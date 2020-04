Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Thiệu Hóa

Ngày 27 - 4, Đảng bộ thị trấn Thiệu Hóa đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Huyện uỷ Thiệu Hóa chỉ đạo đại hội điểm để rút kinh nghiệm.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Thiệu Hóa (Thiệu Hóa)

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, dự và chỉ đạo đại hội. Tham dự đại hội có các đồng chí: Hoàng Văn Toản, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thiệu Hoá; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; 149 đại biểu đại diện cho 927 đảng viên trong Đảng bộ.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và các đại biểu tham dự đại hội.

Trong 5 năm qua, Đảng bộ thị trấn Thiệu Hóa đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tranh thủ thuận lợi, khắc phục và vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Kinh tế tăng trưởng cao, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực, kết cấu hạ tầng được tăng cường, diện mạo đô thị thay đổi khá rõ nét. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt trung bình 17,2%/năm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 50 triệu đồng/năm, hơn 10 triệu đồng so với mục tiêu đại hội, gấp 1,8 lần so với năm 2015. Các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục được nâng cao, an sinh xã hội được chăm lo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện. Trong 5 năm qua, đã có 181 hộ thoát nghèo, đưa tỉ lệ hộ nghèo giảm từ 6,5% năm 2015 xuống còn 1,8% năm 2019; tỷ lệ hộ cận nghèo còn 4,8%. An ninh, trật tự, an toàn xã hội giữ vững ổn định. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ tiếp tục được nâng lên. Hàng năm, có 98% đảng viên được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trên 85% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Có thể nói, thành quả đã đạt được có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của thị trấn trong những giai đoạn tiếp theo.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại đại hội.

Tại đại hội, 100% đại biểu tham dự đã biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết Đại hội với các chỉ tiêu cụ thể: Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 90 triệu đồng/năm trở lên. Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao đến năm 2025 đạt khoảng 200 ha. Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ II năm 2025 đạt 100%. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2025 phấn đấu còn dưới 0,4% (theo tiêu chí hiện nay). Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội; quyết tâm xây dựng thị trấn Thiệu Hóa đạt chuẩn văn minh đô thị vào năm 2025, phấn đấu đến năm 2030 cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại IV. Phấn đấu tổng số đảng viên mới kết nạp thời kỳ 2020 – 2025 là 35 đảng viên. Tỷ lệ chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân hàng năm 90%. Đảng bộ xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên...

Đồng chí Hoàng Văn Toản, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thiệu Hoá phát biểu tại đại hội.

Trên tinh thần dân chủ đổi mới, đoàn kết, đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bỏ phiếu bầu Ban chấp hành, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngay sau đại hội điểm Đảng bộ thị trấn Thiệu Hóa, Thường trực Huyện ủy Thiệu Hóa đã tổ chức Hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội để triển khai đại hội cơ sở đại trà. Tại đây, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đã biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn Thiệu Hóa trong nhiệm kỳ qua. Hiện nay, trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, chúng ta đang phải thực hiện 2 mục tiêu kép là thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, khôi phục sản xuất, hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Qua đánh giá cho thấy, ban tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị trấn Thiệu Hóa đã tuân thủ nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch COVID-19, như bố trí cán bộ y tế đo thân nhiệt, phát khẩu trang, nước sát khuẩn cho đại biểu... Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành trình tại Đại hội được chuẩn bị nghiêm túc, kết cấu phù hợp; các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới được xây dựng phù hợp, mang tính trọng tâm, trọng điểm. Các ý kiến tham luận bám sát thực tế, cụ thể, rõ ràng. Các văn bản liên quan như chương trình, kịch bản, nội quy, quy chế, dự thảo Nghị quyết, biên bản, phiếu bầu... được chuẩn bị chu đáo, đúng quy định. Nhân sự giới thiệu bầu cử đoàn đại biểu đều được đại hội tín nhiệm cao, đủ số lượng, đúng cơ cấu. Công tác bảo đảm công tác an ninh trật tự được các đơn vị thực hiện đảm bảo theo hướng dẫn.

Bên cạnh ưu điểm và kết quả đạt được, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức Đại hội, cần được khắc phục, như: Phân bổ thời gian, tóm tắt các báo cáo chính trị, ý kiến tham luận hợp lý hơn. Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ có nhiều nội dung chưa rõ ràng, còn dàn trải, xắp xếp chưa khoa học. Nhiều ý kiến tham luận chưa phong phú, nên có thêm ý kiến đóng góp vào Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX... Nội dung Dự thảo Nghị quyết đại hội chỉ cần nêu những vấn đề cốt lõi, trọng tâm; cần tiếp sóng trực tiếp trên hệ thống truyền thanh huyện để các xã đúc rút kinh nghiệm.

Đồng chí mong rằng, thành công của Đại hội Đảng bộ đại biểu thị trấn Thiệu Hóa sẽ trở thành “bước đệm” để chỉ đạo thực hiện các đại hội cơ sở tiếp theo, nhất là những địa phương đang gặp khó khăn về nguồn nhân sự. Ngay sau đại hội Đại hội Đảng bộ đại biểu thị trấn Thiệu Hóa, Đại hội Đảng bộ đại biểu xã Thiệu Vận sẽ được tổ chức, Ban Thường vụ Huyện uỷ Thiệu Hóa cần có hội nghị rút kinh nghiệm chung, mang tính toàn diện, sâu sắc để tổ chức thành công đại hội đại trà.

Lê Ngọc