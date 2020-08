Chung sức, đồng lòng, thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2025 đưa Yên Định trở thành huyện dẫn đầu của tỉnh

Sáng 16-8, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Yên Định lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, chính thức khai mạc. Báo Thanh Hóa trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tại Đại hội.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Yên Định lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kính thưa đồng chí Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy, nguyên Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội!

Kính thưa đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh!

Thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh !

Thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội!

Thưa các đồng chí đại biểu, khách quý! Thưa toàn thể Đại hội!

Trong không khí hào hùng của những ngày mùa thu tháng Tám lịch sử, cùng với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; hôm nay, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Định lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc.

Đại hội rất vinh dự được đón đồng chí Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy, nguyên Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội; đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng nhiều đồng chí lãnh đạo tỉnh và nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thị, thành ủy trong tỉnh và các vị khách quý về dự đại hội; điều đó thể hiện tình cảm, trách nhiệm, sự quan tâm sâu sắc, sự tin tưởng, kỳ vọng lớn lao dành cho Đảng bộ và Nhân dân huyện Yên Định ở kỳ đại hội lần này.

Tại diễn đàn trọng thể của Đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin gửi tới đồng chí Phạm Quang Nghị, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và nguyên lãnh đạo tỉnh, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, các đồng chí lãnh đạo huyện qua các thời kỳ, các đại biểu dự đại hội, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và Nhân dân huyện Yên Định lời chào trân trọng, những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Chúc Đại hội Đảng bộ huyện Yên Định lần thứ 26 thành công tốt đẹp.

Thưa các đồng chí! Thưa toàn thể Đại hội!

Nằm ở vùng trung du của tỉnh, Yên Định là miền đất cổ, một trong những chiếc nôi của người Việt; có bề dày lịch sử văn hóa lâu đời. Đây là vùng đất “Mỹ tục, khả phong”, nơi xuất hiện đồng thời nền Văn minh núi Đọ, nền Văn hóa Sơn Vi và nền Văn minh trống đồng Đông Sơn rực rỡ. Từ ngàn xưa, nơi đây đã trở thành vùng đất thiêng, nơi khởi nguồn của linh khí thần Đồng Cổ. Linh khí ấy đã ngân vang cùng nhịp trống đồng trong những chiến công lẫy lừng suốt tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc Việt Nam ta. Linh khí tinh anh ấy, cũng đã chung đúc nên biết bao anh hùng tài cao, chí lớn, mà tên tuổi và sự nghiệp đã làm rạng danh quê hương, đất nước, tiêu biểu là: Triệu Trinh Nương, Khương Công Phụ, Đào Cam Mộc, Ngô Từ, Lê Đình Kiên,…

Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, người dân Yên Định luôn một lòng đi theo Đảng, bất khuất, kiên cường chống giặc ngoại xâm, hăng say lao động sản xuất. Trong những năm tháng xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng đất nước ở miền Nam; Đảng bộ, quân và dân Yên Định đã vừa sản xuất, vừa chiến đấu, với tinh thần “Mỗi người làm việc bằng hai”, "Tất cả vì miền Nam ruột thịt" đóng góp nhiều sức người, sức của, chi viện cho tiền tuyến. Nhiều mô hình sản xuất tiêu biểu đã nảy nở và phát triển, trở thành lá cờ đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, được cả tỉnh, cả nước biết tới học tập và làm theo, như: Hợp tác xã Định Công, Yên Trường, Định Tường, Quý Lộc,... Đây mãi là niềm tự hào cho ý chí kiên cường, sự cần cù, sáng tạo, vượt khó vươn lên của quân và dân Yên Định.

Để kịp thời động viên, khen ngợi những thành tích vẻ vang, những đóng góp to lớn của quân và dân Yên Định đối với sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng quê hương, đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã về thăm Yên Định. Trong lần thứ tư cũng là lần cuối cùng về thăm Thanh Hóa, vào tháng 12-1961, Bác đã về thăm xã Yên Trường, huyện Yên Định - một trong những đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng hợp tác xã lúc bấy giờ.

