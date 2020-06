Kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2020)

Báo chí đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh

Kể từ ngày 21-6-1925, báo Thanh niên - tờ báo khởi đầu của nền báo chí cách mạng Việt Nam, do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập, xuất bản số báo đầu tiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, lực lượng báo chí cách mạng nước ta không ngừng lớn mạnh, khẳng định được vai trò quan trọng và có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Phóng viên tác nghiệp tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2020. Ảnh: Lê Hợi

Cùng với báo chí cả nước, báo chí cách mạng tỉnh Thanh Hóa ra đời ngay sau khi Đảng bộ tỉnh được thành lập. Trong những năm tháng cả dân tộc kháng chiến, cứu quốc, báo chí Thanh Hóa đã tập trung tuyên truyền nhiệm vụ vừa sản xuất, vừa đánh giặc, vừa xây dựng hậu phương vững mạnh, vừa ra sức chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến. Lực lượng phóng viên đã bám sát các vùng trọng điểm, tỏa đi khắp các trận địa, nhà máy, cánh đồng, làng xóm... để phản ánh kịp thời tinh thần bám trụ sản xuất, quyết chiến, quyết thắng của quân dân trong tỉnh, giới thiệu, nhân rộng các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, khơi dậy khí thế thi đua hào hùng, oanh liệt của quân dân tỉnh nhà.

Bước vào thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế, báo chí Thanh Hóa tiếp tục đóng vai trò là lực lượng chủ lực trong định hướng dư luận xã hội, tuyên truyền, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. Để đáp ứng nhiệm vụ được giao, đội ngũ phóng viên, nhà báo của tỉnh ngày càng được nâng cao về trình độ, chuyên môn nghiệp vụ; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động tác nghiệp, in ấn các tác phẩm báo chí, sản xuất các chương trình phát thanh - truyền hình được quan tâm đầu tư đồng bộ. Đến nay có 4 cơ quan báo chí của tỉnh là: Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Văn hóa và Đời sống, Tạp chí Xứ Thanh. Ngoài ra, còn có 24 văn phòng đại diện, 13 phóng viên thường trú, các đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện... Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ số đang phát triển mạnh mẽ, truyền thông số và mạng xã hội “nở rộ”, để phát huy tốt nhất vai trò, chức năng của mình, các cơ quan báo chí của tỉnh đã không ngừng nỗ lực đổi mới, chú trọng nâng cao chất lượng các ấn phẩm, cách tiếp cận với bạn đọc, bạn nghe đài, xem truyền hình trên các loại hình báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình... để chuyển tải nhanh nhất, kịp thời nhất, định hướng thông tin sớm nhất.

Theo đánh giá của ông Đỗ Hữu Quyết, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông: “Các cơ quan báo chí của tỉnh và các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú báo chí Trung ương tại Thanh Hóa đã luôn quan tâm, đồng hành cùng với sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa; bám sát chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phản ánh sinh động mọi mặt của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội; tích cực tuyên truyền những giá trị tốt đẹp, nhân tố mới, mô hình hay, đưa hình ảnh tỉnh Thanh Hóa năng động trong phát triển, điểm đến đầu tư an toàn đến với bạn bè trong và ngoài nước; tuyên truyền công tác lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh đã và đang có những đóng góp, tác động tích cực cho sự phát triển chung của tỉnh. Ở mỗi loại hình, các cơ quan báo chí đều bám sát vào tình hình thực tiễn của xã hội, thâm nhập thực tế các địa phương trong tỉnh để thông tin, phản ánh với phương châm “hướng mạnh về cơ sở”; phát hiện, giới thiệu, cổ vũ các điển hình tiên tiến, những nhân tố mới, những cách làm mới đột phá, năng động, hiệu quả. Thông qua tuyên truyền, quảng bá trên báo chí đã tạo sự ổn định về an ninh chính trị, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu phát triển kinh tế của tỉnh, đặc biệt đã góp phần xây dựng, tạo lòng tin cho các nhà đầu tư đến đầu tư vào tỉnh, điều này được thể hiện rõ qua các hội nghị xúc tiến đầu tư, nhất là tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư do tỉnh tổ chức vào ngày 12-6-2020 vừa qua đã thu hút 34 dự án với tổng kinh phí hơn 341.900 tỷ đồng. Có thể khẳng định báo chí có một vai trò hết sức tích cực, quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội ở mọi thời kỳ”.

