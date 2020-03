Xã Trí Nang giữ gìn trang phục truyền thống của phụ nữ dân tộc Thái

Xã Trí Nang (Lang Chánh) có 583 hộ, với 2.584 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái sinh sống. Đây là vùng đất mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc Thái, đặc biệt là trang phục truyền thống của phụ nữ Thái.

Trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc Thái ở xã Trí Nang (Lang Chánh).

Từ xa xưa người Thái ở Trí Nang đã biết trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải để may trang phục. Với sự cần cù và trí tưởng tượng phong phú, người phụ nữ Thái ở đây đã tự tạo nên những tác phẩm nghệ thuật, thể hiện qua những nét hoa văn mang tín ngưỡng văn hóa độc đáo trên bộ trang phục. Đối với trang phục đi chơi, người phụ nữ Thái thường mặc áo khóm (xửa cóm) mầu tối, cổ tròn, chui đầu, cúc áo cài phía sau vai. Tay áo may chặt bó lấy cánh tay, may liền với thân áo. Thân áo dài khoảng 25 đến 30cm. Màu sắc tùy theo ý thích của từng người, nhưng phổ biến nhất là xanh lam, hoặc màu đen. Thắt lưng thường dài 1,5 m, rộng 25 cm, có màu xanh hoặc trắng. Với hình dáng áo phụ nữ Thái như vậy tạo nên vẻ đẹp thẩm mỹ, thanh tú, giản dị, khiêm tốn, gây sự chú ý. Trong sinh hoạt hằng ngày, phụ nữ dân tộc Thái thường mặc những chiếc váy đơn giản, gọn gàng, bạc màu, thậm chí đã cũ để lao động. Váy mặc trong lao động được may ngắn hơn, hoặc vận lên cạp nhiều lần cho gọn gàng, tránh bị ướt hoặc vướng vào cây cỏ trên nương. Váy được chia làm 3 phần, gồm: Cạp váy, thân váy, chân váy. Riêng chân váy có màu chàm đen, hoa văn rải khắp váy, đậm ở chân váy, được thêu những hoa văn đơn giản.

Nói về bộ trang phục nữ Thái không thể thiếu chiếc khăn piêu. Chiếc khăn piêu được thêu đơn giản, thường thêu hoa văn ở hai đầu khăn, đội theo cách quàng qua trước trán rồi vắt chéo hai đầu khăn ra phía sau, thắt lại gọn gàng, chắc chắn. Ngoài ra, phụ nữ Thái rất thích đeo các đồ trang sức, như: Vòng cổ, vòng tay, hoa tai, trâm cài tóc trên đầu, xà tích và cả cúc bạc..., góp phần tạo nên sắc thái riêng trong trang phục truyền thống của người phụ nữ Thái ở xã Trí Nang. Về trang phục nam của người Thái ở đây đơn giản hơn rất nhiều, ít chứa đựng sắc thái văn hóa riêng, với áo cánh ngắn xẻ ngực, quần xẻ đũng...

Bài và ảnh: Khánh Linh