Có thể khẳng định, trong mọi thời kỳ cách mạng, Yên Định đều luôn nỗ lực vươn lên, trở thành một địa phương đầy nội lực, đầy ý chí tiến thủ, dám nghĩ, dám làm, dám bứt phá đi lên, dám chiến thắng mọi hoàn cảnh và liên tục chiến thắng chính mình. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Yên Định luôn phát huy truyền thống đoàn kết, luôn trăn trở, sáng tạo, đồng sức, đồng lòng, quyết tâm đưa huyện nhà phát triển. Với những nỗ lực, cố gắng không ngơi nghỉ; huyện Yên Định và nhiều tập thể, cá nhân của huyện đã vinh dự được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý; đặc biệt, Nhân dân và cán bộ huyện Yên Định vinh dự là huyện duy nhất trong tỉnh đến nay được 02 lần phong tặng danh hiệu Anh hùng, là huyện đầu tiên của tỉnh và khu vực Bắc Trung bộ được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Tiếp nối truyền thống vẻ vang đó, nhiệm kỳ 2015-2020, được sự quan tâm của tỉnh, Đảng bộ, chính quyền, quân dân huyện Yên Định đã phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực, phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ, đạt được những kết quả quan trọng và tương đối toàn diện trên các lĩnh vực; có 28/31 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hằng năm ước đạt 18,7%, vượt mục tiêu Đại hội và thuộc nhóm tăng cao dẫn đầu của tỉnh. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; năng lực và quy mô sản xuất ngày càng tăng. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 47,85 triệu đồng, gấp gần 2 lần năm 2015.

Nông nghiệp phát triển theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả; tái cơ cấu ngành nông nghiệp được đẩy mạnh; đã hình thành nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, áp dụng cơ giới hóa đồng bộ, gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ. Giá trị sản phẩm trên 01 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản tăng khá. Kinh tế trang trại phát triển, toàn huyện có 878 trang trại, gia trại; đã thu hút được một số doanh nghiệp lớn đầu tư vào địa bàn, điển hình là Tổ hợp các trang trại chăn nuôi bò sữa công nghệ cao Vinamilk Thanh Hóa, tạo bước phát triển mới cho ngành chăn nuôi bò sữa của huyện và cả tỉnh. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được duy trì và nâng cao chất lượng.

Công nghiệp - xây dựng tiếp tục phát triển mạnh; tốc độ tăng giá trị sản xuất hằng năm ước đạt 26,12%. Cùng với duy trì, phát triển các ngành tiểu thủ công nghiệp truyền thống, huyện đã có một số doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất da giày, may mặc, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho hàng vạn lao động. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư, nâng cấp; diện mạo đô thị và nông thôn ngày càng đổi mới. Thương mại - dịch vụ tăng trưởng khá; thu ngân sách hằng năm đều đạt và vượt dự toán được giao. Công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường được tăng cường; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm có chuyển biến, bảo đảm tốt hơn chất lượng thực phẩm cho người dân.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ. Chất lượng giáo dục các cấp học, ngành học được nâng lên; giáo dục mũi nhọn đứng trong nhóm dẫn đầu của tỉnh. Công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân ngày càng được quan tâm. Công tác đào tạo nghề, giảm nghèo, thực hiện các chính sách đối với người có công và các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, đời sống của Nhân dân được cải thiện. An ninh chính trị, an ninh nông thôn, an ninh tư tưởng, văn hóa, an ninh dân tộc và tôn giáo được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, một số mặt có chuyển biến tích cực. Cùng với việc triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Trung ương khóa 12 và Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá 11, khóa 12 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đẩy mạnh; đã tạo ra những chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động và nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi đánh giá cao, nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Yên Định đã nỗ lực, phấn đấu đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Thưa các đồng chí! Thưa toàn thể Đại hội!

Những kết quả đạt được nêu trên là rất quan trọng, song, so với truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng, tiềm năng, lợi thế của huyện và sự quan tâm của tỉnh thì huyện Yên Định vẫn còn hạn chế, có mặt yếu kém, đó là: Việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 có một số việc chưa đạt yêu cầu đề ra; vẫn còn 3 chỉ tiêu không đạt kế hoạch. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chưa mạnh, tỷ trọng nông - lâm - thủy sản còn ở mức cao so với bình quân chung của tỉnh. Phát triển nông nghiệp chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và truyền thống của huyện; chưa tạo ra động lực mạnh mẽ để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao để nâng cao chất lượng, giá trị, hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp. Chương trình xây dựng nông thôn mới có biểu hiện chững lại, một số tiêu chí ở cả huyện và xã không được thường xuyên nâng cao. Tiểu thủ công nghiệp phát triển nhưng chưa có sản phẩm tiêu biểu và có thương hiệu; đầu tư phát triển các cụm công nghiệp còn chậm. Phát triển doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, quy mô doanh nghiệp nhỏ, sức cạnh tranh yếu.

Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, việc bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập, chậm được giải quyết.

Chất lượng các hoạt động văn hóa, giáo dục, có mặt chưa tốt. Việc sắp xếp, điều động giáo viên, nhất là việc triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội còn để xảy ra sai phạm ở một số thôn, xã. Tính đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền, sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và toàn hệ thống chính trị để giải quyết các công việc, tạo sự bứt phá đi lên cho huyện còn có mặt hạn chế. Tính tiền phong, gương mẫu của một bộ phận cán bộ, đảng viên còn yếu; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong công tác quản lý tài chính, chi ngân sách, nhất là chi thường xuyên thực hiện không nghiêm; một số cán bộ chủ chốt của nhiệm kỳ 2010-2015 có khuyết điểm, vi phạm đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật nghiêm khắc; có trường hợp cán bộ vi phạm đạo đức, lối sống phải xử lý, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền, đến sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đến hình ảnh tốt đẹp của quê hương Yên Định.

Tôi đề nghị mỗi cấp uỷ, tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Yên Định, qua Đại hội lần này phải thấy được những việc chúng ta đã làm tốt, nhận rõ những hạn chế, yếu kém, rút ra bài học sâu sắc để cùng trăn trở, tìm biện pháp khắc phục; quyết nghị phương hướng, nhiệm vụ sát với tình hình thực tế, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ tới.

Thưa các đồng chí đại biểu! Thưa toàn thể Đại hội!

Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trong bối cảnh đất nước ta, quê hương Thanh Hóa chúng ta đã trải qua gần 35 năm đổi mới với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử và rất đáng tự hào. Đứng ở thời khắc này, chúng ta có thể khẳng định, Thanh Hóa chưa bao giờ có được tiềm lực và vị thế như ngày nay. Đặc biệt, ngày 05/8/2020 vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 58-NQ/TW về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử, mở đường cho tỉnh Thanh Hóa phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Bên cạnh những thời cơ, vận hội mới và đà phát triển mạnh mẽ của đất nước, của tỉnh mang lại; Yên Định có rất nhiều điều kiện thuận lợi để tiếp tục phát triển. Là vùng đất tụ hội đầy đủ các yếu tố “Thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, Yên Định là huyện có nguồn tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản phong phú, đa dạng, nhiều di tích lịch sử, trầm tích các giá trị văn hóa tốt đẹp. Nằm ở đồng bằng châu thổ Sông Mã, Yên Định có đồng đất khá bằng phẳng, hệ thống tưới tiêu chủ động, thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp. Là địa bàn tiếp giáp với các vùng động lực phát triển kinh tế của tỉnh, có đường bộ, đường thủy chạy qua, nơi trung chuyển lên các huyện miền Tây, có đường cao tốc Bắc Nam, có đường nối quốc lộ 217 - quốc lộ 45 - quốc lộ 47, chạy qua địa bàn, kết nối với các huyện trong vùng, với Cảng hàng không Thọ Xuân và tỉnh Ninh Bình đang và sẽ được triển khai xây dựng. Nhân dân Yên Định có truyền thống đoàn kết, trăn trở, năng động, chăm lo sự học, có khát vọng vươn lên, quyết chí thành tài để làm giàu cho quê hương, đất nước. Yên Định cũng là huyện có nhiều người con của quê hương là cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhiều trí thức, doanh nhân thành đạt đang công tác ở trong và ngoài tỉnh. Yếu tố thiên nhiên, lịch sử, văn hóa, con người nổi trội này, cùng những thời cơ, thuận lợi đang có được, Yên Định đang hội tụ đầy đủ điều kiện để vững vàng đi lên trên nền tảng nội lực của chính mình trong bối cảnh mới.

Báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến trước khi trình Đại hội. Qua theo dõi tình hình và nghe một số ý kiến phát biểu của các đại biểu, để thực hiện thắng lợi được mục tiêu đến năm 2025, trở thành huyện dẫn đầu của tỉnh, tôi xin nêu thêm một số nội dung để các đồng chí cùng thảo luận thống nhất và tổ chức thực hiện.

Thứ nhất, cần nhận thức sâu sắc rằng trong giai đoạn 2020 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị cũng như Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã xác định: đối với tỉnh ta, phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, phát triển hợp lý giữa chiều rộng và chiều sâu, trong đó phải chuyển dần và hướng tới phát triển theo chiều sâu là chủ đạo, phải được chuyển hóa để vừa là mục tiêu, vừa là yêu cầu của từng địa phương, đơn vị, trong đó Yên Định phải đi trước, làm trước. Vì vậy, cần quán triệt xuyên suốt quan điểm này trong xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của huyện.