Ông Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, cũng đánh giá cao vai trò đồng hành của báo chí với sự phát triển của các doanh nghiệp. “Các cơ quan báo chí vào cuộc rất hợp tác, doanh nghiệp làm chưa đúng thì nhắc nhở, góp ý, cái gì tốt thì động viên kịp thời, khuyến khích các doanh nghiệp có động lực sản xuất, kinh doanh” – ông Đệ cho biết – “Những khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp luôn được các cơ quan báo chí đồng hành để vừa động viên, vừa có tiếng nói đề xuất với các cấp chính quyền trên tinh thần xây dựng, để các cấp chính quyền lắng nghe, thấu hiểu, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc kịp thời”. Ông Đệ cũng mong muốn các nhà báo, cơ quan báo chí tiếp tục phát huy, làm tốt vai trò kết nối giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý Nhà nước, tạo điều kiện để doanh nghiệp có môi trường thuận lợi đầu tư, sản xuất, kinh doanh, có đóng góp nhiều hơn cho ngân sách Nhà nước và xã hội.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, các cơ quan báo chí đã phản ánh sinh động mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế, xã hội; tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phục vụ tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của đất nước. Nhiều nhân tố mới, mô hình, cách làm hay và tấm gương người tốt, việc tốt được báo chí tuyên truyền đã tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, xã hội; điển hình như trong chương trình xây dựng nông thôn mới, trong công tác bảo vệ môi trường, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, xóa đói, giảm nghèo, giữ gìn an ninh trật tự... Đồng thời, các cơ quan báo chí đã phản ánh những tồn tại khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn cuộc sống sản xuất và sinh hoạt, phát hiện, phê bình những mặt còn hạn chế..., giúp các cấp ủy, chính quyền nắm bắt được tình hình, có những chỉ đạo kịp thời. Nhiều vụ việc được các báo, đài vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao, định hướng thông tin rõ ràng, tạo được hiệu ứng xã hội tích cực và thiết thực trên nhiều lĩnh vực quan trọng.

Để báo chí ngày càng phát huy hiệu quả vai trò, chức năng trong đời sống chính trị, xã hội, tỉnh Thanh Hóa đã luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà báo tác nghiệp; xây dựng chế độ cung cấp thông tin cho báo chí; đẩy mạnh công khai các thông tin trên báo chí, nhất là những vấn đề người dân và dư luận quan tâm nhiều. Sau mỗi vụ việc báo nêu, tỉnh đã chỉ đạo nắm bắt tình hình, đồng thời có những giải pháp kịp thời xử lý những vấn đề nổi cộm, bức xúc, củng cố niềm tin của người dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền các cấp.

Trong quá trình phát triển hiện nay, Thanh Hóa đang đứng trước những thời cơ, vận hội lớn để hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng, song cũng phải đối mặt với không ít thách thức. Chia sẻ với các nhà báo, ông Đỗ Hữu Quyết, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh, tập trung tuyên truyền về truyền thống văn hóa, lịch sử của tỉnh, về tiềm năng, thế mạnh, về môi trường đầu tư; các cơ chế chính sách thu hút nhà đầu tư; về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần quảng bá hình ảnh đẹp về con người, vùng đất Thanh Hóa.

Trong thư gửi chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2020) mới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị mỗi cơ quan báo chí, mỗi người làm báo “cần bám sát quan điểm chính trị, sự lãnh đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước, diễn biến tình hình trong nước và quốc tế để phản ánh một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời về đời sống xã hội của đất nước, phục vụ cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân. Báo chí và các nhà báo phải thể hiện được chính nghĩa, phản ánh được “dòng chảy chính” của xã hội, của đất nước, phải “phò chính, diệt tà”. Mỗi bài viết, bản tin, hình ảnh đều phải lan tỏa những giá trị tốt đẹp và năng lượng tích cực, tạo niềm tin, sự đồng thuận trong xã hội, góp phần khơi dậy và nuôi dưỡng khát vọng về một đất nước Việt Nam hùng cường, giàu mạnh. Trong bối cảnh truyền thông xã hội phát triển như vũ bão hiện nay, làm báo mang tới nhiều cơ hội nhưng cũng vô vàn thử thách, gian nan. Hơn lúc nào hết, đội ngũ người làm báo cần luôn trau dồi bản lĩnh, tính chuyên nghiệp, đạo đức nghề nghiệp, giữ vững giá trị cốt lõi và khẳng định sứ mệnh vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam”.

Việt Linh