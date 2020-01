Thầy giáo vẽ tranh phấn trắng lại khiến dân tình “phát sốt” vì vẽ thư pháp lên trái cây cực đẹp

Từng khiến nhiều người yêu thích bởi những bức tranh bằng phấn trắng trên nền bảng đen được vẽ trong các tiết học, mới đây, thầy giáo Lê Đức Hùng, giáo viên dạy Mỹ Thuật tại Trường THCS và THPT Thống Nhất, huyện Yên Định (Thanh Hóa) lại khiến nhiều người trầm trồ trước những bức tranh thư pháp vẽ lên trái cây vô cùng độc đáo, sinh động.

Nắm bắt được xu thế và nhu cầu những ngày Tết về mâm ngũ quả trên bàn thờ mỗi gia đình, từ năm 2019 thầy Hùng đã quyết định vẽ trang trí lên các loại quả thường dùng để bày trên bàn thờ ngày Tết. Tuy là năm đầu tiên vẽ thư pháp nhưng sản phẩm của thầy Hùng đã được nhiều người đón nhận với 1.000 sản phẩm được bán ra thị trường.

Năm nay, thầy Hùng đã bắt đầu nhận đơn hàng từ đầu tháng 12 âm lịch. Đến nay, thầy Hùng đã nhận được hơn 500 đơn hàng của tiểu thương khắp nơi trong và ngoài tỉnh. Càng cận Tết đơn hàng càng tăng cao. Dự kiến, Tết Nguyên đán năm nay, thầy Hùng sẽ vẽ khoảng 1.500 quả. Do vẫn phải đảm bảo công việc giảng dạy ở trường nên thầy Hùng phải tranh thủ giờ buổi trưa, buổi tối và ngày nghỉ cuối tuần để vẽ quả.

Thầy Hùng cho biết: Vốn đam mê và có năng khiếu nghệ thuật, tôi muốn truyền tải vẻ đẹp của mỹ thuật một cách đa dạng, gần gũi đến với mọi người. Ngày Tết, mỗi gia đình đều có mâm ngũ quả đặt lên bàn thờ gia tiên. Mâm ngũ quả không chỉ thể hiện lòng thành kính đối với ông, bà, tổ tiên mà còn mang ý nghĩa phong thủy đầu năm mới. Những hình ảnh hoa mai, hoa đào, phong cảnh làng quê sinh động kèm chữ thư pháp truyền thống với lời chúc năm mới may mắn, an vui, thịnh vượng… khiến mâm ngũ quả thêm đẹp và nhiều ý nghĩa.

Thầy Hùng đã sử dụng nhiều loại quả để vẽ trang trí, như: Dừa, bưởi, dưa hấu. Ngoài ra, thầy Hùng còn vẽ chữ thư pháp lên những lon bia, nước ngọt… Đối với dừa và bưởi, có giá dao động từ 120-240 nghìn đồng/cặp tùy vào họa tiết trang trí trên quả; Dưa hấu có giá từ 260-400 nghìn đồng/cặp.

Các chữ thư pháp được vẽ lên mỗi sản phẩm cũng đa dạng và mang ý nghĩa lời chúc cho một măm mới, như: Tài, Lộc, Phúc Lộc Thọ, An khang thịnh vượng, Bình an, Phúc, Vạn sự như ý…

Thầy Hùng chia sẻ: Để hoàn thành 1 sản phẩm phải qua nhiều công đoạn và tốn nhiều công. Trước tiên phải phun lót sơn màu, để khô rồi vẽ từng lớp, sau đó vẽ chi tiết hoàn thiện, cuối cùng là sơn bóng giúp giữ bền màu. Loại sơn vẽ này có thể để cả năm mà không bị phai màu. Trong đó, dừa có thể để lâu nhất trong các loại quả.

Cũng theo thầy Hùng, để sản phẩm đẹp, ngoài nhờ bàn tay tài hoa của người vẽ, việc lựa chọn sản phẩm để vẽ cũng rất quan trọng. Quả chọn vẽ phải tròn, to đều, vừa, phù hợp để đặt mâm ngũ quả, vỏ bóng, không sần sùi. Cũng chính sự khắt khe đó mà có khi cả một buồng dừa có 100 quả chỉ chọn được vài quả để vẽ.

Mỗi sản phẩm như là đứa con tinh thần được tạo ra bằng tâm huyết, niềm say mê nghệ thuật của thầy Hùng. Vì vậy, dù đơn hàng nhiều, nhưng thầy vẫn cố gắng hoàn thành sản phẩm đẹp nhất với mong muốn mâm ngũ quả ngày Tết của mỗi gia đình trở nên đẹp hơn để chúc cho một năm mới nhiều may mắn, sung túc và bình an.

Hoàng Giang