Để kinh tế phát triển nhanh và bền vững, cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tiếp tục giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, tăng nhanh tỷ lệ đô thị hóa theo hướng văn minh, hiện đại, đảm bảo tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm từ 20,5% trở lên, Yên Định cần khai thác và phát huy mạnh mẽ, hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tiếp tục coi nông nghiệp là nền tảng, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng là đột phá; dịch vụ, thương mại là quan trọng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ tới.

Trước hết, huyện cần đánh giá kỹ càng tiềm năng, thế mạnh, thời cơ, vận hội, hiệu quả các mô hình, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn vừa qua, làm cơ sở để xây dựng, rà soát, điều chỉnh, bổ sung toàn bộ các quy hoạch trên địa bàn huyện bảo đảm khoa học, bài bản, có tầm nhìn dài hạn, thống nhất với quy hoạch tỉnh và quy hoạch vùng huyện, phát triển đồng bộ, kết nối với các vùng phụ cận với phương châm: làm tốt công tác quy hoạch, lấy quy hoạch, tạo ra nguồn lực để thực hiện quy hoạch.

Thứ hai, đối với huyện Yên Định, nông nghiệp vẫn giữ vai trò quan trọng, là trụ đỡ, là nền tảng trong phát triển kinh tế - xã hội, lao động nông nghiệp và nông dân vẫn chiếm tỷ lệ lớn trong tổng số lao động và dân cư trên địa bàn. Vì vậy, huyện cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách về phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân, nhất là chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, mở rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa, để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, có giá trị gia tăng cao; thu hút mạnh mẽ và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, lấy doanh nghiệp làm hạt nhân, bà đỡ để phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn, tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến thị trường, xác lập quyền sở hữu trí tuệ, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu cho các sản phẩm đặc trưng, thế mạnh của địa phương. Đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại, gia trại, nhất là tiếp tục duy trì vị trí tốp đầu của tỉnh về phát triển chăn nuôi gắn với thực hiện tốt an toàn sinh học trong điều kiện thường xuyên xảy ra dịch bệnh, hướng đến một nền nông nghiệp tuần hoàn.

Như các đồng chí đã biết, Yên Định được công nhận huyện nông thôn mới năm 2015. Ở thời điểm ấy các tiêu chí chưa yêu cầu cao như bây giờ. Nhiệm kỳ này, chúng ta vừa phải hoàn thiện, nâng cao tiêu chí huyện, xã nông thôn mới, vừa phải tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu dựa trên các trụ cột và các giá trị cốt lõi. Đã có lúc chúng ta chạy theo thành tích, đã có việc chỉ nhìn vào hình thức, mải theo đuổi một số vấn đề về lượng mà chưa quan tâm nhiều đến giá trị lớn nhất, bền vững nhất chính là yếu tố mức sống thực tế, đời sống văn hóa tinh thần và sự an toàn (môi trường tự nhiên, môi trường xã hội) cho từng người dân và cộng đồng; trong đó, đánh giá mức sống của người dân phải hết sức chính xác, sát thực tế chứ không nên chỉ nhìn vào một số con số thống kê chung chung về hình thức bên ngoài; càng không thể không nhắc đến yếu tố thân thiện trong nông thôn mới: Thân thiện với môi trường tự nhiên, coi thiên nhiên là “mẹ”, là người che chở, thân thiện về môi trường xã hội, đó là trách nhiệm, tình làng nghĩa xóm với cộng đồng. Hãy làm nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu thực chất, đi vào chiều sâu, hiệu quả và hài hòa, thực sự đem lại sự hài lòng và hạnh phúc của Nhân dân, nông thôn luôn luôn và mãi mãi là nơi mà chúng ta muốn sống, muốn đi về.

