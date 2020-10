CÁC KỲ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH THANH HÓA - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, được tổ chức từ ngày 22 đến 25-9-2015, tại Khu hội nghị 25B (TP Thanh Hóa).

Dự đại hội có 447 đại biểu chính thức, thay mặt cho hơn 20 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ. Chủ đề của đại hội là: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tranh thủ thời cơ, vận hội mới, phát triển kinh tế nhanh và bền vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; phấn đấu đến năm 2020 trở thành tỉnh khá của cả nước, đến năm 2030 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và thông qua: Báo cáo Chính trị, Báo cáo Kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, Báo cáo Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Báo cáo tổng hợp ý kiến vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Đại hội đề ra phương hướng chung cho nhiệm kỳ 2010 - 2015 là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tranh thủ thời cơ, vận hội mới; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển; đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng; coi phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới là nền tảng, phát triển công nghiệp là then chốt, tập trung phát triển du lịch và các dịch vụ có lợi thế; tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chăm lo phát triển văn hóa - xã hội, quan tâm bảo vệ môi trường, sử dụng có hiệu quả tài nguyên, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo phát triển nhanh và bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng – an ninh, bảo vệ trật tự an toàn xã hội; phấn đấu đến năm 2020 trở thành tỉnh khá của cả nước, đến năm 2030 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Đại hội đã đề ra 5 chương trình trọng tâm là: Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; Chương trình phát triển khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp; Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững; Chương trình phát triển du lịch; Chương trình đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực. Đại hội đề ra 4 khâu đột phá và 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện các chương trình, mục tiêu trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 71 đồng chí. Tại kỳ họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu 18 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí Trịnh Văn Chiến, được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Nguyễn Đình Xứng, Đỗ Minh Tuấn, Nguyễn Thị Xuân Thu được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy. Đại hội đã tiến hành bầu 10 đồng chí Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đồng chí Trần Quang Đảng được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đại hội bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII gồm 31 đại biểu chính thức, 3 đại biểu dự khuyết.

BĐT