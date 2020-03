Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Dân Quyền

Trong 2 ngày 16 và 17-3, Đảng bộ xã Dân Quyền (Triệu Sơn) đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Sơn chỉ đạo đại hội điểm để rút kinh nghiệm.

Trong 5 năm qua, Đảng bộ chính quyền và nhân dân xã Dân Quyền đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 ước đạt 43 triệu đồng, tăng 13 triệu đồng so với mục tiêu đề ra. Toàn xã đã chuyển đổi được 90,4 ha diện tích cấy lúa sang trồng trọt, chăn nuôi kết hợp cho hiệu quả kinh tế cao. Văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được chăm lo, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Cơ sở vật chất trường học, trạm y tế được đầu tư xây dựng khang trang đáp ứng việc nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, xây dựng nông thôn mới. Công tác xóa đói giảm nghèo, thực hiện chính sách an sinh xã hội giải quyết việc làm thực hiện có hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2019 giảm xuống còn 1,93%.

Về chương trình xây dựng nông thôn mới, với phương châm phát huy dân chủ, lấy sức dân để lo cho dân, dân biết, dân bàn, dân làm dân kiểm tra, đến năm 2019 xã đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (về đích trước 1 năm so với nghị quyết đại hội Đảng bộ xã đã đề ra). Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên được nâng lên. Trong 5 năm số lượng Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 82% trở lên, công tác cán bộ được thực hiện tốt từ khâu đào tạo, quy hoạch, sử dụng cán bộ. Công tác dân vận, công tác kiểm tra giám sát, công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí được tập trung thực hiện. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội, có sự đổi mới ngày càng thiết thực hơn. Trên cơ sở kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua trong nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ xã Dân Quyền xây dựng 23 chỉ tiêu phát triển chủ yếu trên các lĩnh vực, với 2 chương trình trọng tâm đó là chương trình phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; chương trình xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh và nâng cao ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức, phấn đấu đến năm 2025 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao.

Trên tinh thần dân chủ đổi mới, đoàn kết, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 14 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban chấp hành Đảng bộ xã họp phiên thứ nhất bỏ phiếu bầu các chức danh, Bí Thư, Phó Bí thư đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng đã bỏ phiếu bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

