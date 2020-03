Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Minh Sơn (Ngọc Lặc)

Trong 2 ngày 25 và 26-3, Đảng bộ xã Minh Sơn (Ngọc Lặc) đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban chấp hành Đảng bộ xã Minh Sơn khóa XXI ra mắt đại hội.

Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Huyện ủy Ngọc Lặc chỉ đạo đại hội điểm để rút kinh nghiệm. Dự đại hội có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và 149 đại biểu chính thức.

Các đại biểu dự đại hội điều được đo thân nhiệt.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Minh Sơn đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và đạt được nhiều kết quả nổi bật trên tất cả các lĩnh vực. Trong tổng số 23 chỉ tiêu chủ yếu, có 21 chỉ tiêu hoàn thành và vượt mức, 2 chỉ tiêu không đạt. Kinh tế tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; kết cấu hạ tầng được đầu tư, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất hàng năm ước đạt 13,2%, vượt chỉ tiêu đại hội 6,13%; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 46 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,38%... Chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội được nâng lên, an sinh xã hội được chăm lo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể được tăng cường.

Toàn cảnh đại hội.

Với tinh thần “Đoàn kết - Kỷ cương – Khát vọng - Phát triển”, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Minh Sơn đề ra mục tiêu phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 72 triệu đồng; sản lượng lương thực bình quân hàng năm đạt 4.500 tấn, tỷ lệ tăng thu ngân sách hàng năm tăng 5%, tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm giảm 1,9%; phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới; trong nhiệm kỳ kết nạp được 25 đảng viên trở lên; có hơn 85% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ...

Đồng chí Ngô Tiến Ngọc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Ngọc Lặc phát biểu tại đại hội.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Ngô Tiến Ngọc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Ngọc Lặc đánh giá cao sự cố gắng và biểu dương những thành tích, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Minh Sơn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề nghị, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Minh Sơn cần tập trung khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của xã, đẩy mạnh phát triển các ngành nghề, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ để giải quyết việc làm, thúc đẩy cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động. Tập trung tích tụ đất đai để sản xuất nông nghiệp hoàng hóa quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, hình thành các chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu giống, cơ cấu cây trồng, mùa vụ, phát triển chăn nuôi tập trung theo hướng gia trại, trang trại. Phát huy nội lực trong nhân dân, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2023 đạt chuẩn nông thôn mới. Đẩy mạnh chủ trương xã hội hóa các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế… thực hiện tốt chương trình giảm nghèo bền vững. Xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch vững mạnh để đủ sức lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXI. Thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh, trật tự, an ninh quốc phòng trên địa bàn...

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ xã Minh Sơn khóa mới.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ngọc Lặc lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội.

Sau đại hội Đảng bộ xã Minh Sơn, Thường trực Huyện ủy Ngọc Lặc đã tổ chức rút kinh nghiệm đại hội điểm trước khi chỉ đạo đại hội Đảng bộ cơ sở đại trà. Qua đó, Thường trực Huyện ủy Ngọc Lặc đánh giá cao công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội Đảng bộ xã Minh Sơn. Các văn kiện đại hội, quy trình nhân sự được thực hiện đúng hướng dẫn; công tác điều hành đại hội bảo đảm lịch trình, kế hoạch đề ra, kết quả bầu cử tốt; các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới được xây dựng phù hợp, sát với thực tế địa phương; các khâu đột phá được xác định mang tính trọng tâm, trọng điểm. Tổ chức thực hiện các chương trình, kịch bản, nội quy, quy chế, dự thảo Nghị quyết, biên bản, phiếu bầu… được chuẩn bị chu đáo, đúng quy định. Công tác bảo đảm công tác an ninh trật tự, tuyên truyền, khánh tiết tại Đại hội được các đơn vị thực hiện đảm bảo theo hướng dẫn. Việc điều hành của Đoàn Chủ tịch, các thành viên cơ bản đúng nội dung, chương trình đã thông qua. Ban chấp hành đương nhiệm chuẩn bị tốt nhân sự tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và nhân sự Ủy ban kiểm tra; kết quả bầu cấp ủy, Ủy ban kiểm tra đủ số lượng, đúng cơ cấu. Nhân sự giới thiệu bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện đều được Đại hội tín nhiệm cao, đủ số lượng, đúng cơ cấu. Các đại biểu dự đại hội nghiêm túc thực hiện việc đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, sát trùng trước khi tham dự đại hội…

Bên cạnh đó, quá trình tổ chức Đại hội vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Trong đó, phải kể đến việc xây dựng Báo cáo chính trị của Đảng bộ có nội dung chưa cụ thể, rõ ràng, có chỉ tiêu chưa mang tính đột phá và thuyết phục. Ý kiến tham luận tại Đại hội còn ít, chưa bao quát, tham gia vào phần nhiệm vụ, giải pháp còn ít. Công tác chuẩn bị phiếu bầu và hoạt động của ban kiểm phiếu còn một số hạn chế.

