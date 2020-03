Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Cán Khê (Như Thanh)

Trong hai ngày 23 và 24-3, Đảng bộ xã Cán Khê (Như Thanh) tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Huyện ủy Như Thanh chỉ đạo đại hội điểm để rút kinh nghiệm.

Toàn cảnh đại hội.

Đến dự có các đồng chí: Phạm Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trần Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Như Thanh; lãnh đạo một số ban của Tỉnh ủy.

Các đại biểu tham dự đại hội.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Cán Khê đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và đạt được nhiều kết quả quan trọng, trong số 24 chỉ tiêu chủ yếu do Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, có 12 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức, 11 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch (có chỉ tiêu phát triển đảng viên mới chưa hoàn thành). Nổi bật là tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 21,7%, tăng 7,7% so với nghị quyết đề ra. Tổng giá trị sản xuất các ngành chủ yếu năm 2020 ước đạt 405 tỷ đồng, gấp 2,7 lần so với năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 40 triệu đồng, tăng 21,4 triệu đồng so với 2015. Toàn xã đã chuyển đổi được 15 ha diện tích cấy lúa sang trồng trọt, chăn nuôi kết hợp cho hiệu quả kinh tế cao. Thu ngân sách đạt 96,286 tỷ đồng, đạt 113,19% kế hoạch; công tác thu hút đầu tư được quan tâm, môi trường đầu tư được cải thiện; lĩnh vực văn hóa- xã hội tiếp tục có sự chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện; quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm...

Đại diện lãnh đạo huyện Như Thanh phát biểu tại đại hội.

Với phương châm hành động: Đoàn kết – Dân chủ - Trí tuệ – Đổi mới- Phát triển, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Cán Khê đề ra mục tiêu phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 65 triệu đồng/người/năm trở lên; diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao năm 2025 là 300 ha; sản lượng lương thực bình quân hàng năm đạt 2.000 tấn; tỷ lệ tăng thu ngân sách bình quân hàng năm từ 10% trở lên; tỷ lệ thôn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2025 là 100%, trong đó tỷ lệ thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu là 56%...

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 14 đồng chí. Ban chấp hành đảng bộ xã Cán Khê đã họp phiên thứ nhất bỏ phiếu bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chiều cùng ngày, Ban Thường vụ Huyện ủy Như Thanh đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệp chỉ đạo đại hội tại xã Cán Khê. Tại hội nghị, Thường trực Huyện ủy Như Thanh đã đánh giá cao công tác chuẩn bị các điều kiện để tổ chức đại hội được thực hiện đầy đủ, chất lượng, kỹ lưỡng, đúng quy trình. Các văn kiện đại hội, quy trình nhân sự được thực hiện đúng hướng dẫn; công tác điều hành đại hội bảo đảm lịch trình, kế hoạch đề ra; đặc biệt đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 phục vụ tại đại hội. Tuy nhiên, quá trình tổ chức đại hội cần phải rút kinh nghiệm trong một số vấn đề, như: Cần phân bổ thời gian hợp lý hơn. Phần điều hành của Đoàn Chủ tịch có lúc chưa nhịp nhàng; Nghị quyết, chương trình hành động của đại hội chất lượng chưa cao... Để tổ chức đại hội đảng bộ cơ sở đại trà đạt yêu cầu đề ra, Thường trực Huyện ủy Như Thanh yêu cầu các đơn vị còn lại tập trung cao trí tuệ chuẩn bị báo cáo chính trị, báo cáo phải thể hiện rõ nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ tới; đề án nhân sự bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; ngoài ra, cần chú ý báo thẩm tra tư cách đại biểu; trang trí khánh tiết…

Quốc Hương