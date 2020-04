Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Phú Lộc

Trong hai ngày 27 và 28-4, Đảng bộ xã Phú Lộc (Hậu Lộc) tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Huyện ủy Hậu Lộc chỉ đạo đại hội điểm. Đến dự có các đồng chí lãnh đạo huyện, các phòng, ban của huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn và 122 đại biểu chính thức.

Toàn cảnh đại hội.

Nhiệm kỳ qua (2015-2020), được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của huyện ủy, HĐND, UBND, các ban, ngành cấp huyện, đảng bộ và nhân dân xã Phú Lộc đã đoàn kết, vận dụng đúng đắn và linh hoạt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy tiềm năng nguồn lực, thế mạnh của vùng màu, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đã đề ra. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tổng giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt 367,9/283 tỷ đồng, bằng 130,1% so với mục tiêu đại hội. Bình quân thu nhập đầu người năm 2020 ước đạt 54,6/42 triệu đồng, bằng 130,1% so với mục tiêu đại hội và tăng 196,4% so với năm 2015. Tốc độ tăng trưởng sản xuất bình quân hàng năm đạt 19,2%. Bình quân lương thực đầu người năm 2020 ước đạt 361kg/người/năm...

Các đại biểu dự đại hội.

5 năm qua, xã đã tập trung phát huy nội lực, tranh thủ sự hỗ trợ của cấp trên và ngân sách địa phương, tổng vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên 72 tỷ đồng. Xây dựng nông thôn mới với mục tiêu kinh tế phát triển, đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên, an ninh trật tự, an toàn xã hội ổn định, phát huy sức mạnh nhân dân. Đảng ủy đã ban hành nghị quyết về tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện nâng cao các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới bằng việc tổ chức ký kết thi đua hàng năm và cuối năm có đánh giá kết quả thực hiện. Kết quả, Phú Lộc là xã đầu tiên của huyện Hậu Lộc hoàn thành 15/15 tiêu chí nông thôn mới nâng cao năm 2020.

Đại diện lãnh đạo xã Phú Lộc trình bày báo cáo tại đại hội.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng luôn được quan tâm và có nhiều tiến bộ. Hàng năm, đảng ủy xã có nghị quyết về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Công tác tổ chức và cán bộ luôn được coi trọng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên. Năm 2015 có 371 đảng viên, có 87% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, đến năm 2019 có 365 đảng viên, có 90,1% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng bộ xã Phú Lộc liên tục đạt đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Với sự phấn đấu nỗ lực không ngừng, trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ và nhân dân xã Phú Lộc đã được Nhà nước phong tặng các danh hiệu đơn vị Anh hùng trong thời kỳ đổi mới, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Bằng khen của Chính phủ, Bằng khen, Cờ thi đua của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, đảng bộ xã Phú Lộc tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ, chi bộ và đảng viên, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, phấn đấu đạt 5 mục tiêu chủ yếu với 23 chỉ tiêu, 1 chương trình trọng tâm, 6 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 14 đồng chí. Ban chấp hành đảng bộ xã Phú Lộc đã họp phiên thứ nhất bỏ phiếu bầu Ban Thường vụ đảng ủy, các chức danh Bí thư, các Phó Bí thư đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hậu Lộc lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngọc Anh