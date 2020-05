Vai trò của người dân trong phát huy các thiết chế văn hóa, thể thao

Các thiết chế văn hóa, thể thao (VHTT) tại các địa phương ngày càng được hoàn thiện, góp phần thúc đẩy các hoạt động VHTT cũng như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phát triển sâu rộng. Có được kết quả đó, một phần không nhỏ là nhờ nhân dân các địa phương đã đồng thuận trong việc xây dựng, bảo vệ và phát huy vai trò của các thiết chế VHTT.

Người dân thôn Muỗng Do, xã Điền Trung (Bá Thước) tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao.

Là địa phương còn nhiều khó khăn, song nhờ có các chính sách, cơ chế hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh, cùng với sự góp sức của các tầng lớp nhân dân, xã Điền Trung (Bá Thước) đã hoàn thiện, gìn giữ các thiết chế VHTT. Tiêu biểu như thôn Muỗng Do, với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, nhiều công trình đã được hình thành, trong đó nổi bật nhất là nhà văn hóa khang trang, rộng rãi. Để phát huy sức dân trong xây dựng các thiết chế VHTT, ban công tác mặt trận thôn đã kêu gọi, vận động bà con cùng tham gia góp tiền, công sức để công trình nhanh chóng được hoàn thiện. Bà Hà Thị Minh, Bí thư Chi bộ thôn Muỗng Do cho biết: Các thiết chế VHTT là tài sản chung của địa phương, do đó các thành viên trong ban công tác mặt trận thôn thống nhất giao cho trưởng thôn quản lý, trông giữ. Đồng thời tuyên truyền đến tất cả người dân trong thôn nâng cao ý thức bảo vệ các thiết chế VHTT và vận động nhân dân tích cực tham gia hoàn thiện các thiết chế. Đến nay, các thiết chế VHTT đã trở thành một phần gắn bó với người dân địa phương, là nơi tổ chức họp hành, tuyên truyền đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến nhân dân...

Tương tự, tại xã Yến Sơn (Hà Trung), trung tâm VHTT xã được quy hoạch và xây dựng với diện tích 8.600m2 bao gồm, sân khấu ngoài trời, sân vận động, nhiều sân thể thao khác. Hội trường nhà văn hóa đa năng của xã được xây dựng với diện tích trên 500m2, bảo đảm các tiêu chuẩn. Nhà văn hóa, khu thể thao thôn được quy hoạch với diện tích từ 2.000 – 3.000m2, thường xuyên được sửa chữa, nâng cấp, hoàn thiện các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho các hoạt động sinh hoạt chính trị – văn hóa của người dân địa phương. Có được kết quả đó là do xã đã huy động sức dân trong việc xây dựng, bảo vệ và duy trì các hoạt động VHTT. Đồng chí Lê Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND xã Yến Sơn cho biết: Việc để dân tự chủ đã phát huy sức mạnh của nhân dân trong việc bảo vệ và phát huy công năng sử dụng của các thiết chế VHTT. Nhiều người dân đã chủ động đóng góp tiền mua bàn ghế, tăng âm, loa đài, nâng cấp các khu vui chơi; hiến đất xây dựng nhà văn hóa – khu thể thao thôn góp phần tích cực vào sự thay đổi diện mạo quê hương, tạo động lực thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Điển hình như thôn Phú Nham, từ nguồn ngân sách huyện hỗ trợ 100 triệu đồng và xã hỗ trợ 100 triệu đồng, ban công tác mặt trận thôn đã vận động nhân dân, con em xa quê đóng góp xây dựng nhà văn hóa, khu thể thao với tổng số tiền hơn 600 triệu đồng. Sau đó, thôn đã vận động bà con góp sức, góp tiền của mua sắm trang thiết bị, tăng âm, loa đài, bàn ghế, nâng cấp, cải tạo khuôn viên, xây tường rào với kinh phí gần 200 triệu đồng. Không chỉ có trách nhiệm xây dựng, bảo vệ các thiết chế VHTT, người dân thôn Phú Nham còn tích cực triển khai các hoạt động, thành lập các đội nhóm sinh hoạt VHTT để các thiết chế VHTT phát huy hết công năng sử dụng.

Qua thực tiễn cho thấy, hầu hết các địa phương trên địa bàn tỉnh đã linh hoạt, giao việc quản lý các thiết chế VHTT và cơ sở vật chất cho các thôn, các hội, đoàn thể để nâng cao nhận thức và vai trò, trách nhiệm của người dân trong quá trình sử dụng các thiết chế VHTT. Để các thiết chế VHTT không bị lãng phí công năng sử dụng, các địa phương cần tiếp tục giao việc quản lý, sử dụng cho người dân. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong quản lý quy hoạch và tổ chức các hoạt động trong thiết chế VHTT cơ sở.

Bài và ảnh: Thùy Linh