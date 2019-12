Bám sát cơ sở để lãnh đạo hiệu quả

Mỗi đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố được phân công phụ trách, chỉ đạo các xã, phường; thường xuyên đi kiểm tra, giám sát đơn vị phụ trách để nắm bắt tình hình thực tế, tháo gỡ khó khăn, giúp cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết tốt các vấn đề đặt ra ở cơ sở - đó là mục tiêu xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo, điều hành và hoạt động của cấp ủy, chính quyền TP Thanh Hóa trong những năm qua.

Lãnh đạo UBND TP Thanh Hóa kiểm tra khu xử lý rác thải tại xã Đông Nam (Đông Sơn).

Về Quảng Cát hôm nay, chúng ta sẽ nhìn thấy những công trình được xây mới khang trang, hiện đại, hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, những ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao... Có được kết quả này, từ năm 2015 đến nay, xã Quảng Cát được Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đặc biệt quan tâm về nhiều mặt. Riêng trong xây dựng nông thôn mới (NTM), Quảng Cát được thành phố hỗ trợ tới gần 26 tỷ đồng. Ngoài hỗ trợ về nguồn lực, quá trình xây dựng NTM, lãnh đạo TP Thanh Hóa, trực tiếp là đồng chí Đỗ Thị Bảy, Phó Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa được giao phụ trách xã đã thường xuyên xuống địa phương và xuống tận các thôn để nắm bắt tình hình, kiểm tra tiến độ thực hiện các tiêu chí, những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện, từ đó đề xuất các giải pháp tháo gỡ. Về phát triển kinh tế, đồng chí cũng gợi mở các giải pháp xây dựng mô hình trồng rau sạch theo tiêu chuẩn VietGAP, mô hình cá – lúa kết hợp, xây dựng cửa hàng thực phẩm sạch... Đặc biệt, trong thời gian xã chuẩn bị đón NTM, đồng chí Đỗ Thị Bảy thường xuyên nhắc nhở địa phương quan tâm đến công tác vệ sinh môi trường, công tác chuẩn bị, giúp chính quyền địa phương tổ chức thành công lễ đón quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM vào cuối tháng 10 – 2019.

Đồng chí Phạm Thị Việt Nga, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Thanh Hóa cho rằng: “Trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức TP Thanh Hóa, việc bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình cơ sở để có những chỉ đạo kịp thời, sát đúng, hiệu quả, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân là một yêu cầu bắt buộc. Nếu không lăn lộn với cơ sở mà chỉ chỉ đạo bằng văn bản, giấy tờ thì mục tiêu rất khó hoàn thành”. Từ quan điểm ấy, một trong những vấn đề được đồng chí quan tâm chỉ đạo thực hiện thành công là chương trình xây dựng NTM. “Là thành viên ban chỉ đạo xây dựng NTM của thành phố, phụ trách các tiêu chí thuộc lĩnh vực văn hóa – xã hội, tôi dành nhiều thời gian đi cơ sở, cùng chính quyền địa phương kiểm tra, rà soát tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia, xây dựng trạm y tế, nhà văn hóa, bàn các giải pháp giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo... Tùy theo điều kiện của từng địa phương, tiêu chí nào dễ chỉ đạo làm trước, tiêu chí khó chỉ đạo làm dần dần. Sau khi nắm tình hình tại cơ sở, ban chỉ đạo xây dựng NTM thành phố tổ chức giao ban định kỳ để bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, đưa ra các cơ chế hỗ trợ cho phù hợp với từng xã” - đồng chí Phạm Thị Việt Nga cho biết.

