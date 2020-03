Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ninh Hải (Tĩnh Gia)

Ngày 19-3, Đảng bộ xã Ninh Hải (Tĩnh Gia) đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Huyện ủy Tĩnh Gia chỉ đạo đại hội điểm để rút kinh nghiệm. Dự đại hội có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Trần Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Tĩnh Gia.

Toàn cảnh đại hội.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Ninh Hải đã vượt qua khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, vận hội, phát huy tốt nội lực, tranh thủ các nguồn lực từ bên ngoài, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, hoàn thành xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, đời sống người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Nổi bật là hầu hết các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trong 5 năm tăng 15%, vượt mục tiêu Đại hội XXIII đề ra. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2019 đạt gần 40,9 triệu đồng/ người/ năm, bằng 311% so với năm 2015. Vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt gần 45,6 tỷ đồng, tăng gần gấp 1,5 lần so với Nghị quyết Đại hội XXIII đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch từ nông nghiệp sang công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ.

Các đại biểu tham dự đại hội.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến, an sinh xã hội được chăm lo, tỷ lệ hộ khá, giàu tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 14,6% năm 2015 xuống còn 5,78% năm 2019. Chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được giữa vững trên cả 3 mặt: Tư tưởng, chính trị và tổ chức. Trong 5 năm qua đã kết nạp được 20 đảng viên mới, đến nay đảng bộ có 256 đảng viên. Hàng năm có từ 75 % đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 66% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh.

Các đại biểu biểu quyết một số nội dung quan trọng tại đại hội.

Với phương châm hành động: Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Phát triển, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Ninh Hải đề ra mục tiêu phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 65 triệu đồng/người/năm trở lên; diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn đạt 3-5 ha; giữ vững 6/6 thôn đạt chuẩn nông thôn mới và 2 cơ quan văn hóa. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm từ 1% trở lên, hộ cận nghèo giảm từ 2,5% trở lên. Phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp 25 đảng viên trở lên, tỷ lệ chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90% trở lên…

Đồng chí Trần Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tĩnh Gia phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Trần Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tĩnh Gia biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Ninh Hải trong phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh, cũng như công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Những kết quả đạt được của xã Ninh Hải đã và đang góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của huyện Tĩnh Gia. Nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí đề nghị Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội nhanh và bền vững. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa – xã hội, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, không ngừng nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 14 đồng chí và bầu đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ huyện Tĩnh Gia lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chiều cùng ngày, Ban Thường vụ Huyện ủy Tĩnh Gia đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệp chỉ đạo đại hội tại xã Ninh Hải.

Tại hội nghị, Thường trực Huyện ủy Tĩnh Gia đánh giá cao công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội Đảng bộ xã Ninh Hải. Các văn kiện đại hội, quy trình nhân sự được thực hiện đúng hướng dẫn, công tác điều hành đại hội bảo đảm lịch trình, kế hoạch đề ra, kết quả bầu cử tốt. Tuy nhiên, quá trình tổ chức đại hội cần phải rút kinh nghiệm trong một số vấn đề, như: Cần phân bổ thời gian hợp lý hơn. Cần chuẩn bị báo cáo riêng để đọc chính xác, diễn cảm hơn, tránh nhầm lẫn. Về nội dung bầu cử, khi lấy tín nhiệm chức danh Bí thư, chưa làm rõ nội dung phiếu hợp lệ và không hợp lệ. Phần đề án nhân sự còn nhiều nội dung trùng lắp...

Sau đại hội điểm tại Đảng bộ xã Ninh Hải, Thường trực Huyện ủy Tĩnh Gia sẽ tập trung chỉ đạo đại hội Đảng bộ cơ sở đại trà. Theo đó, Thường trực Huyện ủy Tĩnh Gia yêu cầu các Đảng bộ sẽ tổ chức đại hội đại biểu trong thời gian tới phải tập trung thực hiện tốt các khâu tổ chức đại hội. Lưu ý, công tác nhân sự phải bám sát quy hoạch và thực hiện đúng quy trình…

Hương Thơm