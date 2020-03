Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Trung Sơn (TP Sầm Sơn)

Ngày 19-3, Đảng bộ phường Trung Sơn (TP Sầm Sơn) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thức XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Thành ủy TP Sầm Sơn chọn đại hội điểm để rút kinh nghiệm.

Toàn cảnh đại hội.

Với sự nỗ lực, cùng sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, sự tạo điều kiện của HĐND, UBND thành phố; sự phối hợp, giúp đỡ của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thành phố, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường Trung Sơn đã đoàn kết, sáng tạo, chủ động, tích cực triển khai nhiều giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIII đề ra. Giá trị dịch vụ - thương mại năm 2019 đạt 1.495 tỷ đồng, tăng 113,57%, gấp 2,14 lần so với năm 2015; giá trị sản xuất nông – lâm – thủy sản năm 2019 đạt 85 tỷ đồng, tăng 59% so với năm 2015; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn trung bình hằng năm giai đoạn 2015-2020 đạt 10,6%. Trong nhiệm kỳ, lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục có sự chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện; quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm...

Phát huy kết quả đạt được cũng như tiềm năng, thế mạnh của địa phương, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ phường Trung Sơn đề ra nhiều mục tiêu phấn đấu, như: Giá trị sản xuất các ngành kinh tế đến năm 2025 đạt 2.340 tỷ đồng trở lên; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 ước đạt 120 triệu đồng; doanh thu du lịch đến năm 2025 đạt 1.400 tỷ đồng trở lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm 1,4%; tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh được cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn vệ sinh, môi trường đến năm 2025 đạt 100%...

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Sầm Sơn phát biểu tại đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Sầm Sơn biểu dương và đánh giá cao kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân phường Trung Sơn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề nghị trong nhiệm kỳ 2020-20025, Đảng bộ phường tiếp tục đoàn kết, tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, quan tâm đến các ngành nghề truyền thống như, khai thác, chế biến hải sản, xây dựng thương hiệu hải sản có chất lượng, các mặt hàng thủ công mỹ nghệ để phục vụ du lịch. Cùng với phát triển kinh tế, tiếp tục quan tâm phát triển văn hóa - xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý quy hoạch, xây dựng các tuyến phố kinh doanh thương mại chuyên nghiệp, hiện đại.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Sầm Sơn cũng đề nghị Đảng bộ phường cần làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, vận động người dân ủng hộ việc triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn. Quan tâm, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn phát triển; khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong nhân dân, nhất là giới trẻ; xây dựng môi trường văn hóa, du lịch văn minh, thân thiện, xây dựng hình ảnh người Sầm Sơn lịch thiệt, đẹp trong lòng du khách. Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách hành chính, giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề an ninh trật tự, khiếu nại, tố cáo ngay tại khu dân cư, không để phát sinh điểm nóng; làm tốt công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đầu của Đảng bộ và các chi bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ có phẩm chất đạo đức, toàn tâm, toàn ý, trăn trở vì sự phát triển của quê hương, đất nước.

Bỏ phiếu bầu Ban chấp hành khóa mới.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Sầm Sơn lần thứ XVII.

Phong Sắc