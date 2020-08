Vở diễn “Thầm lặng những chiến công” đạt thành tích cao tại Liên hoan nghệ thuật sân khấu toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ Công an Nhân dân”

Vở diễn “Thầm lặng những chiến công” do Nhà hát Ca Múa Kịch Lam Sơn xây dựng tham gia Liên hoan nghệ thuật sân khấu toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ Công an Nhân dân” lần thứ IV năm 2020 đã giành HCB, cùng 2 HCV và 3 HCB dành cho các nghệ sỹ.

Liên hoan nghệ thuật sân khấu toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ CAND” lần VI năm 2020 do Bộ Công an phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức (khai mạc từ ngày 16-7 đến 2-8). Tham gia Liên hoan có gần 1.000 cán bộ, nghệ sĩ, diễn viên đến từ 27 Nhà hát, đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp trên cả nước, với 33 vở diễn thuộc các loại hình nghệ thuật: chèo, cải lương, dân ca kịch, kịch nói.

Nhà hát Ca Múa Kịch Lam Sơn đã xây dựng vở diễn “Thầm lặng những chiến công” để tham gia liên hoan. Vở diễn được xây dưng theo thể loại kịch nói. Vở diễn “Thầm lặng những chiến công” khai thác hình tượng người chiến sĩ công an khi bắt tội phạm cũng trĩu nặng tâm tư chứ không đơn thuần là sự hài lòng khi mình đã hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời tôn vinh sự hy sinh thầm lặng của người chiến sĩ công an và người thân trong gia đình họ vì sự bình yên và an toàn xã hội; là một trong những vở diễn chất lượng cao, có kịch bản, đề tài phòng chống tội phạm ma túy tại liên hoan.

Điều thú vị là vở diễn đã khai thác cuộc sống bình dị thường ngày như các mối quan hệ với gia đình, người thân và cả với đồng nghiệp của người chiến sĩ công an bên cạnh công tác chuyên ngành mà họ đảm nhiệm.

Vở diễn cũng đã thể hiện những cuộc đấu tranh đầy cam go với tội phạm ma túy, những âm mưu, thủ đoạn của loại tội phạm này, là những cuộc đấu tranh nội tâm đầy khó khăn để vượt lên những cám dỗ, tình cảm cá nhân, tình đồng nghiệp của các chiến sỹ công an nhân dân.

Đoạn kết vở diễn có hậu với những giá trị nhân văn, tôn vinh hình tượng người chiến sỹ công an nhân dân trong cuộc sống ngày nay. Những hy sinh thầm lặng đằng sau chiến công và thành tích đã mang tới nguồn cảm hứng sáng tạo vô cùng dồi dào cho ê kíp thực hiện.

Vở diễn “Thầm lặng những chiến công” do các nghệ sỹ Nhà hát Ca mua kịch Lam Sơn công diễn tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, Hà Nội đã để lại ấn tượng sâu sắc cho đông đảo khán giả thủ đô, ban giám khảo cùng các đoàn nghệ thuật tham gia liên hoan. Vở diễn đã giành HCB. Ngoài ra, Nghệ sỹ ưu tú Vương Huỳnh (người thủ vai chính) và nghệ sỹ Kiều Chinh giành HCV. Nghệ sỹ ưu tú Kim Cúc, nghệ sỹ Tất Thanh, nghệ sỹ Kim Hồng giành HCB.

Ban tổ chức đã trao tặng 7 Huy chương Vàng, 9 Huy chương Bạc cho các vở diễn; trao tặng 59 Huy chương Vàng, 72 Huy chương Bạc cho các nghệ sĩ. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao Giải Đạo diễn xuất sắc, Họa sĩ xuất sắc; Nhạc sĩ xuất sắc.

