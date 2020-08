Ban Bí Thư Trung ương Đảng chỉ định đồng chí Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá

Sáng 27-8, tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hoá đã công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định đồng chí Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá, nhiệm kỳ 2015-2020.

Thừa lệnh Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quyết định cho đồng chí Trần Phú Hà.

Tại hội nghị, đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, thừa lệnh Ban Bí thư Trung ương Đảng đã công bố quyết định về việc chỉ định đồng chí Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá, nhiệm kỳ 2015-2020.

Thừa ủy quyền của Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chỉ định Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 đối với đồng chí Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ công bố, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến chúc mừng đồng chí Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh được Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời, nhấn mạnh: Thanh Hóa là một tỉnh lớn, nên vấn đề an ninh trật tự luôn được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. tỉnh Thanh Hóa đang có nhiều sự đổi mới và phát triển, nhất là việc triển khai thực hiện Nghị quyết 58 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, chính vì vậy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn đồng chí Trần Phú Hà tiếp tục tập trung lãnh đạo lực lượng Công an từ tỉnh đến cơ sở phối hợp với hệ thống chính trị giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng- an ninh.

Đồng chí Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Giám đốc công an tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Phú Hà cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ và cam kết sẽ lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa bảo đảm tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức để đáp ứng yêu cầu công việc, tham gia đầy đủ, tích cực, trách nhiệm và hiệu quả cao nhất vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Minh Hiếu