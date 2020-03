Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Trường Trung (Nông Cống)

Trong hai ngày 24 và 25-3-2020, Đảng bộ xã Trường Trung (Nông Cống) tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị thứ 2 được Ban Thường vụ Huyện ủy Nông Cống chọn làm Đại hội điểm để rút kinh nghiệm.

Toàn cảnh đại hội.

Tham dự đại hội có các đồng chí Nguyễn Quốc Tiến, Bí thư Huyện ủy; Đảng ủy các xã và 123 đồng chí là đảng viên đại diện cho các chi bộ trong Đảng bộ xã.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ chính quyền và nhân dân xã Trường Trung đã phát huy tinh thần đoàn kết, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, nỗ lực vượt qua khó khăn và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 ước đạt 46,09 triệu đồng, vượt 31,7% mục tiêu đại hội. Văn hóa - xã hội chuyển biến tiến bộ theo hướng chuẩn hóa và xã hội hóa; 5/5 làng đạt danh hiệu làng văn hóa; 3 trường học được công nhận đạt cơ quan có đời sống văn hóa tốt; tỉ lệ gia đình được công nhận gia đình văn hóa năm 2019 là 85,2%. Giáo dục có bước phát triển, chất lượng dạy và học được nâng lên; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,73%. An ninh, trật tự, an toàn xã hội giữ vững ổn định. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2018, Trường Trung đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới, được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trước 2 năm so với kế hoạch; năm 2019 được công nhận xã đạt tiêu chí về ATTP, là một trong những xã đầu tiên của huyện đạt tiêu chí ATTP…

Các đại biểu tham dự đại hội.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, Đại hội đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào kết quả, chỉ rõ những tồn tại, nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ trước để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại đại hội, 100% đại biểu tham dự đã biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết Đại hội với các chỉ tiêu cụ thể như: Thu nhập bình quân đầu người/năm đến năm 2025 đạt 75 triệu đồng; Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao là 60 ha; Sản lượng lương thực bình quân hàng năm đạt 3.460 tấn; Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hoá là 92%; Tổng số đảng viên mới kết nạp là 20 đảng viên; Đảng bộ hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Năm 2023 đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao; năm 2025 có 2/5 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu…

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, thành công, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 11 đồng chí.

Ban chấp hành Đảng bộ xã họp phiên thứ nhất bỏ phiếu bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng đã bỏ phiếu bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

Phạm Minh