Đại hội Đảng bộ Bưu điện tỉnh Thanh Hóa lần thứ XXVIII

Trong 2 ngày 29 và 30-5, Bưu điện tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ Bưu điện tỉnh Thanh Hóa lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bám sát mục tiêu Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Bưu điện tỉnh Thanh Hóa đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ đảng viên và người lao động thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã đề ra; giữ vững và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, xây dựng doanh nghiệp ngày càng phát triển.

Ông Nguyễn Trung Thành, Bí thư Đảng ủy Bưu điện tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2015-2020 trình bày diễn văn khai mạc đại hội.

Mạng lưới các điểm phục vụ tiếp tục được phát triển, mở rộng cả quy mô và khả năng cung cấp các dịch vụ; khai thác tối đa lợi thế mạng lưới để phát triển kinh doanh, đồng thời đảm bảo thông tin liên lạc bưu chính thông suốt trong mọi tình huống. Các chỉ tiêu chất lượng theo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dịch vụ bưu chính công ích” đều đạt và vượt so với quy định; mạng lưới đường thư hàng năm đều được mở rộng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, hiện nay toàn Bưu điện tỉnh có 18 tuyến vận chuyển bưu chính cấp 2 bằng ôtô với tổng chiều dài trên 2.162 km/ngày, 300 tuyến vận chuyển bưu chính cấp 3 với tổng chiều dài trên 6.666 km/ngày. Năm 2019, doanh thu đạt 538,6 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch, bằng 246% so với năm 2015; Sản lượng phát hành báo chí đạt 12.329 triệu tờ/cuốn, đạt 100% kết hoạch; năng suất lao động bình quân 442 triệu đồng/người/năm, bằng 200% so với năm 2015; thu nhập bình quân đầu người đạt 11,3 triệu đồng/người/tháng, bằng 170% so với năm 2015; Giải quyết đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động, các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ lần thứ XXVII đề ra đều đạt và vượt kế hoạch.

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phát biểu chỉ đạo đại hội.

Ngoài việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, đảm bảo việc làm, thu nhập và thực hiện đầy đủ các chính sách cho người lao động. Trong nhiệm kỳ qua, Bưu điện tỉnh Thanh Hóa đã đóng góp tích cực vào công tác an sinh xã hội như: Ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, quỹ bảo trợ trẻ em, các tổ chức nhân đạo, từ thiện, Quỹ Khuyến học và đồng bào bị bão lụt, thiên tai..., tham gia ủng hộ chương trình ASXH, chương trình “Tết sum vầy”... với tổng số tiền ủng hộ 1,64 tỷ đồng. Trong đó tham gia cùng các đoàn Hội đồng dân tộc, Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa; Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thăm hỏi và ủng hộ đồng bào các huyện miền núi cao khó khăn, thiên tai bão lũ gần 20 tấn gạo và 2 tấn muối với số tiền gần 400 triệu đồng.

Nhiều tham luận chất lượng, mang tính thực tiễn cao được trình bày tại đại hội.

Với những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Bưu điện tỉnh Thanh Hóa được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua trong các năm 2015, 2017, 2018, 2019 và được Bộ Thông tin và truyền thông tặng Cờ thi đua năm 2016 và Bằng khen của các Bộ, ngành trong giai đoạn 2015 - 2019. Tổ chức Công đoàn cơ sở đạt trong sạch vững mạnh, 2 năm được Tổng Liên Đoàn Lao động Việt Nam và 3 năm được Công đoàn Thông tin và Truyền thông tặng Cờ thi đua; Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, liên tục được công nhận vững mạnh và được tặng Bằng khen, Giấy khen của cấp trên.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung tại đại hội.

Đại hội Đảng bộ Bưu Điện tỉnh Thanh Hóa lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra phương hướng xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, làm hạt nhân lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2020- 2025. Tiếp tục đổi mới toàn diện, phát triển đồng bộ ba trụ cột kinh doanh: Bưu chính chuyển phát, tài chính bưu chính, phân phối truyền thông. Phát huy thế mạnh mạng lưới rộng khắp để phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; đẩy mạnh kinh doanh phục vụ ở khu vực nông thôn; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công, để Bưu điện trở thành cánh tay nối dài của chính quyền trong cung ứng dịch vụ hành chính công; phục vụ tốt nhiệm vụ an sinh xã hội. Đảm bảo việc làm ổn định, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, tích cực tham gia đóng góp các quỹ chính sách xã hội, các hoạt động từ thiện tại địa phương, góp phần xây dựng Đảng bộ Bưu điện tỉnh vững mạnh toàn diện.

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Bưu điện tỉnh Thanh Hóa lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Bưu điện tỉnh Thanh Hóa lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Với tinh thần tập trung dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Bưu điện tỉnh lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Nguyễn Lương