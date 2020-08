Xã Hưng Lộc phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa

Hệ thống các thiết chế văn hóa cơ sở như trung tâm văn hóa – thể thao xã, nhà văn hóa, sân chơi thể thao ở các thôn được xã Hưng Lộc (Hậu Lộc) chú trọng đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp đang phát huy hiệu quả hoạt động, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho Nhân dân.

Một tiết mục biểu diễn của đội văn nghệ xã Hưng Lộc tại Liên hoan văn nghệ chào mừng 90 năm Ngày thành lập công đoàn Việt Nam.

Hiện xã Hưng Lộc có 6 thôn thì cả 6 thôn đều có nhà văn hóa – khu thể thao đạt tiêu chuẩn và được công nhận danh hiệu khu dân cư văn hóa theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Khu trung tâm văn hóa – thể thao xã được quy hoạch và xây dựng theo quy chuẩn. Hội trường xã có diện tích 1.000m2 được xây dựng khang trang. Nhà văn hóa quy mô 400 chỗ ngồi có đầy đủ trang thiết bị... Ông Tăng Minh Tuấn, công chức văn hóa xã Hưng Lộc, cho biết: Bình quân mỗi năm nhà văn hóa tổ chức từ 50 - 60 hội nghị, 10 - 12 cuộc thi, giao lưu văn nghệ cấp xã và từ 15 - 20 lớp chuyển giao khoa học – kỹ thuật. Khu thể thao xã có nhà thi đấu đa năng có cơ sở vật chất tốt, đầy đủ các dụng cụ tập luyện, thi đấu, nền sân nhà thi đấu được lót bằng cao su chống trượt; có nội quy, quy chế hoạt động. Ở đây thường xuyên diễn ra các hoạt động thể dục – thể thao như cầu lông, bóng chuyền, bóng bàn... thu hút không chỉ người dân trong xã mà cả các xã khác đến tham gia. Sân vận động có sân khấu, đèn chiếu sáng, tường rào bao quanh, cây xanh, bóng mát... bảo đảm phục vụ tốt các hội thi, hội diễn, giao lưu văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao và các sự kiện quan trọng ngoài trời của địa phương.

Để trẻ em, người cao tuổi có điểm vui chơi, giải trí, thể thao nâng cao sức khỏe, xã dành khu đất diện tích 3.000m2, kêu gọi xã hội hóa, thu hút các doanh nghiệp, tư nhân đầu tư lắp đặt các trang thiết bị đồ chơi dành cho trẻ em như nhà hơi, tàu điện, cầu trượt, xích đu, bập bênh, xà đơn... bố trí ghế đá, khuôn viên cây xanh, cây bóng mát bảo đảm cho việc tập luyện các môn thể dục dưỡng sinh, đi bộ, chơi cờ tướng và một số bộ môn thể thao đơn giản khác dành cho người cao tuổi.

Từ các nguồn lực của Nhà nước và Nhân dân, nhà văn hóa, khu thể thao các thôn được đầu tư xây dựng với số tiền 1 tỷ đồng trở lên/nhà văn hóa, trong đó có 3 nhà văn hóa được xây dựng với số tiền từ 1,5 đến 3 tỷ đồng. Thiết chế văn hóa ở các thôn đều phát huy tốt công năng sử dụng, đáp ứng nhu cầu hội họp, tuyên truyền, hướng dẫn chuyển giao khoa học – kỹ thuật, các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao và vui chơi giải trí của Nhân dân trong thôn; là nơi thường xuyên diễn ra các hoạt động của các loại hình câu lạc bộ (CLB) tại thôn như: CLB thơ, CLB liên thế hệ tự giúp nhau, CLB tư vấn pháp luật... Ông Tăng Minh Tuấn chia sẻ thêm: Từ hoạt động của các CLB, phong trào thể thao quần chúng, xã đã chọn ra những cá nhân tiêu biểu tham gia thi đấu, giao lưu cấp xã, cấp huyện, tỉnh, góp phần vào thành tích chung của phong trào văn hóa – thể thao huyện nhà.

Để khuyến khích, thu hút đông đảo người dân đến sinh hoạt văn hóa – văn nghệ và rèn luyện thể dục - thể thao, mỗi năm xã đều trích ngân sách địa phương hỗ trợ kinh phí cho mỗi thôn 20 triệu đồng, cùng với nguồn do Nhân dân đóng góp và nguồn xã hội hóa để các thôn tổ chức các giải đấu thể thao, các buổi giao lưu văn hóa – văn nghệ, góp phần rèn luyện, nâng cao sức khỏe, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, giải trí ngày càng cao của Nhân dân. Trong đó nhà văn hóa thôn thu hút trên 60% người dân, nhà văn hóa xã thu hút trên 25% người dân thường xuyên đến sinh hoạt; nhà thi đấu đa năng, sân vận động xã, khu thể thao thôn thu hút trên 40% người dân tham gia, đưa phong trào văn hóa – thể thao của địa phương ngày càng phát triển mạnh.

Dù đã đạt nhiều kết quả quan trọng, song hiện nay có một vài thiết chế văn hóa do được xây dựng từ khá lâu (2001, 2003) nên quy mô nhỏ và xuống cấp, chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là sau khi thực hiện việc sáp nhập thôn. Mặt khác, do dịch bệnh COVID-19 nên hoạt động văn hóa - thể thao từ đầu năm đến nay bị chững lại. Và hiện các thôn cũng đang gặp khó trong việc tập hợp các thành viên đội văn nghệ, hay CLB chèo của xã do người dân đi làm kinh tế xa nhà; kinh phí để tổ chức được một buổi giao lưu văn nghệ, thi đấu thể thao cũng tốn kém, trong khi nguồn ngân sách eo hẹp, chủ yếu xã hội hóa nên từ đầu năm 2020 đến nay các thôn tổ chức được rất ít các buổi giao lưu, thi đấu.

Để tạo động lực phát triển phong trào văn hóa – văn nghệ, thể dục - thể thao nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân, thời gian tới, xã Hưng Lộc sẽ bố trí nguồn kinh phí từ ngân sách và kêu gọi xã hội hóa để đầu tư hoàn thiện các thiết chế; đổi mới, đa dạng các hình thức tổ chức hoạt động văn hóa - thể thao; khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng và tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động thiết chế văn hóa cơ sở trên địa bàn.

Bài và ảnh: Mai Phương