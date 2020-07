Lễ hội bánh chưng – bánh giầy TP Sầm Sơn năm 2020

Sáng 2-7 (tức ngày 12-5 năm Canh Tý), TP Sầm Sơn đã tổ chức lễ hội bánh chưng – bánh giầy. Tới dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh cùng đông đảo nhân dân địa phương và du khách.

Các đại biểu dự lễ hội.

Lễ hội bánh chưng – bánh giầy đã trở thành lễ hội lớn trong năm của cả vùng Sầm Sơn. Lễ vật chủ yếu lá bánh chưng, bành giầy, với mong muốn cầu cho mưa thuận gió hòa, sóng yên, biển lặng; cầu cho quốc thái dân an, mùa màng tươi tốt, tôm cá đầy thuyền; cầu cho mùa du lịch bội thu và tốt đẹp…

Chương trình nghệ thuật chào mừng lễ hội.

Đồng thời lễ hội còn thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, đạo lý ăn quả nhớ kẻ trồng cây trong tâm thức của mỗi người dân Việt. Bên cạnh đó, lễ hội cũng dung hòa các sắc thái văn hóa, tôn giáo, tôn vinh “Thần Sơn tiêu Độc Cước tối linh” - nhân vật biểu tượng của cư dân vùng ven biển nói chung và cư dân Sầm Sơn nói riêng, tạo nên bức tranh văn hóa nhiều màu sắc, củng cố nền tảng phát triển, đoàn kết trong cộng đồng dân cư, thắt chặt nghĩa tình đồng bào, khơi dậy hồn thiêng sông núi.

Sau phần khai mạc lễ hội là chương trình nghệ thuật và hội thi làm bánh giầy.

Các địa phương tham gia thi lấy lửa để nhóm bếp làm bánh giầy.

Lửa bếp được nhóm lên.

Sau khi kết thúc lễ hội bánh chưng - bành giầy, TP Sầm Sơn sẽ tiếp tục tổ chức lễ hội cầu ngư - bơi chải vào ngày 3-7. Địa điểm tổ chức tại khu vực Cảng cá Lạch Hới, phường Quảng Tiến với phần tổ chức nghi lễ tẩy tịnh và lễ thỉnh, cầu an theo nghi lễ truyền thống. Đây là nghi thức quan trọng của lễ hội nhằm cầu cho mưa thuận gió hòa, trời yên biển lặng để những người dân chài ra khơi được bình an, đánh bắt được nhiều tôm cá, mùa màng bội thu, nhân dân sống ấm no, hạnh phúc.

Các lễ hội trên nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch nội địa và Chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”, kích cầu du lịch Sầm Sơn.

Duy Sơn