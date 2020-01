Tăng cường công tác quản lý lễ hội dịp tết và mùa lễ hội

Một lễ hội ở TP Sầm Sơn.

Để thực hiện tốt công tác quản lý lễ hội trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và mùa lễ hội năm 2020, từ cuối năm 2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai các giải pháp cụ thể nhằm tăng cường công tác quản lý lễ hội trên địa bàn.

Cùng với việc Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Sầm Sơn đã được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt, dịp Tết Canh Tý và mùa lễ hội 2020 năm nay, các di tích như núi Trường Lệ, đền Độc Cước, Hòn Trống Mái, đền Tô Hiến Thành, đền Cô Tiên vẫn sẽ là những điểm đến hấp dẫn thu hút đông đảo nhân dân du khách thập phương tới tham quan, vãn cảnh, dâng hương. Ngay từ những ngày đầu tháng 1-2020, TP Sầm Sơn đã xây dựng kế hoạch, triển khai công tác quản lý các di tích, danh thắng, lễ hội dịp Tết Canh Tý này trên địa bàn. Theo đó, việc bố trí, sắp xếp các cửa hàng bán vàng hương, đồ lễ được bố trí hợp lý tạo sự thông thoáng, ngăn nắp cho các điểm di tích danh thắng. Bên cạnh đó, công tác quản lý về giá cả dịch vụ cũng được thành phố thực hiện theo quy định. Với tiêu chí xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện, thành phố sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm tại các điểm di tích, nhất là xóa bỏ hoàn toàn các tệ nạn bói toán, mê tín dị đoan, các trò vui chơi có thưởng núp bóng cờ bạc; tình trạng tự ý tăng giá dịch vụ vượt quá khung giá quy định, bảo đảm mọi điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân và du khách thập phương tới các điểm di tích, danh thắng dâng hương, du xuân, vãn cảnh. Đối với các lễ hội văn hóa truyền thống năm 2020, thành phố sẽ xây dựng các phương án, giải pháp tăng cường công tác quản lý để phát huy các giá trị, bản sắc văn hóa, mặt khác tiếp tục xây dựng hình ảnh một đô thị du lịch biển văn minh, thân thiện.

Vào dịp Tết Nguyên đán hàng năm, lượng du khách và nhân dân đổ về điểm du lịch tâm linh Phủ Na (xã Xuân Du, huyện Như Thanh) là rất lớn. Để bảo đảm an toàn cho du khách, huyện Như Thanh đã sớm triển khai các phương án quản lý lễ hội, trọng tâm là bố trí, sắp xếp khu vực bãi gửi xe, khu vực các hàng quán ăn uống, giải khát, bán đặc sản, đồ lưu niệm... một cách hợp lý, dẹp bỏ tình trạng chen lấn, xô đẩy khi dâng hương và tại khu vực xin nước cầu may. Đồng thời kiên quyết dẹp bỏ các trò vui chơi có thưởng núp bóng cờ bạc, bói toán, rút thẻ, mê tín dị đoan; tăng cường công tác tuyên truyền để người dân có ý thức hơn trong việc đi lễ hội.

Khu Di tích đền Sòng Sơn (thị xã Bỉm Sơn) cũng là một trong những điểm đến tâm linh thiêng nhất xứ Thanh. Lượng du khách và nhân dân tới với điểm du lịch này luôn ở mức cao, trong đó có cả du khách, nhân dân trong tỉnh và ngoài tỉnh. Trước đây, tình trạng lộn xộn trong việc buôn bán đồ lễ, dâng hương, đổi tiền lẻ, tử vi bói toán... khá phổ biến. Tuy vậy, từ 2-3 năm trở lại đây, thị xã Bỉm Sơn đã thực hiện nhiều giải pháp kịp thời, hiệu quả, bố trí sắp xếp khu di tích này bảo đảm an toàn giao thông (vì có đường sắt chạy qua), bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, kiên quyết bài trừ các hiện tượng mê tín dị đoan, tự ý nâng giá dịch vụ... Đối với huyện Hậu Lộc, thời gian qua, các cấp, ngành chức năng của huyện cũng đã triển khai các phương án tăng cường công tác quản lý lễ hội Xuân Canh Tý và mùa lễ hội năm 2020 tại khu di tích đền Bà Triệu. Do lượng du khách và người dân tới với điểm di tích này luôn tăng cao đột biến vào dịp tết, vì vậy, huyện chỉ đạo địa phương, các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm việc tới dâng hương, du xuân vãn cảnh của người dân và du khách được diễn ra thuận lợi, an toàn, xây dựng điểm di tích này theo tiêu chí văn minh, thân thiện, bảo vệ các giá trị văn hóa truyền thống của di tích và lễ hội hàng năm...

Từ cuối năm 2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tăng cường tuyên truyền, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công tác tổ chức và quản lý lễ hội dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, cũng như mùa lễ hội 2020. Đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch quản lý và tổ chức lễ hội; thành lập đoàn kiểm tra liên ngành; trực tiếp chỉ đạo quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn theo đúng quy định; kiểm soát chặt chẽ tổ chức phần lễ và phần hội; sắp xếp, bố trí các địa điểm đón tiếp hợp lý; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ, giữ gìn và bảo vệ các di tích, cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo và khu vực tổ chức lễ hội. Kiên quyết xử lý nghiêm tình trạng tăng, ép giá, đeo bám khách du lịch, ăn xin, trộm cắp, bói toán, mê tín dị đoan, cờ bạc dưới mọi hình thức. Quy hoạch, sắp xếp lại khu dịch vụ, xử lý triệt để các vi phạm về kinh doanh ăn uống không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo đảm vệ sinh môi trường; công khai quy hoạch các điểm vui chơi, giải trí trong khu vực lễ hội; quản lý đốt vàng mã đúng nơi quy định; quản lý và sử dụng tiền công đức công khai, minh bạch, đúng mục đích; nghiêm cấm hoạt động đổi tiền lẻ tại các di tích và lễ hội. Sẽ có 3 đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh thực hiện công tác kiểm tra việc thực hiện công tác tổ chức, quản lý lễ hội tại các địa phương trong tỉnh, đồng thời có cơ chế tiếp nhận và xử lý các thông tin về công tác lễ hội. Đối với các huyện, thị xã, thành phố có các di tích, lễ hội thu hút đông người dân và du khách, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu cử cán bộ cắm chốt tại địa bàn, trực tiếp theo dõi diễn biến lễ hội trên địa bàn; kiên quyết xử lý những vi phạm quy định trong tổ chức lễ hội.

Gia Khánh