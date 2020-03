Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tân Phúc

Ngày 16-3, Đảng bộ xã Tân Phúc (Lang Chánh) đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Huyện ủy Lang Chánh chỉ đạo đại hội điểm để rút kinh nghiệm.

Toàn cảnh đại hội.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Tân Phúc đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và đạt được nhiều kết quả nổi bật trên tất cả các lĩnh vực. Tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hằng năm đạt 10,4%; thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 27,5 triệu đồng/năm, đạt 152,7% so với chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ 2015- 2020 đề ra; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 10,1%/năm, vượt mục tiêu đại hội… Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được chăm lo, an ninh, quốc phòng giữ vững, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Các đại biểu tham gia đại hội.

Với tinh thần “Đoàn kết- Kỷ cương - Sáng tạo - phát triển” nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Tân Phúc đề ra mục tiêu phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 42 triệu đồng; hằng năm, sản lượng lương thực có hạt bình quân đạt 2.500 tấn, tỷ lệ tăng thu ngân sách đạt 10%, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân dưới 2%; phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp được 50 đảng viên; có trên 80% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ...

Đồng chí Phạm Đăng Lực, Bí thư Huyện ủy Lang Chánh phát biểu tại đại hội.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Phạm Đăng Lực, Bí thư Huyện ủy Lang Chánh biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Phúc trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề nghị, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã cần tiếp tục tăng cường sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng, trung tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới; quan tâm chăm lo phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Quan tâm, chăm lo công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh phòng, chống tệ nạn xã hội và các biểu hiện tiêu cực khác trên địa bàn. Cùng với đó, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và các chi bộ; làm tốt công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức năng động, sáng tạo, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức, vì sự phát triển của địa phương.

Bỏ phiếu bầu Ban chấp hành, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 14 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chiều cùng ngày, Ban Thường vụ Huyện ủy Lang Chánh đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội tại xã Tân Phúc.

Tại hội nghị, Thường trực Huyện ủy Lang Chánh đánh giá cao công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội Đảng bộ xã Tân Phúc. Các văn kiện đại hội, quy trình nhân sự được thực hiện đúng hướng dẫn; công tác điều hành đại hội bảo đảm lịch trình, kế hoạch đề ra, kết quả bầu cử tốt. Tuy nhiên, quá trình tổ chức đại hội cần phải rút kinh nghiệm đó là, phần điều hành của Đoàn Chủ tịch có lúc còn lúng túng, đọc chưa rõ ràng, giới thiệu đại biểu thiếu chức danh.

Sau đại hội điểm Đảng bộ xã Tân Phúc, Thường trực Huyện ủy Lang Chánh sẽ tập trung chỉ đạo đại hội Đảng bộ cơ sở đại trà. Theo đó, Thường trực Huyện ủy yêu cầu các đơn vị còn lại phải tập trung thực hiện tốt các khâu tổ chức đại hội. Lưu ý, công tác nhân sự phải bám sát quy hoạch và thực hiện đúng quy trình; báo cáo chính trị cần đánh giá, nêu bật những nội dung quan trọng đạt được trong nhiệm kỳ, đưa ra các giải pháp, chỉ tiêu thực hiện sát thực tế địa phương; lựa chọn ban kiểm phiếu là người có tinh thần trách nhiệm cao…

Phong Sắc