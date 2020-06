Ban Thường vụ Tỉnh uỷ duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hoá

Sáng 27-6, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị thông qua nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hoá lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Minh Tuấn chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Phạm Thị Thanh Thuỷ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Võ Duy Sang, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ; Nguyễn Văn Thi, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hoá.

Đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hoá lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, các đại biểu đã tập trung phân tích, góp ý vào các văn kiện trình Đại hội của Đảng uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hoá; đặc biệt thảo luận sâu về chủ đề Đại hội, phương châm hành động, kết quả lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020, các hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và các bài học kinh nghiệm; về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp, các khâu đột phá tập trung lãnh đạo trong nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng uỷ Bộ đội Biên phòng Thanh Hoá.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Minh Tuấn đánh giá cao và biểu dương sự nghiêm túc, khẩn trương của Đảng uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hoá trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội tại các chi bộ, đảng bộ trực thuộc. Công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hoá lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo theo các yêu cầu của Trung ương và của tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Minh Tuấn cũng đã cho ý kiến và thống nhất với chủ đề Đại hội là: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; Phát huy truyền thống anh hùng; Xây dựng Bộ đội Biên phòng tỉnh vững mạnh toàn diện, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, vùng biển, góp phần bảo đảm quốc phòng – an ninh, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh”; phương châm hành động là “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Quyết thắng”.

Cho ý kiến vào kết cấu và nội dung của Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hoá lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh: Dự thảo Báo cáo chính trị đã được Đảng uỷ Bộ đội Biên phòng chuẩn bị công phu, chu đáo, thể hiện được kết quả trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020, chỉ ra được các hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và các bài học kinh nghiệm, cũng như những mục tiêu, phương hướng trong nhiệm kỳ tới. Tuy nhiên, một số nội dung trong Dự thảo Báo cáo chính trị cần được nghiên cứu, chỉnh sửa lại để làm rõ hơn, phong phú hơn và sâu sắc hơn. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Minh Tuấn cũng nhấn mạnh, việc chỉnh sửa phải đảm bảo các nguyên tắc: Có số liệu để minh hoạ và khẳng định cho các nhận định, số liệu phải được chắt lọc và tính chất tiêu biểu; phải có sự so sánh với các chỉ tiêu của nhiệm kỳ trước để thấy rõ hơn thành tựu đã đạt được; bổ sung và đánh giá sâu các nội dung mà lực lượng Bộ đội Biên phòng Thanh Hoá đã làm rất tốt, như công tác phối hợp với các lực lượng vũ trang, với chính quyền địa phương, với các sở ngành trong việc đảm bảo an ninh trật tự, an ninh vùng biên, chủ quyền lãnh thổ; vai trò của lực lượng Biên phòng trong công tác dân vận, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; vai trò trong việc hỗ trợ Nhân dân phát triển kinh tế; vai trò trong việc tham gia phát triển kinh tế, gìn giữ an ninh trật tự an toàn xã hội vùng biển và khu vực ven biển trong thời gian tới.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Minh Tuấn cũng đề nghị Đảng uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hoá tiếp thu các ý kiến hợp lý tại hội nghị để hoàn thiện Báo cáo chính trị trình Đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hoá lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 7.

Hữu Đại