Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đa Lộc (Hậu Lộc)

Trong hai ngày 18 và 19-3, Đảng bộ xã Đa Lộc (Hậu Lộc) tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Huyện ủy Hậu Lộc chỉ đạo đại hội điểm để rút kinh nghiệm.

Toàn cảnh đại hội.

Đến dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trần Quang Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo huyện, đại diện các phòng, ban của huyện và 125 đại biểu chính thức.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Đa Lộc đã phát huy truyền thống quê hương anh hùng cách mạng và tiềm năng, lợi thế của địa phương, đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo vượt qua những khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu, cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế phát triển khá toàn diện, các chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt mục tiêu đề ra. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hàng năm (giai đoạn 2015 – 2020) đạt 19,4%, cao hơn 0,4% so với giai đoạn 2010 – 2015. Tổng thu nhập xã hội cuối nhiệm kỳ đạt 358,296 tỷ đồng, cao gấp 1,96 lần so với đầu nhiệm kỳ; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 42 triệu đồng/người/năm, vượt chỉ tiêu đại hội 5,8%, cao gấp 2,6 lần so với năm 2015. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 5,24%; giá trị sản xuất năm 2019 đạt 149,98 tỷ đồng, tăng 26,1% so với năm 2015…

Đoàn chủ tịch đại hội.

Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được chăm lo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Quốc phòng - an ninh, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo giữ vững. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên được nâng lên. Trong 5 năm qua, xã đã kết nạp được 33 đảng viên, đạt 125% kế hoạch, trong đó tỷ lệ đảng viên nữ chiếm 63,6%. Công tác quản lý Nhà nước, hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền được nâng lên; cải cách hành chính có nhiều tiến bộ. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục được đổi mới, hiệu quả, ngày càng thiết thực.

Đồng chí Lê Văn Chín, Bí thư Đảng ủy xã Đa Lộc phát biểu tại đại hội.

Với phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, phát triển”, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ xã Đa Lộc đề ra 25 mục tiêu, 2 chương trình trọng tâm và 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII; nỗ lực phấn đấu xây dựng Đa Lộc trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025.

Đồng chí Nguyễn Văn Luệ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc phát biểu chỉ đạo đại hội.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Luệ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ xã Đa Lộc trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề nghị nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã cần tập trung lãnh đạo khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của xã, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, gắn với phát huy hiệu quả các dự án đầu tư. Chỉ đạo phát triển nông, lâm, ngư nghiệp một cách toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng cao; ưu tiên phát triển nuôi trồng thủy sản công nghệ cao và khai thác biển, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, sử dụng đất đai gắn với bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Quan tâm thu hút đầu tư phát triển du lịch sinh thái rừng ngập mặn ven biển gắn với du lịch tâm linh ở di tích lịch sử cách mạng Mẹ Tơm. Phát triển kinh tế phải gắn với giải quyết bền vững các vấn đề an sinh xã hội. Quan tâm đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, tăng cường công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Các đại biểu biểu quyết cho ý kiến vào các nội dung đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 14 đồng chí. Ban chấp hành đảng bộ xã Đa Lộc đã họp phiên thứ nhất bỏ phiếu bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu ban chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngay sau đại hội điểm Đảng bộ xã Đa Lộc, Thường trực Huyện ủy Hậu Lộc đã tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm để tiếp tục tập trung chỉ đạo các đại hội đảng bộ cơ sở.

Ngọc Anh