Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Đông Hương

Ngày 29-4, Đảng bộ phường Đông Hương (TP Thanh Hóa) đã tổ chức Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trịnh Huy Triều, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa.

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ và nhân dân phường Đông Hương đã hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXI. Kinh tế tăng trưởng với tốc độ khá, bình quân giai đoạn 2016 – 2020 đạt 22,5%, vượt 2,5% so với mục tiêu nghị quyết Đại hội. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng các ngành dịch vụ - thương mại tăng, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 83 triệu đồng/người/năm, tăng 2,41 lần so với đầu nhiệm kỳ. Các ngành nghề truyền thống của địa phương tiếp tục được đầu tư và phát triển mở rộng, bảo đảm vệ sinh môi trường, vệ sinh ATTP. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng năm 2020 ước đạt 5.960 tỉ đồng, tăng 156% so với năm 2015; tổng vốn đầu tư trên địa bàn giai đoạn 2016 – 2020 đạt 6.350 tỉ đồng, tăng gấp 1,76 lần so với nghị quyết Đại hội. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,58%; an ninh - quốc phòng được tăng cường, củng cố. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đạt kết quả khá...

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ phường phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 115 triệu đồng/người/năm, số lượng doanh nghiệp trên địa bàn đạt 600 doanh nghiệp, thu ngân sách hàng năm vượt kế hoạch TP giao từ 12% trở lên; phấn đấu đến năm 2025 không còn hộ nghèo. Đảng bộ phường phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chính quyền đạt trong sạch vững mạnh. Phấn đấu trở thành phường kiểu mẫu năm 2025.

Đại hội đã bầu 14 đồng chí vào BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 và lấy phiếu tín nhiệm nhân sự Bí thư Đảng ủy phường khóa XXII; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XXI.

Đinh Đại