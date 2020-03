Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Xuân Bình (Như Xuân)

Trong 2 ngày 23 và 24 - 3, Đảng bộ xã Xuân Bình đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI , nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là đơn vị đầu tiên tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở của Đảng bộ huyện Như Xuân.

Lãnh đạo huyện Như Xuân tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Xuân Bình lần thứ XXI.

Dự Đại hội có đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Thường trực, Thường vụ Huyện ủy Như Xuân; các đảng bộ cơ sở trong toàn huyện.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Xuân Bình đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, nhạy bén đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương nỗ lực đạt được những thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Kinh tế tăng trưởng khá, tổng giá trị thu nhập đến năm 2020 đạt 218,1 tỷ đồng, tăng 92,3 tỷ đồng so với năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người đạt 41,3 triệu đồng, tăng 20,5 triệu đồng so với năm 2015, vượt 25,2% mục tiêu Đại hội. Đến cuối năm 2019 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, văn hóa - xã hội có nhiều đổi mới tích cực, an ninh quốc phòng giữ vững, hệ thống chính trị được tinh gọn và ngày càng vững mạnh. Trong nhiệm kỳ Đảng bộ đã kết nạp 35 đảng viên mới, đạt mục tiêu Đại hội.

Các đại biểu dự đại hội.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ- Kỷ cương – Đổi mới- Phát triển”, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Xuân Bình đề ra mục tiêu phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 56 triệu đồng; sản lượng lương thực có hạt bình quân hàng năm đạt 1400 tấn; tỷ lệ tăng thu ngân sách hàng năm tăng 14%; phấn đấu có thêm 2 thôn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp được từ 30 đảng viên trở lên.

Thảo luận tại Đại hội, các đại biểu đã đánh giá một cách khách quan những việc làm được, chưa làm đươc, chỉ ra những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền xã Xuân Bình trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Dương Văn Mạnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Xuân Bình trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã tiếp tục tăng cường đoàn kết, nhất trí trong Đảng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, huy động tối đa nguồn lực trong và ngoài địa bàn để thúc đẩy phát triển sản xuất. Tiếp tục, lãnh đạo phấn đấu trở thành xã nông thôn mới nâng cao. Cùng với đó, quan tâm xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ và các chi bộ; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; làm tốt công tác cán bộ có phẩm chất đạo đức, vì sự phát triển của địa phương.

Đồng chí Dương Văn Mạnh Bí Thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tặng bức trướng cho Đảng bộ xã Xuân Bình.

Tại Đại hội thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Như Xuân, đồng chí Dương Văn Mạnh Bí Thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tặng Đảng bộ xã Xuân Bình bức trướng mang dòng chữ “ Nêu cao truyền thống đoàn kết, cách mạng, phát huy nội lực, đổi mới sáng tạo, phấn đấu xây dựng Xuân Bình trở thành xã khá trong huyện”.

Với tinh thần đoàn kết, tập trung dân chủ, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ xã Xuân Bình khóa XXI gồm 14 đồng chí. Đồng chí Nguyên Văn Dương, tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng bộ xã Xuân Bình, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng tiến hành bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ huyện Như Xuân lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020- 2015.

Sau Đại hội điểm Đảng bộ xã Xuân Bình thành công tốt đẹp, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức họp rút kinh nghiệm để các Đảng bộ cấp cơ sở trên địa bàn huyện Như Xuân tổ chức Đại hội trong thời gian tới.

Đoàn Lưu