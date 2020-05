Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thanh Lâm lần thứ XXIII

Trong 2 ngày 27 và 28-5, Đảng bộ xã Thanh Lâm (Như Xuân) đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ và Nhân dân xã Thanh Lâm đã phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Nổi bật là: Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả, có 1 thôn về đích nông thôn mới, đầu tư xây mới 6 nhà văn hóa thôn. Văn hóa xã hội được quan tâm, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phát triển mạnh mẽ, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được chú trọng; công tác giảm nghèo có nhiều chuyển biến, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh từ 54,99% năm 2015 xuống còn 4,53% năm 2020. Quốc phòng – an ninh tiếp tục được giữ vững, an ninh trật tự được bảo đảm; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường; hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước có chuyển biến tích cực; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố vững chắc.

Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thanh Lâm lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, giữ vững đoàn kết trong Đảng và sự đồng thuận trong Nhân dân, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy vai trò quản lý, chỉ đạo, điều hành của chính quyền, hoạt động của MTTQ, các tổ chức đoàn thể trong phát triển kinh tế- xã hội, ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, đẩy mạnh cải tạo vườn tạp gắn với thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, chăm lo giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội; xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

Toàn cảnh Đại hội.

Trên tinh thần tập trung dân chủ, đoàn kết, thống nhất, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 13 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Như Xuân, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thanh Huê