Thứ ba, đẩy mạnh phát triển công nghiệp - xây dựng, thương mại, dịch vụ, gắn với phát triển đô thị thị trấn Quán Lào mở rộng, các đô thị Quý Lộc, Định Tân, Yên Trường, Yên Lâm, v.v... Ưu tiên phát triển các ngành, sản phẩm công nghiệp có giá trị gia tăng cao, công nghiệp chế biến nông sản và một số ngành công nghiệp có nhiều lợi thế của huyện, tạo sự chuyển dịch mạnh mẽ hơn về cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, để giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho Nhân dân, tăng thu ngân sách cho huyện. Đổi mới phương thức tổ chức sản xuất tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề truyền thống, hướng đến sản xuất những sản phẩm chất lượng cao, mẫu mã đẹp, có thương hiệu, đồng thời du nhập, nhân cấy thêm nghề mới phù hợp với thị trường, nhằm giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

Chú trọng đầu tư phát triển các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao như: ngân hàng, tài chính, thương mại, bưu chính viễn thông, vận tải ở những nơi có điều kiện. Là huyện đậm đặc di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn: Di tích Núi và Đền Đồng Cổ, Di tích lịch sử Điện Thừa Hoa và Từ Đường Phúc Quang, các đền thờ Đào Cam Mộc, Lê Đình Kiên, Khương Công Phụ, Di tích Bác Hồ về thăm Yên Trường, Chùa Thiên Phúc, Đền Hổ Bái, Đình Làng Sét, Phủ Lời, Phủ Cẩm, có Trò Chiềng, có các nhân tố mới, mô hình mới, gần đầy có làng du lịch Yên Trung ... Vì vậy, Yên Định cần nghiêm túc nhìn nhận du lịch là một ngành kinh tế đầy tiềm năng của huyện, theo đó cần thực hiện rà soát, đánh giá hệ thống di tích, các điểm du lịch tâm linh, du lịch sinh thái, giành sự đầu tư thỏa đáng cho công tác quy hoạch, phát triển hạ tầng du lịch, nguồn nhân lực, văn hóa ứng xử, môi trường du lịch một cách bài bản, có tầm nhìn dài hạn, có khả năng kết nối tốt với các trọng điểm du lịch của tỉnh, chuẩn bị tích cực từ bây giờ, nhất định Yên Định sẽ trở thành một điểm du lịch của tỉnh và của vùng.

Thứ tư, đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư, tập trung làm thật tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để thu hút thêm nhiều doanh nghiệp vào đầu tư, sản xuất kinh doanh, nhất là đầu tư hạ tầng các đô thị, các cụm công nghiệp, các siêu thị lớn, các chợ văn minh, các thiết chế về văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao, du lịch ... khuyến khích xã hội hóa và đầu tư của khu vực tư nhân, huy động tối đa các nguồn lực trong và ngoài huyện vào phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hình thức đối tác công tư (PPP). Quan tâm và tập trung cao cho phát triển doanh nghiệp. Tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ kinh doanh mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động và chuyển đổi hoạt động kinh doanh theo mô hình doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã theo hướng phát triển các hình thức hợp tác, liên kết, hình thành các chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm. Triển khai các biện pháp tăng thu ngân sách, nuôi dưỡng nguồn thu, nhất là các nguồn thu từ sản xuất kinh doanh, kiên quyết thu hồi các khoản nợ đọng thuế, đảm bảo hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách được giao.

Thứ năm, song song với phát triển kinh tế, cần quan tâm hơn nữa đến phát triển văn hóa, xã hội. Là huyện có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng, Đảng bộ huyện cần phát huy có hiệu quả các thiết chế văn hóa trên địa bàn, nâng cao chất lượng và đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa - xã hội. Làm tốt công tác tu bổ, tôn tạo, tuyên truyền, quảng bá, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương, biến truyền thống thành nguồn lực quan trọng xây dựng huyện ngày càng phát triển bền vững. Tiếp tục giữ vững và nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục của huyện, nhất là giáo dục mũi nhọn, đáp ứng yêu cầu nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cung cấp nguồn nhân lực cho các ngành kinh tế, các chương trình, dự án lớn của tỉnh. Đẩy mạnh công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân; tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, kiên quyết không để dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh lớn phát sinh, lây lan trong cộng đồng. Làm tốt công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao động.

Thứ sáu, tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; nhất là lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản (đây là thứ hữu hạn, không phải vô hạn), cần xử lý nghiêm các hành vi khai thác tài nguyên trái phép; làm tốt công tác bảo vệ môi trường, nhất là môi trường ở các cụm công nghiệp, làng nghề, các trang trại chăn nuôi tập trung, khu vực đông dân cư. Chủ động triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự, nhất là an ninh nông thôn, tuyệt đối không để xảy ra bị động, bất ngờ; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật, đẩy lùi các tai, tệ nạn xã hội; kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông,... Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tập trung giải quyết các vụ việc khiếu kiện ngay tại cơ sở, không để phát sinh phức tạp, tồn đọng, kéo dài.

