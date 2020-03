Xã Thành Hưng phát huy hiệu quả thiết chế văn hóa – thể thao

Xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa được cấp ủy, chính quyền xã Thành Hưng (Thạch Thành) xác định là một trong những nội dung quan trọng của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tạo mọi điều kiện để người dân được hưởng thụ và tham gia các hoạt động văn hóa – văn nghệ (VHVN), thể dục – thể thao (TDTT), góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Toàn cảnh khu trung tâm văn hóa – thể thao xã Thành Hưng.

Về đích nông thôn mới từ năm 2015 và hiện xã đang tập trung nguồn lực, phát huy tinh thần đoàn kết quyết tâm nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt để sớm được công nhận là xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới nâng cao. Do đó, công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở được xã đặc biệt quan tâm và tạo được sự đồng thuận của người dân. Bà Nguyễn Thị Huế, Chủ tịch UBND xã Thành Hưng, cho biết: Hiện cơ sở vật chất văn hóa bảo đảm 6/6 thôn có nhà văn hóa, sân thể thao đạt chuẩn. Riêng khu trung tâm văn hóa – thể thao xã có diện tích hơn 8.000m2, trong đó hội trường đa năng được xây dựng trên diện tích 530m2 với đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị hoạt động, bảo đảm 300 chỗ ngồi, thuận lợi cho việc tổ chức hội nghị, hội thảo và các chương trình nghệ thuật, các cuộc thi, giao lưu VHVN cấp xã, cấp cụm. Sân vận động xã có mặt cỏ tự nhiên, có cổng, tường rào bao quanh. Sân thể thao có các dụng cụ thể thao chuyên dùng bảo đảm cho các môn thể thao chủ lực. Tại 6 thôn, nhà văn – khu thể thao đều được quy hoạch xây dựng cùng 1 khu tại địa điểm trung tâm, có đầy đủ trang bị phục vụ sinh hoạt và các hoạt động thể thao, thuận lợi cho nhân dân đến sinh hoạt cộng đồng, vui chơi, giải trí.

Để các thiết chế cơ sở vật chất văn hóa mang lại hiệu quả, trở thành điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao thu hút đông đảo nhân dân, xã đã ban hành chủ trương, giải pháp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân; đồng thời xây dựng, phát triển các phong trào VHVN, TDTT quần chúng, có hỗ trợ một phần kinh phí để các thôn tổ chức các giải thi đấu thể thao, các buổi giao lưu văn nghệ, từ đó lựa chọn những nhân tố điển hình tham gia các hội thi, hội diễn cấp xã, huyện. Do đó các thiết chế văn hóa – thể thao ngày càng phát huy hiệu quả, đưa phong trào VHVN, TDTT của xã phát triển mạnh mẽ. Hiện xã có 13 câu lạc bộ (CLB), trong đó có 6 CLB gia đình hạnh phúc do hội phụ nữ làm chủ, 6 CLB do người cao tuổi làm chủ và 1 CLB liên thế hệ duy trì hoạt động thường xuyên.

Thôn Hợp Thành hiện có tới 75% dân số tham gia hoạt động VHVN, 67% dân số tham gia hoạt động TDTT thường xuyên. Có được kết quả trên, ngay từ khi thực hiện xây dựng nông thôn mới cùng với sự hỗ trợ của các cấp, các ngành, nhân dân trong thôn đã rất tích cực trong việc đóng góp xây dựng, sửa sang hệ thống thiết chế văn hóa. Nhà văn hóa được trang bị đầy đủ từ quốc hiệu, quốc huy, phông cờ... và tủ sách với gần 100 đầu sách; có hệ thống tăng âm, loa đài, quạt điện, bàn ghế bảo đảm 150 chỗ ngồi là nơi sinh hoạt, hội họp, tổ chức các hội diễn văn nghệ quần chúng... Khu thể thao có sân cầu lông, sân bóng chuyền, khu tập dưỡng sinh riêng, tạo sân chơi lành mạnh, thu hút nhiều lứa tuổi tham gia tập luyện. Bác Phạm Thị Bắc, một trong những người rất tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao của thôn, chia sẻ: Đã thành thói quen, hằng ngày dù bận rộn đến mấy tôi cũng cố gắng thu xếp công việc ổn thỏa để 17 giờ chiều có mặt tại sân thể thao thôn cùng các chị em khác chơi bóng chuyền hơi, vừa là để giải trí sau một ngày lao động vất vả, vừa nâng cao sức khỏe.

Việc xây dựng, phát huy hiệu quả thiết chế cơ sở vật chất văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao đã giúp bộ mặt vùng quê xã Thành Hưng ngày càng khởi sắc, góp phần đưa phong trào xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn phát triển bền vững. Cũng theo bà Huế, chủ tịch UBND xã, các hoạt động văn hóa được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia đã tạo nên sức mạnh tổng hợp để phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, phát huy truyền thống đoàn kết xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tạo sự gắn bó, tình làng, nghĩa xóm ngày càng keo sơn, bền chặt.

Bài và ảnh: Mai Phương