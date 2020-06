Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty Điện lực Thanh Hóa lần thứ XXIII

Phát huy truyền thống cách mạng của Nhà máy điện Hàm Rồng anh hùng và sức mạnh đoàn kết của toàn thể cán bộ, đảng viên và công nhân lao động, quyết tâm xây dựng Công ty Điện lực Thanh Hóa ngày càng phát triển.

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ Công ty Điện lực Thanh Hóa lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong 2 ngày 16 và 17-6, Đảng bộ Công ty Điện lực Thanh Hóa long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Đinh Thị Thanh Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Ông Hoàng Thanh Sơn, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa phát biểu khai mạc đại hội.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội.

Nhiệm kỳ 2015-2020, phát huy truyền thống của đơn vị anh hùng trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước và trong lao động sản xuất, Ban chấp hành Đảng bộ Công ty Điện lực Thanh Hóa tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra, bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và sinh hoạt của Nhân dân. Hệ thống lưới điện từng bước được đầu tư, cải tạo nâng cấp và mở rộng; nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng; nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp và chất lượng nguồn nhân lực, tăng năng suất lao động; đáp ứng kịp thời nhu cầu điện cho các phụ tải quan trọng, các khu công nghiệp, khu kinh tế trọng điểm, dự án cấp điện các vùng nông thôn, miền núi của tỉnh với 100% số xã và 99,38% số hộ có điện lưới quốc gia; bảo đảm việc làm, thu nhập và các chế độ cho người lao động; hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật được giao.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng đại hội của tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Thanh Hóa.

Tốc độ tăng trưởng điện của toàn tỉnh giai đoạn 2015-2019 đạt từ 10,99% đến 14,38%/năm, cao hơn tăng trưởng chung của toàn miền Bắc. Đặc biệt trong 5 tháng đầu năm 2020 tăng trưởng điện lên tới 19,8%, cao nhất miền Bắc. Điện năng thương phẩm đầu nhiệm kỳ (năm 2015) thực hiện 2192,9 tr.kWh, đến cuối nhiệm kỳ (năm 2019) thực hiện 4811,2 tr.kWh, bằng 219,3% so với năm đầu nhiệm kỳ. Tổn thất điện năng năm 2019 đạt 6,67% đã giảm được 2,99% so với năm 2015. Đến hết tháng 12 năm 2019, Công ty đã bán điện trực tiếp cho 778.884 khách hàng, tăng 116.995 khách hàng so với năm đầu nhiệm kỳ đại hội... Đã đưa điện về nhiều thôn bản vùng sâu vùng xa như bản Đồng Lách, xã Tân Trường (thị xã Nghi Sơn) hay các bản ở xã Mường Lý (huyện Mường Lát), là địa phương xa nhất của tỉnh.

Công tác an sinh xã hội luôn được Ban chấp hành Đảng bộ Công ty quan tâm, coi đây là trách nhiệm của công ty đối với xã hội. Trong 5 năm qua Công ty đã đóng góp, ủng hộ cho các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện với tổng số tiền trên 3,8 tỷ đồng.

Đồng chí Đinh Thị Thanh Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung tại đại hội.

Với phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công ty Điện lực Thanh Hóa tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống cách mạng của Nhà máy điện Hàm Rồng anh hùng và sức mạnh đoàn kết của toàn thể cán bộ, đảng viên và công nhân lao động; thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật được giao; đảm bảo cấp điện liên tục, an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện cho phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đời sống của Nhân dân trong tỉnh; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng lực quản trị doanh nghiệp để chủ động tham gia thị trường điện cạnh tranh và hội nhập quốc tế sâu rộng; chủ động ứng phó với thiên tai, dịch bệnh, giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội, đảm bảo việc làm và nâng cao đời sống của cán bộ, công nhân viên; xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Điện lực Thanh Hóa khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Đinh Thị Thanh Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Công ty Điện lực Thanh Hóa khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trên tinh thần tập trung dân chủ, đoàn kết, thống nhất, đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Công ty Điện lực Thanh Hóa khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nguyễn Lương