Thực hiện chủ trương của Thành ủy, UBND TP Thanh Hóa, cán bộ, công chức các xã, phường cũng tăng cường bám nắm cơ sở. Đồng chí Lê Đỗ Toàn, Phó Chủ tịch UBND phường Đông Cương chia sẻ: “Phải gần dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân thì mới nâng cao hiệu quả lãnh đạo, điều hành. Để làm được điều này, đảng ủy phường đã phân công các đồng chí trong ban thường vụ phụ trách lĩnh vực, địa bàn, chi bộ các phố, đồng thời quán triệt cán bộ, đảng viên nêu cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ. Vì vậy, phường luôn hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra”. Một trong những thành tích nổi bật ở Đông Cương những năm gần đây là việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Cùng với tập thể lãnh đạo phường, cá nhân đồng chí Lê Đỗ Toàn đã tuyên truyền để người không có nhu cầu làm ruộng cho người có nhu cầu thuê đất mở rộng sản xuất; vận động nhân dân chuyển đổi từ trồng lúa kém hiệu quả sang trồng rau màu, trồng hoa cho thu nhập cao hơn; hướng dẫn bà con kỹ thuật canh tác. Chị Nguyễn Thị Mười, người dân phường Đông Cương cho biết: “Nhiều hôm, mới sáng sớm đã thấy đồng chí phó chủ tịch phường ở ngoài đồng để nắm tình hình sản xuất và hướng dẫn bà con kỹ thuật trồng trọt. Đồng chí Toàn luôn gần gũi, lắng nghe ý kiến của nhân dân. Điều này đã tạo được niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương”. Hiện nay, phường Đông Cương đã chuyển đổi được 150 ha đất lúa kém hiệu quả sang trồng rau màu và trồng hoa. Thu nhập từ 450 đến 500 triệu đồng/ha, cao hơn nhiều lần so với trồng lúa trước đây.

Ngoài bám sát cơ sở, việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức cũng được cấp ủy, chính quyền TP Thanh Hóa đặc biệt coi trọng. Các phòng, ban, đơn vị đều thực hiện nghiêm quy định về thời gian làm việc; nâng cao đạo đức nghề nghiệp, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân ngày một thân thiện, cởi mở, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính và trong tiếp công dân. Đặc biệt, để tiếp nhận ý kiến, kiến nghị phản ánh trực tiếp từ nhân dân, UBND TP Thanh Hóa đã công bố số điện thoại đường dây nóng (0889.247.247). Đây là kênh thông tin quan trọng để lãnh đạo UBND thành phố ghi nhận kịp thời những ý kiến, kiến nghị của tổ chức, công dân, qua đó giúp công tác chỉ đạo, điều hành, giải quyết vướng mắc trong nhân dân được hiệu quả hơn. Do khối lượng công việc rất lớn, để bảo đảm kịp tiến độ, thời gian vừa qua, chủ tịch, các phó chủ tịch, các phòng liên quan thuộc UBND thành phố làm việc cả ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần để tập trung xử lý các vấn đề về giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án trọng điểm, sắp xếp đơn vị hành chính, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, tiến độ xây dựng xã lên phường, quy hoạch mở rộng không gian thành phố... Cùng với đó, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đã thành lập nhiều đoàn công tác tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở. Sự đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp đã tạo động lực để cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao. Đó cũng là cơ sở để cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến xã, phường thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. 9 tháng năm 2019, TP Thanh Hóa gặt hái được nhiều kết quả đáng phấn khởi, trong đó nổi bật là 17/17 xã hoàn thành Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM (trước 1 năm so với kế hoạch đề ra). Cùng với NTM, thành phố đã hoàn thành chỉ tiêu về giảm nghèo trước kế hoạch 1 năm rưỡi. Đến nay, thành phố có tới 10 phường không còn hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,4% (vượt chỉ tiêu tỉnh giao). Ngoài ra, thành phố còn nhiều chỉ tiêu hoàn thành tốt như thu ngân sách Nhà nước ước đạt 2.049 tỷ đồng, tăng 4,5% so với cùng kỳ; huy động vốn đầu tư phát triển ước đạt 27.375 tỷ đồng, tăng 19,3% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất hàng hóa, dịch vụ du lịch, xuất khẩu, giải quyết việc làm đều tăng so với cùng kỳ. Các chế độ, chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống nhân dân được cải thiện. Quốc phòng - an ninh ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Để hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch 40 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và 15 mục tiêu, chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX đề ra, cấp ủy, chính quyền các cấp, các phòng, ban, đơn vị trên địa bàn TP Thanh Hóa tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó đặc biệt coi trọng việc chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Bài và ảnh: Tố Phương