Thưa các đồng chí đại biểu!

Thưa toàn thể Đại hội!

Để đưa nhanh Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, vấn đề then chốt là phải chăm lo xây dựng Đảng bộ và cả hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền; đổi mới mạnh mẽ, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, trọng tâm là xây dựng Đảng bộ đoàn kết, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức cán bộ; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phải quan tâm xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, chính quyền các cấp vững mạnh, năng lực chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực phải được nâng lên, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, năng động, sáng tạo, có tư tưởng đột phá, dám xả thân vì sự phát triển của huyện. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị cần thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương, tự soi, tự sửa, tránh xa những cám dỗ vật chất, danh lợi tầm thường, không bao giờ và không một ai được quyền đặt mình cao hơn tập thể, đứng trên tổ chức, làm tổn hại đến uy tín, thanh danh của Đảng, làm giảm sút niềm tin của Nhân dân với cấp ủy, chính quyền.

Thưa các đồng chí! Thưa toàn thể Đại hội!

Trong Di chúc thiêng liêng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu hằng căn dặn "cần phải giữ gìn sự đoàn kết, nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình". Xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng luôn được Bác Hồ coi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Đây không chỉ là vấn đề sinh tử của từng tổ chức Đảng, mà còn là sinh mệnh của toàn Đảng, là vấn đề sống còn của cách mạng. Vì vậy, Thường trực, Ban Thường vụ và từng thành viên cấp ủy của Đảng bộ Yên Định phải tiếp tục giữ vững và nâng cao hơn nữa sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ. Đoàn kết trước sau như một, thể hiện cả trong tư tưởng và trong hành động, dựa trên nền tảng đường lối, quan điểm của Đảng, quy chế làm việc của cấp ủy, pháp luật Nhà nước, vì lợi ích chung của quê hương, đất nước, vì lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Để có sự đoàn kết thật sự, không chỉ cần thực hiện nghiêm nguyên tắc, có bản lĩnh, có lý trí, mà còn rất cần tình thương yêu, sự đồng cảm và chia sẻ với nhau, giúp đỡ nhau cùng hoàn thành công việc. Nếu giữ vững được đoàn kết, thống nhất, chúng ta sẽ nâng cao được năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng; chung sức, đồng lòng cùng nhau giải quyết được mọi khó khăn, vượt qua mọi thách thức, làm được những việc lớn, việc khó, việc nhạy cảm trong quá trình phát triển đi lên của huyện.

Thưa các đồng chí!

Thưa toàn thể Đại hội!

Cùng với việc làm tốt nội dung thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19; Đại hội có nhiệm vụ rất quan trọng là bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa 26. Tôi đề nghị các đồng chí đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, nắm vững tiêu chuẩn cấp ủy viên và quy định về bầu cử trong Đảng, lấy tiêu chuẩn là chính, kết hợp với cơ cấu hợp lý, nhất là cơ cấu cấp ủy viên là nữ, trẻ, bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy trên các lĩnh vực, bằng lá phiếu của mình, sáng suốt lựa chọn bầu ra những cán bộ tiêu biểu, xuất sắc, có uy tín, trách nhiệm cao, đủ phẩm chất, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tham gia vào Ban Chấp hành khóa mới. Đại hội cần cân nhắc lựa chọn những đồng chí xứng đáng, đủ tiêu chuẩn để bầu vào Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19.

Trong lịch sử, Yên Định luôn là địa phương đi trước, dẫn đầu, khai phá. Yên Định đã vinh dự, tự hào đón nhận nhiều phần thưởng và danh hiệu cao quý. Đạt được các danh hiệu, phần thưởng cao quý đã khó; gìn giữ, bồi trúc và làm cao dày thêm thành tích, chiến công mới lại càng khó hơn nhưng quyết tâm làm thì sẽ làm được. Ngày nay, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có niềm tin chắc chắn rằng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Yên Định sẽ nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng Yên Định thành huyện vững về chính trị, giàu về kinh tế, đẹp về văn hóa, mạnh về quốc phòng - an ninh, trở lại vị trí huyện dẫn đầu của tỉnh, góp phần cùng cả tỉnh sớm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Thanh Hóa trở thành “Tỉnh kiểu mẫu" như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Với niềm tin tưởng sâu sắc đó, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, một lần nữa, tôi chúc các đồng chí đại biểu, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân huyện Yên Định sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!