Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Trường Xuân lần thứ XXI

Trong hai ngày 25 và 26-5-2020, Đảng bộ xã Trường Xuân (huyện Thọ Xuân) đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Toàn cảnh đại hội.

Đảng bộ xã Trường Xuân được thành lập ngày 1-12-2019 theo Quyết định số 1710 của Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ xã Xuân Tân, Đảng bộ xã Xuân Vinh và Đảng bộ xã Thọ Trường.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân xã Trường Xuân đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu và đạt được những kết quả khá toàn diện. Tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, thủy sản bình quân hàng năm đạt 2,5%. Thu nhập bình quân đến năm 2020 ước đạt 42,9 triệu đồng/ người/ năm. Cơ cấu sản xuất chuyển dịch theo hướng tích cực. Hoạt động văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên. Các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo được thực hiện có hiệu quả, đến nay tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,75%. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường; niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước được nâng lên. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội được đổi mới.

các đại biểu dự đại hội.

Với phương châm: “Đoàn kết- Dân chủ- Kỷ cương- Đổi mới- Phát triển”, Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Trường Xuân, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tập trung thảo luận, thống nhất đề ra 24 chỉ tiêu và các chương trình trọng tâm gồm: Chương trình xây dựng xã NTM kiểu mẫu gắn với tích tụ, tập trung ruộng đất, phát triển nông nghiệp tập trung quy mô lớn ứng dụng công nghệ cao. Chương trình phát triển kết cấu hạ tầng, gắn với phát triển dịch vụ thương mại. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện.

Với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ trong Đảng và đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc bầu cử, đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Trường Xuân, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí. Đại hội cũng đã bỏ phiếu bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Thọ Xuân, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Đỗ Duy Nhã