đại diện Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bám sát chương trình, kế hoạch công tác của ngành, UBND tỉnh và chức năng, nhiệm vụ được giao, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Cục THADS tỉnh đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; lãnh đạo đảng viên, cán bộ, công chức, người lao động đoàn kết, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; hoàn thành và vượt mức hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

Các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nổi bật là kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS năm sau luôn cao hơn năm trước. Riêng năm 2019, tỷ lệ giải quyết các vụ việc, giải quyết về tiền đều đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Theo đó, các cơ quan THADS tỉnh đã giải quyết được 13.140 vụ việc, tăng 1.252 vụ việc so với cùng kỳ năm 2018. Về tiền, trong số 970,327 tỷ đồng có điều kiện giải quyết, các cơ quan THADS trong tỉnh đã thi hành xong 336,758 tỷ đồng, vượt 4,72% so với chỉ tiêu Nghị quyết của Quốc hội giao và vượt 0,72% so với chỉ tiêu Tổng cục THADS giao. Đối với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, từ tháng 10-2014 đến cuối tháng 2-2020, các cơ quan THADS trong tỉnh đã tiếp nhận 295 đơn thư khiếu nại, tố cáo. Trong tổng số đơn thư khiếu nại, tố cáo có 193 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan THADS. Qua phân loại, các cơ quan THADS đã giải quyết xong 161/163 đơn khiếu nại, đạt tỷ lệ 98,7%; giải quyết 30/30 đơn tố cáo, đạt tỷ lệ 100%.

Các đảng viên dự Đại hội Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Công tác xây dựng Đảng bộ Cục THADS tỉnh vững mạnh được quan tâm, thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Cục THADS đã tạo điều kiện cho 9 lượt cán bộ, công chức tham gia các lớp bồi dưỡng lý luận do Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức; kết nạp mới được 8 đảng viên. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia các đợt học tập, quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh luôn đạt 95% trở lên. Hàng năm, 100% chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục THADS tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó, có 20%, chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng bộ liên tục 5 năm liền đạt tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cùng với đó, hàng năm, Đảng bộ Cục THADS tỉnh thường xuyên tổ chức cho cho cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động được tham gia học tập chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Bên cạnh đó, vai trò của các tổ chức đoàn thể trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan được phát huy. Những thiếu sót, khuyết điểm được tập trung khắc phục có hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực trong toàn Đảng bộ.

Các đảng viên biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội.

Trên cơ sở tổng kết thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ qua, đại hội đã thảo luận phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ 2020 - 2025. Với phương hướng chung là “Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, hạn chế, lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác phối hợp, tập trung lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, xây dựng cơ quan văn hóa, các tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh toàn diện”, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ THADS phấn đấu hoàn thành tốt 8 chỉ tiêu chủ yếu đề ra. Trong đó, trọng tâm là phấn đấu hàng năm hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Quốc hội, Bộ Tư pháp, Tổng Cục THADS, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao. Cục THADS tỉnh đạt hạng A trong bảng xếp hạng các cơ quan THADS.

Ban Chấp hành Đảng bộ Cục THADS tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội Đảng bộ Cục THADS tỉnh đã bầu Ban Chấp hành khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 9 đồng chí; bầu đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Đồng chí Bùi Mạnh Khoa, Cục trưởng Cục THADS tỉnh được bầu giữ chức Bí thư đảng ủy Cục THADS tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ Cục THADS tỉnh khóa mới đã tổ chức họp phiên thứ nhất bầu Bí thư, các Phó Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra. Kết quả, đồng chí Bùi Mạnh Khoa, Cục trưởng Cục THADS tỉnh được bầu giữ chức Bí thư đảng ủy Cục THADS tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trần Thanh