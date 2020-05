Đại hội Đảng bộ Biên phòng cửa khẩu cảng Nghi Sơn

Trong 2 ngày 6 và 7-5-2020, Đảng bộ Ban Chỉ huy biên phòng cửa khẩu cảng Nghi Sơn đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị được Bộ Chỉ huy BĐBP Thanh Hóa giao nhiệm vụ tiến hành đại hội điểm, nhằm rút kinh nghiệm đối với các Đảng bộ cơ sở.

Bỏ phiếu bầu BCH nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Ban Chỉ huy biên phòng cửa khẩu cảng Nghi Sơn luôn quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, đoàn kết tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện, đồng bộ các mặt công tác. Chất lượng tổng hợp của toàn đơn vị, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ được nâng lên, hoàn xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, các chỉ tiêu đại hội đề ra đều đạt và vượt mức đề ra.

5 năm qua, đơn vị tổ chức 1.200 lượt tuần tra, kiểm soát; làm thủ tục xuất nhập cảnh cho trên 6.000 tàu thuyền, trên 95.000 lượt thuyền viên; phối hợp kiểm tra giám sát biên phòng đối với trên 26 triệu tấn hàng hóa; bắt giữ và khởi tố 23 vụ án hình sự, trên 23 đối tượng, tang vật thu giữ 6,694 gam heroin, 45 kg pháo nổ và nhiều tang vật khác; xử lý vi phạm hành chính 72 vụ trên 83 đối tượng; cứu nạn thành công 3 phương tiện, trên 21 người bị nạn...

Trong nhiệm kỳ qua, nhiều mô hình được xây dựng và tiếp tục duy trì như: Chương trình “Nâng bước em đến trường”, “Hãy làm sạch biển”; đặc biệt thực hiện Chỉ thị 681 của Đảng ủy BĐBP về phân công đảng viên phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới, đơn vị đã phân công 50 đảng viên phụ trách 284 hộ gia đình; đỡ đầu 6 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình “Nâng bước em đến trường”… Qua đó góp phần củng cố chính trị ở cơ sở và phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.

Tại đại hội, phát huy tinh thần dân chủ, tập trung trí tuệ, đoàn kết và đổi mới, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào các văn kiện Đại hội. Theo đó, Đảng bộ Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Nghi Sơn nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định một số mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu, tập trung triển khai đồng bộ và phát huy sức mạnh của các biện pháp công tác biên phòng, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển, đảo, cảng biển, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phụ trách; tích cực tham gia phát triển kinh tế văn hóa xã hội ở địa phương, phấn đấu 100% CBCS có lập trường kiên định vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, giáo dục chính trị ở đơn vị…

Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 8 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ BĐBP Thanh Hóa lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau Đại hội, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Thanh Hóa đã tổ chức rút kinh nghiệm để tiếp tục triển khai có hiệu quả Đại hội Đảng cấp cơ sở ở các đơn vị trong toàn Đảng bộ.

Xuân Thủy