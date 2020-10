CÁC KỲ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH THANH HÓA- Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XI

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XI diễn ra 2 vòng: Vòng I, cuối năm 1982 và vòng II được tiến hành từ ngày 28-3 đến 1-4-1983, tại Khu hội nghị 25B, thị xã Thanh Hóa (nay là TP Thanh Hóa). Dự đại hội có 300 đại biểu, thay mặt cho gần 108.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đại hội đã tiến hành đánh giá những kết quả đạt được và những mặt còn tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ X và xác định phương hướng, nhiệm vụ từ năm 1983 - 1985 là: Đổi mới cung cách làm ăn, phát huy tiềm năng thế mạnh, sản xuất nhiều hàng hóa, nhất là lương thực, đến năm 1985 phấn đấu đạt 85 vạn tấn lương thực, giá trị công nghiệp đạt 300 triệu đồng..., xây dựng phát triển văn hóa, ổn định và từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, hoàn thành nghĩa vụ Nhà nước. Tăng cường quốc phòng - an ninh, đập tan chiến tranh phá hoại nhiều mặt của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, tổ chức lãnh đạo thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 49 đồng chí, trong đó có 4 đồng chí dự khuyết; bầu 13 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Hà Trọng Hòa được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Trịnh Ngọc Chữ làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Hà Văn Ban làm Phó Bí thư phụ trách công tác chính quyền.

(Còn tiếp)

BĐT