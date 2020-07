TP Sầm Sơn sẵn sàng cho các lễ hội bánh chưng - bánh giầy, cầu ngư - bơi chải

Nối tiếp thành công của chuỗi sự kiện kích cầu du lịch như: lễ công bố tour du lịch “Về miền di sản Ninh Bình - Thanh Hóa” và phát động chương trình kích cầu du lịch nội địa năm 2020, lễ hội Carnival, TP Sầm Sơn đang tích cực chuẩn bị những điều kiện tốt nhất, tổ chức thành công các lễ hội bánh chưng - bánh giầy, cầu ngư - bơi chải.

Lễ hội bánh chưng – bánh giầy Sầm Sơn 2020 diễn ra trong hai ngày 2 và 3-7.

Lễ hội bánh chưng - bánh giầy được tổ chức trong hai ngày 1 và 2-7 tại sân khấu Đền Độc Cước, bãi tắm A đường Hồ Xuân Hương với các phần thi đặc sắc như: liên hoan chầu văn (vòng sơ khảo tổ chức từ ngày 29-6, chung khảo diễn ra vào 19h30 ngày 1-7); thi rước kiệu (từ 6h ngày 2-7); thi làm bánh giầy của 11 đơn vị phường, xã trên địa bàn (từ 9h30 ngày 3-7).

Phần thi làm bánh giầy sôi động từ những khâu đầu tiên.

Trong đó nội dung thi làm bánh giầy là hấp dẫn nhất khi các đội tham gia phải thực hiện đầy đủ quy trình, các bước làm bánh giầy như chuẩn bị gạo, vo gạo, đun nước (bằng củi), nấu cơm nếp, giã bánh giầy, nặn bánh thành hình tròn, đúng kích thước, trang trí, bày lên mâm sao cho đẹp mắt nhất.

Phần làm bánh giầy thể hiện những nét đẹp truyền thống.

Tất các các phần thi của các đội tại lễ hội bánh chưng - bánh giầy luôn hấp dẫn đối với người dân và du khách khi đến với Sầm Sơn trong dịp này. Ban tổ chức sẽ chấm điểm, trao thưởng cho các cá nhân, tập thể giành điểm cao nhất tại các phần thi của lễ hội.

Ngay sau khi kết thúc lễ hội bánh chưng - bành giầy, TP Sầm Sơn sẽ tiếp tục tổ chức lễ hội cầu ngư - bơi chải vào ngày 3-7. Địa điểm tổ chức tại khu vực Cảng cá Lạch Hới, phường Quảng Tiến với phần tổ chức nghi lễ tẩy tịnh và lễ thỉnh, cầu an theo nghi lễ truyền thống. Đây là nghi thức quan trọng của lễ hội nhằm cầu cho mưa thuận gió hòa, trời yên biển lặng để những người dân chài ra khơi được bình an, đánh bắt được nhiều tôm cá, mùa màng bội thu, nhân dân sống ấm no, hạnh phúc.

Lễ hội cầu ngư - bơi chải là sự kiện văn hóa, du lịch, TDTT quan trọng của Sầm Sơn hàng năm.

Sau đó sẽ diễn ra các phần thi chính thức của lễ hội. Khởi đầu là phần thi rước kiệu; tiếp theo là phần thi đan lưới của những ngư dân khéo tay, lành nghề nhất trên địa bàn phường Quảng Tiến. Sôi động và hấp dẫn nhất là cuộc thi bơi chải truyền thống của 8 đội bơi đến từ các phường, xã trên địa bàn TP Sầm Sơn. Các đội được chia thành 2 bảng đấu; hai đội xếp nhất nhì ở lượt đua vòng bảng sẽ giành quyền vào lượt bơi chung kết. Ban tổ chức sẽ trao phần thưởng cho các cá nhân, tập thể xuất sắc nhất tại 3 phần thi của lễ hội.

Phần thi bơi chải luôn thu hút đông đảo nhân dân, du khách theo dõi, cổ vũ.

Lễ hội bánh chưng - bánh giầy, lễ hội cầu ngư - bơi chải Sầm Sơn năm 2020 được tổ chức nhằm tiếp tục phát huy giá trị tích cực trong đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, làm phong phú thêm các sản phẩm phục vụ du lịch, tạo nên một hình ảnh đô thị du lịch biển Sầm Sơn ngày càng hiện đại văn minh nhưng vẫn đậm đà nét văn hóa truyền thống đặc trưng của địa phương, tạo sự thân thiện để thu hút nhiều hơn nữa du khách trong và ngoài nước.

Các cuộc tranh tài luôn quyết liệt hấp dẫn trên từng mét nước.

Năm nay, hai lễ hội nói trên còn là dịp để hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch nội địa và Chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”, kích cầu du lịch Sầm Sơn. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho các lễ hội bánh chưng - bánh giầy, cầu ngư - bơi chải đã cơ bản hoàn tất. Công tác tuyên truyền, giới thiệu quảng bá về hai sự kiện này đã được TP Sầm Sơn triển khai sớm bằng nhiều hình thức, phương tiện khác nhau. Các phường, xã trên địa bàn cũng có sự chuẩn bị chu đáo cả về phần nghi lễ và phần thi tài.

Mạnh Cường