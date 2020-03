Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Xuân Lập (Thọ Xuân)

Sáng 19-3, Đảng bộ xã Xuân Lập (Thọ Xuân) đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Huyện uỷ Thọ Xuân chỉ đạo đại hội điểm để rút kinh nghiệm.

Toàn cảnh đại hội.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Xuân Lập đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thuỷ sản bình quân hàng năm đạt 1,8%. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 ước đạt 45 triệu đồng/người/năm, tăng 21,9 triệu đồng so với năm 2015. Thu ngân sách nhà nước năm 2020 ước đạt 19,5 tỷ đồng, gấp 1,76 lần năm 2015… Lĩnh vực văn hoá, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được chăm lo, an ninh, quốc phòng giữ vững, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Với phương châm hành động “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đổi mới-Phát triển”, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Xuân Lập đề ra mục tiêu phấn đấu hoàn thành 26 chỉ tiêu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, môi trường, an ninh trật tự và xây dựng Đảng; các chương trình trọng tâm gồm phát triển nông nghiệp gắn với tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến và cơ giới hoá đồng bộ. Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội theo tiêu chí phường. Phát triển du lịch gắn với phát triển làng nghề truyền thống.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 14 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thường trực Huyện uỷ Thọ Xuân đã đánh giá cao công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội Đảng bộ xã Xuân Lập. Các văn kiện đại hội, quy trình nhân sự được thực hiện đúng hướng dẫn; công tác điều hành đại hội bảo đảm lịch trình, kế hoạch đề ra, kết quả bầu cử tốt. Tuy nhiên, thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, yếu kém còn tồn tại trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Thường trực Huyện uỷ đề nghị Đảng bộ xã Xuân Lập cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận, đánh giá cụ thể những nguyên nhân, hạn chế, yếu kém, đề ra các giải pháp khắc phục hiệu quả. Đối với mục tiêu, các chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020-2025, cần sát thực tiễn và có tiêu chí cao hơn.

Sau đại hội điểm Đảng bộ xã Xuân Lập, Thường trực Huyện uỷ Thọ Xuân sẽ tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm để tiếp tục tập trung chỉ đạo đại hội điểm Đảng bộ xã Thọ Lâm và đại hội đảng bộ cơ sở đại trà.

Lê Phượng