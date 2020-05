Đại hội Đảng bộ các Đồn Biên phòng tuyến biên giới Thanh Hóa

Từ ngày 11 đến ngày 14 – 5, Đảng bộ các Đồn biên phòng (BP) Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Na Mèo (Quan Sơn), Đồn BP Quang Chiểu, Tam Chung và Cửa khẩu Tén Tằn (Mường Lát) đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại tá Nguyễn Văn Thú, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh phát biểu tại Đại hội Đảng bộ Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo (Quan Sơn).

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ các Đồn BP CKQT Na Mèo, Quang Chiểu, Tam Chung và CK Tén Tằn luôn quán triệt sâu sắc các Nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, đoàn kết tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện, đồng bộ các mặt công tác. Chất lượng tổng hợp của toàn đơn vị, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ được nâng lên, hoàn xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, các chỉ tiêu đại hội đề ra đều đạt và vượt mức đề ra.

Đồn BP CKQT Na Mèo bỏ phiếu bầu BCH nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo (Quan Sơn), trong nhiệm kỳ 2015-2020, đã tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị, phát triển KT-XH, chung sức xây dựng nông thôn mới. Đồn đã trực tiếp ủng hộ 10 tấn xi măng xây dựng bản Ché Lầu, xã Na Mèo; sửa chữa, làm mới 12 km đường giao thông liên bản; giúp dân 210 ngày công. Phát huy vai trò của cán bộ tăng cường xã, tham mưu cho Huyện uỷ, UBND huyện, chính quyền địa phương 2 xã củng cố hoạt động ở 20 chi bộ, kiện toàn hệ thống cơ sở việc sáp nhập 4 bản.

Ban chấp hành Đảng bộ Đồn BP CKQT Na Mèo ra mắt Đại hội

Thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, trên địa bàn đã có 15 người dân tự nguyện tham gia quản lý bảo vệ 37,376km đường biên giới, với 13 vị trí/16 mốc quốc giới; Triển khai Chỉ thị 681 của Đảng ủy BĐBP về việc phân công đảng viên Đồn Biên phòng phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới đến nay có 45 đảng viên, phụ trách 202 hộ gia đình, vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm giúp đỡ xây dựng 1 nhà “Nghĩa tình biên giới” trị giá hơn 90 triệu đồng.

Chào cờ tại Đại hội Đảng bộ Đồn BP Quang Chiểu

Đồn BP Quang Chiểu đã phối hợp với Đại đội 215, BCH Quân sự tỉnh Hủa Phăn (Lào) tổ chức tuần tra song phương đoạn biên giới đồn phụ trách được 45 đợt với hơn 1.080 lượt cán bộ chiến sỹ (CBCS) tham gia; tuần tra đơn phương được 90 lần với 640 lượt người; phối hợp với lực lượng kiểm lâm, dân quân và công an xã tuần tra trên địa bàn được 86 lần với 565 lượt người tham gia.

Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phát biểu ý kiến tại Đại hội

Đồng thời làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát xuất nhập biên (XNB) bảo đảm chặt chẽ, đúng pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi lưu thông biên giới, làm thủ tục XNB được 65.154 lượt người với 20.279 lượt phương tiện. Qua công tác kiểm soát đã phát hiện ngăn chặn và xử lý kịp thời 5 vụ/6 đối tượng vi phạm quy chế biên giới...

Bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ Đồn BQ Quang Chiểu

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Đồn BP Tam Chung cũng đã thực hiện và đạt được những kết quả trên các mặt công tác, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và xây dựng đảng bộ TSVM.

Bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ Đồn BP Tam Chung

Trong đó có một số mặt công tác nổi bật xuất sắc, như: Đấu tranh phòng chống tội phạm bắt xử lý 17 vụ/15 đối tượng, trong đó có 1 vụ/ 2 đối tượng mua bán người; Tích cực giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn; Xây dựng cảnh quan trong đơn vị môi trường sáng – xanh – sach – đẹp.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Đảng bộ Đồn Tam Chung

Tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn, cũng trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đồn đã tập trung quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của cấp trên về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; xây dựng Nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo công tác trinh sát, công tác phòng chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP); xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án về “Giải quyết tình hình phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma túy địa bàn các xã biên giới tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2015 – 2020”; Đề án “Tăng cường bảo đảm an ninh trật tự tuyến biên giới phía Tây tỉnh Thanh Hóa”.

Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội Đảng bộ Đồn BPCK Tén Tằn

Đơn vị đã triển khai công tác nghiệp vụ thu được 3.491 tin, trong đó có 1.981 tin có giá trị, 1.962 tin tham khảo. Triển khai kế hoạch nghiệp vụ, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; phối hợp, phát hiện, tham mưu, xử lý 40 vụ/53 đối tượng; bắt, khởi tố 15vụ /15 đối tượng, tang vật thu 314,7 kg pháo; 3.830 viên ma túy tổng hợp (MTTH); 7,784g hêrôin; 37,5 kg quả thuốc phiện; tham mưu cho UBND huyện xử lý vi phạm hành chính 2 vụ/6 đối tượng; đơn vị xử lý 23 vụ/32 đối tượng (trong đó vi phạm quy chế biên giới, 16vụ/24 đối tượng), thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 98 triệu đồng; vận động nhân dân giao nộp 246 khẩu súng săn, 36 khẩu súng cồn, 30 nòng súng, 81 hạt nổ, 2 kiếm, 8 kích điện. Tiếp nhận 2 vụ/3 đối tượng và trao trả 4 vụ/7 đối tượng vi phạm quy chế biên giới từ nước bạn Lào.

Trung tá Đỗ Ngọc Sơn, Chính Trị viên Đồn BPCK Tén Tằn đọc báo cáo tại Đại hội

Bỏ phiếu Bầu BCH Đảng bộ Đồn BPCK Tén Tằn

Phát huy tinh thần dân chủ, tập trung trí tuệ, đoàn kết và đổi mới, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào các văn kiện Đại hội. Theo đó, Đảng bộ các Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo, Quang Chiểu, Tam Chung và Tén Tằn, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định một số mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu, tập trung triển khai đồng bộ và phát huy sức mạnh của các biện pháp công tác biên phòng, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phụ trách; tích cực tham gia phát triển kinh tế văn hóa xã hội ở địa phương, phấn đấu 100% CBCS có lập trường kiên định vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, giáo dục chính trị ở đơn vị…

Tiến Đông