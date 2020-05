Đại hội Đảng bộ Công an huyện Bá Thước lần thứ XXIV

Sáng 8-5, Đảng bộ Công an huyện Bá Thước tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đây là đơn vị thứ 2 được Ban Thường vụ Huyện ủy Bá Thước chọn tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm đối với Đảng bộ, chi bộ khối cơ quan. Dự và chỉ đạo đại hội có Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa; lãnh đạo huyện Bá Thước.

Toàn cảnh đại hội

Trong nhiệm kỳ vừa qua, bám sát sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Ban Thường vụ Huyện uỷ Bá Thước và sự phối hợp, giúp đỡ các cấp, các ngành, chính quyền địa phương. Đảng bộ Công an huyện luôn giữ vững tinh thần đoàn kết thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm và mà Nghị quyết đại hội lần thứ XXIII đề ra.

Các đại biểu dự đại hội

5 năm qua, Công an huyện đã thụ lý 279 vụ, 375 đối tượng; khởi tố 175 vụ, 238 bị can. Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt trên 85%. Lập phá thành công 14 chuyên án; bắt 12 đối tượng truy nã. Công tác đảm bảo trật tự ATGT, trật tự công cộng triển khai đạt nhiều kết quả tích cực, lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định tạm giữ 1.749 xe mô tô, 37 xe ô tô; tước 368 giấy phép lái xe mô tô, 60 giấy phép lai xe ô tô; ra quyết định xử lý gần 3.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 2 tỷ đồng.

Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội gắn với cải cách hành chính được đẩy mạnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân; Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã có sự đổi mới với nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, được cấp trên ghi nhận và đánh giá cao.

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Công an huyện Bá Thước đã kết nạp 20 đảng viên mới, công nhận chính thức cho 26 đảng viên. Với những kết quả đạt được, hằng năm Đảng bộ Công an huyện luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 2 năm liên tục được UBND tỉnh và Tổng cục Chính trị CAND tặng cờ thi đua đơn vị dẫn đầu.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, với phương châm: “Kỷ cương, đổi mới, vững mạnh, phát triển”, Đảng bộ Công an huyện Bá Thước quyết tâm phấn đấu và hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội huyện nhà. Trong đó tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác đảm bảo giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn huyện, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, hình thành “điểm nóng” gây mất an ninh trật tự, tội phạm lộng hành. Nâng cao công tác nghiệp vụ cơ bản, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ công tác. Xây dựng tổ chức đảng, lực lượng Công an huyện và Công an xã trong sạch vững mạnh, đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ.

Bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ Công an huyện lần thứ XXIV

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 9 đồng chí; đại hội đã tiến hành bầu Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy Ban Kiểm tra và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XXIII.

Ngay sau đại hội, Ban Thường vụ Huyện ủy Bá Thước đã tổ chức họp đánh giá, rút kinh nghiệm. Theo đó, Đại hội điểm Đảng bộ Công an huyện Bá Thước đã bảo đảm đúng các quy định và yêu cầu đề ra. Việc tổ chức thành công Đại hội điểm tại Đảng bộ Công an huyện là tiền đề quan trọng, để các Đảng bộ, chi bộ khối cơ quan trên địa bàn huyện tổ chức tốt Đại hội trong thời gian tới.

Thế Anh