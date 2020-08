Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Thanh Hoá lần thứ XIX

Sáng 13-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Thanh Hoá lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, chính thức khai mạc.

Các đại biểu dự tại Đại hội.

Dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng: Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo một số huyện, thị, thành phố; các đồng chí nguyên lãnh đạo Công an tỉnh qua các thời kỳ, cùng 199 đại biểu chính thức đại diện cho gần 2.000 đảng viên trong Đảng bộ Công an tỉnh.

Các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng: Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh và Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an tặng hoa, chúc mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ 2015-2020, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; với sự nỗ lực và quyết tâm cao, Đảng bộ Công an tỉnh đã đoàn kết, thống nhất thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

Đại tá Trần Phú Hà, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu khai mạc đại hội.

Trong đó nổi bật là Đảng uỷ Công an tỉnh đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc. Lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

An ninh trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn được giữ vững ổn định. Phạm pháp hình sự giảm bình quân 5%/năm, đấu tranh triệt xoá nhiều đường dây, ổ, nhóm tội phạm hình sự, kinh tế, ma tuý. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội được tăng cường; tai nạn giao thông, tai nạn cháy nổ được kiềm chế.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng có nhiều chuyển biến tích cực, vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng được nâng lên, kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết nội bộ được giữ vững.

Những kết quả đạt được đã góp phần bảo vệ vững chắc anh ninh trật tự, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, cùng cả tỉnh đạt được nhiều thành tựu quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực.

Lãnh đạo Công an tỉnh trình bày dự thảo Báo cáo chính trị của ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh

Tiếp tục phát huy các kết quả nổi bật đã đạt được, nhiệm kỳ 2020-2025 với phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Nêu gương - Chủ động - Hiệu quả”, Đảng bộ Công an tỉnh tập trung thực hiện 3 khâu đột phá là: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác nghiệp vụ cơ bản phục vụ hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Nâng cao năng lực toàn diện cho lực lượng Công an cấp xã bảo đảm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường quản lý cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, phòng ngừa, ngăn chặn sai phạm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đồng thời phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu cụ thể, như: Bảo vệ vững chắc an ninh trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn, mục tiêu, đối tượng trọng điểm, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ và hình thành các tổ chức chính trị đối lập. Tham mưu giải quyết kịp thời, hiệu quả những vụ việc phức tạp, không để hình thành điểm nóng, điều tra, xử lý kịp thời các loại tội phạm liên quan đến an ninh quốc gia. Phấn đấu hằng năm tỷ lệ điều tra, phá án đạt trên 80%, án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 90% trở lên. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội, phấn đấu hằng năm kiềm chế, làm giảm ít nhất 5% số vụ tai nạn giao thông. Phấn đấu hằng năm Đảng bộ Công an tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Tăng cường tiềm lực, nâng cao hiệu quả công tác tài chính, hậu cần, kỹ thuật hình sự…

Tham luận tại đại hội, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ thêm những kết qủa Đảng bộ Công an tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời, nêu lên những bài học kinh nghiệm và đóng góp ý kiến vào báo cáo chính trị để Đảng bộ Công an tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh, góp phần vào sự phát triển toàn diện của tỉnh.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu tại đại hội, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ đã biểu dương và chúc mừng những thành tích nổi bật mà Đảng bộ Công an tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong công tác tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị để đại hội thảo luận, làm rõ nguyên nhân từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, các giải pháp phù hợp khắc phục.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Đỗ Minh Tuấn thống nhất cao với phương hướng chung, các chỉ tiêu chủ yếu, các chương trình trọng tâm, nhiệm vụ, giải pháp mà Đảng bộ Công an tỉnh đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời đề nghị các đại biểu phát huy dân chủ và tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ, thực hiện nghiêm quy chế bầu cử trong Đảng, sáng suốt lựa chọn, bầu những đồng chí thật sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị và năng lực, có uy tín, trách nhiệm cao với công việc, đủ sức lãnh đạo Đảng bộ Công an tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIX. Lựa chọn, bầu cử những đồng chí tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của đảng viên vào Đoàn đại biểu của Đảng bộ Công an tỉnh dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Đỗ Minh Tuấn, nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa hết sức quan trọng, là dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đặc biệt, ngày 5-8-2020, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 58 về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” là sự kiện chính trị hết sức quan trọng, ý nghĩa tạo cơ hội to lớn để tỉnh ta phát triển nhanh hơn, mạnh hơn và vững chắc hơn trong những năm tiếp theo. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu to lớn đó đòi hỏi phải có sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị; lực lượng vũ trang và Nhân dân trong tỉnh, trong đó có vai trò quan trọng của lực lượng Công an, cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Công an tỉnh.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Đỗ Minh Tuấn đề nghị: Đảng uỷ Công an tỉnh cần chủ động tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Luôn nắm chắc tình hình, chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ trên từng lĩnh vực; bảo đảm giữ vững an ninh trên từng tuyến, địa bàn trọng điểm; thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, an ninh xã hội, an ninh tư tưởng văn hoá… không để xảy ra các vụ việc phức tạp, nổi cộm, đột xuất, bất ngờ. Nắm chắc tình tình, kịp thời ngăn chặn, vô hiệu hoá các tổ chức phản động, các đối tượng chống đối, cơ hội chính trị hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài...; từng bước đẩy lùi tệ nạn xã hội. Nâng cao hiệu quả điều tra, khám phá án, không để lọt tội phạm, bị oan người vô tội; triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống cháy nổ, giảm thiểu tai nạn giao thông. Triển khai sâu rộng các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; khu dân cư an toàn về an ninh trật tự; phát huy hiệu quả vai trò hoạt động của lực lượng công an xã chính quy… nhằm sử dụng hiệu quả lực lượng nòng cốt trong bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở.

Tăng cường xây dựng Đảng bộ Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh; xây dựng lực lượng công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thật sự là lực lượng trung thành, tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự Bí thư Đảng uỷ Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Trần Phú Hà, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh; Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh họp phiên thứ nhất.

Chiều cùng ngày, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục làm việc và bế mạc.

Lê Phượng - Minh Hiếu