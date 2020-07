Phố "Tây" Premier District: điểm nhấn hút khách cho du lịch Sầm Sơn

Được định hướng xây dựng trở thành những khu phố du lịch văn hóa, ẩm thực, giải trí “không ngủ”, Premier District thuộc quần thể FLC Sầm Sơn hứa hẹn sẽ là điểm đến mới đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao của du khách tại Sầm Sơn.

Khu phố Tây luôn tấp nập sôi động bất kể ngày đêm.

Điểm đến sôi động 24/24h

Tại các trung tâm du lịch lớn, những khu phố Tây từ lâu đã trở thành điểm giải trí không thể thiếu của khách du lịch đến từ mọi nơi trên thế giới. Điểm khác biệt của những khu phố này là không gian sầm uất, sôi động cả ngày lẫn đêm, cung cấp dịch vụ “all in one”: giải trí tại các quán bar, lounge; ăn uống tại các dãy phố ẩm thực, chăm sóc sức khỏe, làm đẹp…

Một số phố Tây nổi tiếng ở khu vực Đông Nam Á có thể kể đến như Khaosan tại Bangkok, Bukit Bintang tại Malaysia, Clark Quay tại Singapore… được xem là điểm hút khách bậc nhất, đặc biệt là dòng khách có khả năng chi tiêu cao giúp mang lại nguồn doanh thu đáng kể cho các thành phố du lịch sầm uất .

Ở Việt Nam, các con phố như Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến (Hà Nội) và Bùi Viện, Phạm Ngũ Lão… (TP.HCM) cũng là những “biểu tượng ăn chơi” luôn tấp nập du khách trong nước và quốc tế. Ban ngày, các khu phố này sầm uất với các hoạt động giao thương, buôn bán và trở nên náo nhiệt hơn hẳn với một diện mạo hoàn toàn mới mỗi khi thành phố lên đèn. Không chỉ là chốn vui chơi, giải trí, các khu phố Tây còn là nơi gặp gỡ, giao lưu văn hóa giữa khách du lịch và người dân địa phương, tạo nên những nét du lịch đặc trưng cho hai kinh đô du lịch của Việt Nam.

Các khu phố Tây đều là những mô hình kinh doanh thành công theo hình thức cộng sinh “buôn có bạn, bán có phường”. Với ưu điểm tận dụng nguồn khách hàng sẵn có từ chuỗi các nhà hàng nối liền, kinh doanh tại các khu phố này đem lại nguồn doanh thu khá ổn định, là bài toán đầu tư kinh tế hiệu quả đối với nhiều nhà đầu tư.

Premier District - Phố "Tây" đầu tiên tại Sầm Sơn

Sắp tới đây, Sầm Sơn cũng sẽ có một khu phố “Tây” nằm trong quần thể nghỉ dưỡng 5 sao FLC Sầm Sơn mang tên Premier District, bao gồm 4 khu phố thương mại độc đáo: 247 Street, Runway, Foodie Street và Ciao Bella. Nơi đây được kỳ vọng sẽ hình thành nên khu phố “Tây” sôi động hàng đầu, mang đến làn gió mới bổ sung cho các loại hình du lịch giải trí, văn hóa ẩm thực còn “khuyết” tại thành phố biển.

Nổi bật trong đó, phố 247 Street tạo nên không gian giải trí có một không hai nhờ hưởng lợi từ mặt đường Nam Sông Mã huyết mạch, nơi đón lượng du khách lớn di chuyển mỗi ngày. Đây là nơi thích hợp để kinh doanh những dịch vụ nhộn nhịp như quán bar, lounge, nhà hàng…

Premier District là chốn vui chơi giải trí hiện đại bậc nhất tại thành phố biển Sầm Sơn.

Dãy phố thứ 2 – Runway lấy cảm hứng từ những con phố sầm uất tại kinh đô thời trang hoa lệ Milan, Paris… phục vụ đa dạng nhu cầu mua sắm của người dân địa phương và khách du lịch.

Ngay cạnh đó, phố Foodie Street là nơi thu trọn nguồn cảm hứng của tinh hoa ẩm thực thế giới. Tại đây thực khách có thể tìm thấy những món ăn tiêu biểu từ nhiều nước trên thế giới và không thể thiếu những đặc sản địa phương. Còn Ciao Bella, dãy phố hội tụ những spa hiện đại, đẳng cấp dành cho những du khách muốn tìm đến không gian yên tĩnh, thư giãn tuyệt đối.

Tâm điểm của Premier District, khách sạn cao cấp Four Seasons sẽ là điểm dừng chân của du khách sau hành trình trải nghiệm đầy thú vị, với hệ thống phòng khách sạn cao cấp tiêu chuẩn 5 sao.

Sự liên kết theo chuỗi của 4 tuyến phố Premier District tạo thành hệ thống dịch vụ “all in one” ưu việt giữa lòng thành phố du lịch Sầm Sơn, đáp ứng đầy đủ nhu cầu đang ngày càng tăng cao của du khách những năm gần đây.

Năm 2019, ngành du lịch Thanh Hóa đón lượng du khách kỷ lục với gần 10 triệu lượt, tăng 17% so với cùng kỳ. Trong đó, du khách quốc tế tăng mạnh với 300.450 lượt khách, tăng 30,5% so với năm 2018. Tổng thu từ khách du lịch quốc tế đạt 90.350.000 USD; tăng 34,9% so với cùng kỳ năm trước.

Lượng khách tập trung chủ yếu tại các khu nghỉ dưỡng cao cấp ở thành phố Sầm Sơn và điểm du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh, thúc đẩy nhu cầu về các dịch vụ lưu trú, nghỉ dưỡng, giải trí cao cấp phát triển mạnh. Điều này khiến cho các nhà đầu tư sành sỏi đang hướng tới Sầm Sơn và Premier District như một bài toán sinh lời đầy hấp dẫn.

Nhằm lan tỏa thông tin đến các nhà đầu tư quan tâm dự án, ngày 02/08/2020 tới đây, FLCHomes sẽ tổ chức sự kiện “Ra mắt dự án Premier District” tại FLC Sầm Sơn, hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm thị trường trong thời gian tới.

Dự án được phát triển và phân phối bởi FLCHomes Fanpage: https://www.facebook.com/flcsamson.official Đại lý hợp tác: Đất xanh miền Bắc, MLand, An Bình Land Hotline: 0982 33 93 93

NL