Làng nghề Mật Sơn mùa Tết Trung thu

Gần đến Tết Trung thu, làng nghề Mật Sơn (tỉnh Thanh Hóa) lại tất bật vào mùa làm đèn lồng phục vụ người dân trong và ngoài tỉnh.

Làng Mật Sơn (phường Đồng Vệ TP Thanh Hóa) là nơi sản xuất ra các sản phẩm từ chất liệu giấy cho ngày lễ tết lớn nhất xứ Thanh. Năm 2016, nơi đây được UBND tỉnh Thanh Hóa công nhận là làng nghề truyền thống. Người dân Mật Sơn còn làm đèn ông sao, đèn kéo quân phục vụ Tết Trung thu.

Từ đầu tháng 8 âm lịch, xưởng làm đèn của gia đình ông Nguyễn Đức Hùng (phố Mật Sơn 2, TP Thanh Hóa) lại tất bật sản xuất đèn lồng để kịp các đơn đặt hàng chơi Tết Trung thu.

Ông Hùng cho biết, để làm một chiếc đèn rất cầu kỳ, đòi hỏi tập trung, tỉ mỉ.

Việc tạo khung rất quan trọng, nếu không cẩn thận, tỉ mỉ thì khung đèn ông sao sẽ méo và không đẹp.

Nguyên liệu là loại tre già, gỗ nhẹ. Thời gian để làm hoàn thiện một chiếc có kích thước lớn mất cả tuần, ông Hùng cho biết thêm.

Ngày trước đèn lồng thường được bọc bằng giấy hoặc bóng kính. Gần đây thị trường thay đổi nên chuyển phải sang dùng bạt, anh Nguyễn Đức Cường (34 tuổi) cho biết.

Sau khi tạo khung, người thợ sẽ bắn đinh cố định vải và bạt in quanh khung tre.

Những hình ảnh Bác Hồ, bản đồ Việt Nam, cây đa, chú Cuội, chị Hằng được người dân tại làng nghề Mật Sơn sử dụng và được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Qua đó, nhắc nhở khéo léo về lịch sử, truyền thống, văn hóa dân tộc của người Việt.

Giá đèn lồng được bán tại làng nghề với giá 100.000 đồng loại đèn nhỏ, loại to có giá 200.000 - 300.000 đồng tùy kích thước. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Hùng, năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19, số lượng đèn được sản xuất ở làng nghề Mật Sơn giảm đi nhiều. Cụ thể, số lượng đèn nhà ông sản xuất năm nay chỉ khoảng 20-30% so với các năm trước. “Thông thường mọi năm từ tháng 7 âm lịch, đã có những đơn hàng đầu tiên, nhưng nay mãi tới đầu tháng 8 âm lịch mới nhận được đơn hàng đầu tiên”, ông Hùng cho biết thêm.

Đèn lồng Mật Sơn ngày nay nhiều màu sắc, kiểu dáng và còn gắn với các biểu tượng, di tích văn hóa, lịch sử mang đậm nét đẹp văn hóa truyền thống. Trong ảnh: Anh Nguyễn Xuân Luân (Hoằng Hóa) đến làng Mật Sơn chọn đèn về trang trí Trung thu cho gia đình.

Hoàng Đông