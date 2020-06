Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Quảng Thọ lần thứ XXIX

Trong 2 ngày 31-5 và 1-6-2020, Đảng bộ phường Quảng Thọ (TP Sầm Sơn) đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Dự đại hội có các đồng chí: Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Chuẩn Đô đốc Phạm Khắc Lượng, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải Quân; Nguyễn Ngọc Tiến, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thành uỷ TP Sầm Sơn.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Quảng Thọ đã tranh thủ thời cơ thuận lợi, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của thành phố để khắc phục khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành cơ bản các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra. Trong đó, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hằng năm đạt 16%, tăng 2% so với nghị quyết đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng các ngành nghề, dịch vụ, xây dựng; giảm tỷ trọng trong nông nghiệp. Trong 5 năm qua, sản xuất tiểu- thủ công nghiệp và xây dựng phát triển ổn định. Năm 2015 đạt 53 tỷ đồng, đến tháng 5 - 2020 giá trị sản xuất đạt 119 tỷ đồng, tăng 66 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 ước đạt 40 triệu đồng, dự kiến đến cuối năm 2020 đạt 50 triệu đồng. Tổng thu ngân sách 5 tháng đầu năm 2020 đạt gần 11,7 tỷ đồng; công tác thu hút đầu tư được quan tâm, môi trường đầu tư được cải thiện; lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có sự chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được cải thiện; quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm...

Với phương châm hành động: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Phát triển, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ phường Quảng Thọ đề ra mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 17%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 90 triệu đồng/người/năm trở lên; giá trị sản phẩm trên một ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đến năm 2025 đạt 180 triệu đồng/ha/năm; tổng huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2020-2025 đạt từ 60 đến 70 tỷ đồng; tỷ lệ tăng thu ngân sách hàng năm đạt 15%...

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thành uỷ TP Sầm Sơn biểu dương những kết quả mà Đảng bộ phường Quảng Thọ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Bí thư Thành ủy TP Sầm Sơn đề nghị: Phường Quảng Thọ cần tiếp tục đầu tư phát triển ngành nghề dịch vụ, đào tạo nguồn lao động phục vụ du lịch; quan tâm phát triển ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao cung ứng cho thị trường du lịch. Đẩy mạnh phát triển các ngành nghề truyền thống; kêu gọi, khuyến khích các doanh nghiệp mới phát triển tại địa phương, tạo động lực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng thu nhập cho Nhân dân. Nâng cao hơn nữa chất lượng, tạo chuyển biến mới trên tất cả các hoạt động văn hóa xã hội...

Trên tinh thần tập trung dân chủ, đoàn kết, thống nhất, Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Quảng Thọ lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 14 đồng chí và bầu đoàn Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP Sầm Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025.

