Rạp chiếu phim mở cửa trở lại: Nhiều khuyến mại - khán giả vẫn e ngại

Sau thời gian tạm đóng cửa để phòng chống dịch COVID-19, các rạp chiếu phim trên địa bàn TP Thanh Hóa đã hoạt động trở lại từ ngày 9-5. Song đến thời điểm này, dù nỗ lực tung nhiều ưu đãi từ giá vé đến dịch vụ đi kèm, khán giả vẫn e dè khi đến xem phim tại rạp khiến tình trạng các rạp vẫn khá vắng vẻ.

Nhiều ưu đãi được các rạp tung ra để hút người xem trở lại rạp.

Rạp chiếu tung hàng loạt chương trình ưu đãi

Thói quen ra rạp xem phim không dễ mất đi. Nhưng, sau khoảng thời gian dài thực hiện giãn cách xã hội, ngoại trừ các “tín đồ điện ảnh”, xem phim chưa phải là nhu cầu quá bức thiết giữa những nỗi lo cơm áo gạo tiền, chuyện thất nghiệp, giảm lương… đang hiện hữu trong cuộc sống. Sau gần 1 tháng mở cửa, một số rạp chiếu phim tại TP Thanh Hóa đều khá thưa vắng so với trước đây. Vì vậy, hàng loạt chương trình khuyến mãi hấp dẫn được các rạp tung ra nhằm kéo khán giả trở lại rạp.

Rạp Lotte Cinema Thanh Hóa tung “chiêu” đến rạp mua 2 vé xem phim được tặng một hộp bỏng ngô cỡ vừa, mua 1 vé xem phim “Nắng 3: Lời hứa của cha” được tặng ngẫu nhiên một chiếc cốc phim.

Hay như rạp Beta CinePlex quyết định tri ân khán giả trở lại xem phim bằng việc đồng giá 30 nghìn đồng/vé tất cả các suất chiếu 2 bộ phim “Leo Da Vinci: Truy tìm kho báu” và “Harvie và bảo tàng ma thuật”. Beta còn thực hiện khuyến mãi đồng giá vé 40.000 đồng và tặng 1 hộp bỏng ngô cho mọi khung giờ xem vào thứ 3 hàng tuần.

Cùng với đó, các rạp chiếu cũng đảm an toàn cho khán giả với những biện pháp phòng ngừa dịch bệnh như: Đo thân nhiệt tại quầy vé và khu vực chờ, đứng giãn cách khi mua vé, thực hiện xịt khuẩn tại các phòng chiếu; kiểm tra thân nhiệt nhân viên trước khi vào ca làm...

Khán giả vẫn e ngại đến rạp

Rạp phim mở cửa trở lại nhưng không có tình trạng đông đúc như mọi khi. Thay vì khán giả đổ xô đến rạp bởi háo hức chờ đợi lâu ngày thì rạp chiếu lại trong tình trạng ảm đạm, vắng khách ngay cả vào ngày cuối tuần. Theo ghi nhận tại các rạp trên địa bàn thành phố, trong 2 ngày cuối tuần qua, số lượng khán giả đến thưởng thức các tác phẩm không đến mức thất vọng nhưng chưa mấy khả quan. Mặt khác, thông thường vào thời gian này, đối tượng khách đến các rạp là các bạn trẻ, học sinh, sinh viên vì đây là khoảng thời gian bắt đầu được nghỉ hè, nhưng hiện nay, học sinh vẫn đang phải học nên cũng hạn chế.

Rạp phim mở cửa sau giãn cách xã hội: Vấn đề là xem gì khi các phim bom tấn đồng loạt dời lịch chiếu.

Chia sẻ về vấn đề này, đại diện Beta CinePlex Thanh Hóa cho biết: “Vì còn tâm lý e dè đám đông nên lượng khách đến rạp không cao hơn so với trước đây. Tuy nhiên theo quan sát thì lượng khán giả đến rạp có phần đông hơn so với mong đợi của chúng tôi. Điều đó chứng tỏ đến rạp xem phim vẫn là phương thức giải trí được nhiều khán giả lựa chọn”.

Tình cảnh vắng vẻ của các rạp chiếu phim sau thời gian giãn cách xã hội cũng ít nhiều ảnh hưởng đến tâm lý người xem phim. “Trước đây, với tôi, việc đi xem phim là một sinh hoạt văn hóa bình thường. Mỗi lần đi xem phải đặt vé hay xếp hàng mua vé, mua đồ uống, bỏng ngô… cũng mang đến những cảm giác thú vị riêng. Bây giờ, đến rạp phim thưa thớt khách nên việc quyết định mua vé vào xem hay không cũng thấy phân vân”, chị Ngọc Thảo (Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa) chia sẻ.

Bên cạnh đó, các cụm rạp thời điểm này hiện không có quá nhiều phim mới, một phần cũng do các nhà sản xuất lùi kế hoạch phát hành. Những bộ phim bom tấn được mong đợi sẽ “làm mưa làm gió” trong mùa hè này như “Wonder Woman”, “Black Widow”, “No time to die”,… ấn định ngày phát hành ở nửa cuối năm nay. Thậm chí Universal đã hoãn “Fast 9” của Vin Diesel gần hẳn một năm so với dự kiến. “Mulan” phiên bản live-action là bom tấn chạy đua ra rạp sớm nhất nhưng khán giả cũng phải chờ đến tháng 7 để có thể thưởng thức.

Hiện tại các rạp đều có kế hoạch chiếu phim với một nửa là các phim mới ra rạp, một nửa là những phim ăn khách cũ được chiếu lại để kích cầu. Khán giả háo hức xem phim sau thời gian dài ở nhà là có, nhưng những phim đang chiếu ở rạp đều là những cái tên không quá nổi bật đủ để thu hút công chúng ra rạp thường xuyên.

Bạn Phạm Việt Hoàng, học sinh trường THPT chuyên Lam Sơn chia sẻ: “Dù rạp chiếu phim đã mở cửa, nhưng thời điểm này chưa có nhiều phim hấp dẫn. Những bộ phim đang chiếu toàn phim cũ em đã xem. Còn những bộ phim em mong chờ như “Black Widow”, “Mulan”… thì đều bị lùi lịch”.

Có thể thấy rằng việc mở cửa rạp trở lại là tín hiệu tích cực đối với ngành điện ảnh. Thế nhưng làm thế nào để giữ chân khán giả, từng bước khôi phục thói quen đến rạp sau thời gian dài là thách thức lớn đối với các nhà quản lý rạp chiếu thời gian này.

Quỳnh Anh