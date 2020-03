Xã Hoằng Châu chú trọng thực hiện tiêu chí văn hóa nông thôn mới

Nhà văn hóa thôn Giang Hải, xã Hoằng Châu.

Để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), Đảng ủy xã Hoằng Châu (Hoằng Hóa) đã ban hành Nghị quyết số 30-NQ/ĐU về tập trung lãnh đạo xây dựng NTM giai đoạn 2012-2015 và đến năm 2020.

Đồng thời, ban hành các chương trình, kế hoạch theo từng giai đoạn để triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế. Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa của các thiết chế văn hóa - thể thao (VH-TT), gắn với xây dựng NTM.

Xác định việc thực hiện tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa cần nguồn kinh phí lớn, xã đã tiến hành quy hoạch diện tích đất xây dựng sân vận động, trung tâm VH-TT và nhà văn hóa, khu thể thao thôn. Đồng thời đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực đầu tư, tập trung xây dựng hệ thống thiết chế VH-TT. Đặc biệt, xã đã hỗ trợ từ 120-140 triệu đồng/nhà văn hóa. Đến nay, xã đã hoàn thành và đưa vào sử dụng nhà văn hóa đa năng, sân vận động tại trung tâm xã; 9/10 thôn xây mới nhà văn hóa (1 thôn sinh hoạt văn hóa tại đình làng); 10/10 thôn xây dựng được khu thể thao thôn đạt chuẩn. Các thiết chế VH-TT đã trở thành nơi sinh hoạt văn hóa của nhân dân, tạo sự gắn kết trong cộng đồng, đồng thời là nơi tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Một điểm nổi bật trong xây dựng nhà văn hóa, khu thể thao các thôn ở Hoằng Châu đó là, do quỹ đất không đủ để xây dựng các thiết chế VH-TT đạt chuẩn nên địa phương đã vận động các hộ dân hiến đất và được nhân dân hưởng ứng nhiệt tình. Nhiều thôn có nhà văn hóa, khu thể thao do dân hiến đất 100% và đóng góp tiền của, ngày công xây dựng. Điển hình như thôn Giang Hải, nhà văn hóa được xây dựng với kinh phí gần 1 tỷ đồng trên diện tích 2.000m2, do nhân dân hiến 100% đất nông nghiệp. Chia sẻ với chúng tôi, ông Nguyễn Trọng Trước, bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn cho biết: Ngay từ khi có chủ trương xây dựng NTM thôn đã chọn vị trí xây dựng và vận động nhân dân hiến đất. Trong quá trình triển khai xây dựng các công trình văn hóa thôn luôn nhận được sự đồng thuận của nhân dân. Bên cạnh đó, nhân dân và con em xa quê còn thường xuyên đóng góp mua sắm bàn ghế, tăng âm, loa đài, chỉnh trang khuôn viên, trồng cây cảnh.

Cùng với thực hiện tiêu chí số 6, xã Hoằng Châu đã quan tâm thực hiện tiêu chí số 16 về văn hóa. Ðảng ủy, UBND xã ban hành chương trình hành động, nghị quyết về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xây dựng NTM gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Từ đó phát động nhiều phong trào như: Xây dựng gia đình, dòng họ thực hiện nếp sống văn hóa; xây dựng môi trường văn hóa sạch đẹp, an toàn; giữ gìn an ninh trật tự... Đồng thời, xã đã chỉ đạo các thôn thành lập câu lạc bộ (CLB), đội văn hóa, văn nghệ (VHVN), thể dục thể thao (TDTT); thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu. Đến nay toàn xã duy trì 11 CLB TDTT, 3 CLB VHVN hoạt động thường xuyên, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Bên cạnh đó, việc bình xét, đánh giá gia đình văn hóa, làng văn hóa được tổ chức công khai. Công tác biểu dương, nêu gương điển hình tiên tiến được thực hiện thường xuyên, kịp thời. Vì vậy, 10/10 thôn đều triển khai đăng ký xây dựng đơn vị văn hóa và đạt chuẩn văn hóa; 100% các hộ dân đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, trong đó có 78% số hộ đạt chuẩn văn hóa. Cùng với đó, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội cũng được xã quan tâm, tạo được nhiều chuyển biến tích cực. 100% đám cưới, đám tang tổ chức theo nếp sống mới. Công tác bảo tồn di sản cũng được địa phương chú trọng. Nhiều di tích, di sản văn hóa được phục dựng và phát huy giá trị.

Có thể khẳng định, trong quá trình thực hiện các chỉ tiêu NTM, đặc biệt là 2 tiêu chí văn hóa, xã Hoằng Châu đã từng bước tạo dựng nên đời sống văn hóa mới và một diện mạo NTM văn hóa - văn minh - lành mạnh, góp phần nâng cao chất lượng sáng tạo và hưởng thụ văn hóa - tinh thần cho nhân dân.

Thùy Linh