Nắng nóng gay gắt, lò nướng cá nơi cửa biển vẫn tấp nập

Nắng nóng kéo dài suốt nhiều ngày, nhưng lò nướng cá của những người dân vùng biển xứ Thanh vẫn không ngừng đỏ lửa. Để phục vụ khách hàng, những người phụ nữ nơi cửa biển vẫn miệt mài nướng cá giữa tiết trời nóng bức.

Đã có thâm niên 3 đời làm nghề nướng cá, bà Trần Thị Hóa (SN 1960, xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc) trải qua không ít thăng trầm với nghề. Bất kể mùa đông lạnh giá hay nắng hè gay gắt, suốt 40 năm qua lò nướng cá của gia đình bà đỏ lửa suốt ngày đêm.

“Nghề này phụ thuộc hoàn toàn vào mức tiêu thụ của khách hàng chứ chẳng quản ngại thời tiết. Mùa nắng tuy số lượng nướng ít đi nhưng lại vất vả hơn rất nhiều, vì tốn sức.” Bà Hóa chia sẻ.

Theo bà Hóa, tuy mùa nắng nóng số lượng hàng bán ít, nhưng đây lại là thời điểm sẵn cá nhất trong năm. Đa số các mặt hàng cá nướng tại gia đình chủ yếu là cá thu tươi, cá mối…

Cá thu tươi sau khi sơ chế sẽ được cắt lát mỏng, để ráo nước rồi nướng.

Để có được lượng hàng đều đặn quanh năm, bà Hóa phải tiến hành thu mua cá trên địa bàn toàn tỉnh và các tỉnh Nam Định, Hải Phòng…

Những ngày nắng nóng kéo dài, để đỡ vất vả, với 2 tạ cá nướng mỗi ngày, bà Hóa tiến hành sơ chế cá từ sáng sớm, đến 6h sáng những mẻ cá đầu tiên bắt đầu vào lò.

Chia sẻ về kinh nghiệm nướng cá, bà Hóa cho hay: “Trước kia khi chưa có lò nướng, hầu hết cá được nướng bằng quạt thủ công trên bếp than. Kể từ khi có lò nướng thì số lượng nướng được nhân lên rất nhiều. Tuy đỡ vất vả nhưng với thời tiết nóng bức, nếu không thường xuyên kiểm tra lửa than thì hỏng ngay mẻ cá”.

Mỗi tháng trừ chi phí, tại xưởng nướng cá của gia đình bà cũng đem về thu nhập khá cao.

Mặc dù thời tiết nóng bức, nhưng mỗi ngày tại xưởng của bà Hóa vẫn nướng từ 1- 2 tạ cá. Có thời điểm giáp Tết tại gia đình bà nướng từ 1 – 1,5 tấn cá mỗi ngày. Cá thu sau khi được nướng sẽ để nguội, hút chân không rồi đóng gói xuất đi khắp các tỉnh thành trên cả nước. Với giá bán 300 nghìn đồng/1kg thành phẩm, mỗi năm gia đình bà thu nhập cả tỷ đồng.

Cá thu nướng lò than sẽ có nhiều ưu điểm vượt trội so với nướng than quạt tay, cá nướng có màu sắc đều đặn, thịt chín từ trong ra đến ngoài. Cũng chính vì thế mà suốt hàng chục năm qua, xưởng nướng cá của gia đình bà lúc nào cũng đắt khách.

Tuấn Kiệt - Hoàng Đông