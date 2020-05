Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ninh Khang lần thứ XXXI

Trong hai ngày 6 và 7-5, Đảng bộ xã Ninh Khang (Vĩnh Lộc) long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXXI nhiệm kỳ 2020-2025. Dự Đại hội có lãnh đạo huyện Vĩnh Lộc và 145 đại biểu chính thức đại diện cho 582 đảng viên trong Đảng bộ xã Ninh Khang.

Các đại biểu dự đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền huyện Vĩnh Lộc, Đảng bộ, nhân dân xã Ninh Khang đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, nhất là đã hoàn thành chương trình xây dựng Nông thôn mới vượt bậc, từng bước thay đổi diện mạo quê hương một cách toàn diện và bền vững hơn. Kinh tế có bước tăng trưởng khá toàn diện, nhiều mô hình chuyên canh theo hướng sản xuất hàng hóa được hình thành; thu ngân sách bình quân hàng năm giai đoạn 2016-2020 tăng 17%, vượt chỉ tiêu huyện giao. 100% thôn giữ vững danh hiệu văn hóa, tỷ lệ gia định đạt chuẩn văn hóa năm 2020 ước đạt 93%, cao hơn bình quân chung của huyện.

Đồng chí Mai Xuân Bình, Bí thư Huyện ủy, phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Sự nghiệp giáo dục đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực, duy trì trường đạt chuẩn quốc gia cả 3 cấp học. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng, xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn đến năm 2020. Chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống của nhân dân được nâng lên; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 46 triệu đồng, tăng hơn 20 triệu đồng so với năm 2015; tỷ lệ hộ nghèo ước đến năm 2020 giảm còn 23 hộ; hoạt động văn hóa, thể dục thể thao tiếp tục được duy trì, phát triển. Quốc phòng – an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường; hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền từng bước được nâng lên...

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tập trung thảo luận, thống nhất đề ra phương hướng, mục tiêu phấn đấu cho nhiệm kỳ mới. Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội với mục tiêu đưa xã Ninh Khang phát triển nhanh, bền vững và toàn diện, phấn đấu xây dựng thành công xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trước năm 2025, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ninh Khang.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ xã lần thứ XXXI nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí và bầu đoàn Đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ huyện Vĩnh Lộc lần thứ XXVI.

Ban chấp hành Đảng bộ xã Ninh Khang lần thứ XXXI nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt nhận nhiệm vụ.

Đồng chí Trịnh Đình Minh được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Văn Bình được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; đồng chí Hoàng Xuân Minh được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tô Hà