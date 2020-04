Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thạch Cẩm

Trong 2 ngày 27 và 28-4, Đảng bộ xã Thạch Cẩm (Thạch Thành) đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Thành chỉ đạo đại hội điểm để rút kinh nghiệm. Dự đại hội có đại diện Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy và 136 đại biểu chính thức.

Đại diện lãnh đạo huyện Thạch Thành tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thạch Cẩm.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, với truyền thống đoàn kết, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thạch Cẩm đã chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ xã lần thứ XXII đề ra. Trong tổng số 35 chỉ tiêu chủ yếu, có 28 chỉ tiêu hoàn thành và vượt mục tiêu, 7 chỉ tiêu không đạt.

Kiểm tra thân nhiệt các đại biểu dự đại hội.

Cơ cấu kinh tế của xã chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp; kết cấu hạ tầng được đầu tư, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất hàng năm ước đạt 17,9%; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 45,2 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,09%... Chất lượng các hoạt động văn hóa – xã hội được nâng lên, an sinh xã hội được chăm lo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể được tăng cường.

Toàn cảnh đại hội.

Với tinh thần “Đoàn kết - Kỷ cương – Đổi mới - Phát triển”, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Thạch Cẩm đề ra mục tiêu phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 65 triệu đồng; sản lượng lương thực bình quân hàng năm đạt 1.691,8 tấn; tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm giảm 2,6%; phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2021; trong nhiệm kỳ kết nạp được 50 đảng viên trở lên; có hơn 90% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ...

Đồng chí Bùi Thị Mười, Bí thư Huyện ủy Thạch Thành phát biểu tại đại hội.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Bùi Thị Mười, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thạch Thành đánh giá cao sự cố gắng và biểu dương những thành tích, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thạch Cẩm đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Thạch Cẩm tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, tích tụ đất đai, tạo điều kiện thuận lợi thu hút doanh nghiệp, cá nhân đầu tư sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm, năng cao hiệu quả hoạt động của HTX dịch vụ nông nghiệp. Phát huy tiềm năng lợi thế, đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại tập trung. Nâng cao hiệu quả kinh tế rừng, phát triển rừng sản xuất và chăn nuôi dưới tán rừng. Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới và tích cực thực hiện các tiêu chí chưa đạt để sớm hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa – xã hội, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, bảo vệ chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Thực hiện tốt công tác giảm nghèo nhanh và bền vững. Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với an ninh trật tự. Quan tâm công tác xây dựng Đảng tạo chuyển biến tích cự, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thạch Cẩm, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thạch Cẩm, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thạch Thành lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau đại hội Đảng bộ xã Thạch Cẩm, Thường trực Huyện ủy Thạch Thành sẽ tổ chức rút kinh nghiệm đại hội điểm trước khi chỉ đạo đại hội Đảng bộ cơ sở đại trà.

Lê Hợi