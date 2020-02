Quyết liệt phòng chống dịch nCoV tại các di tích, danh thắng, khu, điểm du lịch

Bên cạnh việc tạm dừng tất cả các lễ hội, hoạt động văn hóa, TDTT, ngành văn hóa, thể thao và du lịch, các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh đã có sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt, tăng cường công tác quản lý để tích cực ứng phó với dịch viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona (nCoV) tại các di tích, danh lam thắng cảnh.

Huyện Thường Xuân thông báo tạm dừng các hoạt động dâng hương, tham quan tại di tích đền Cửa Đạt.

Đền Cửa Đạt (huyện Thường Xuân) là một trong những di tích thu hút đông đảo du khách và nhân dân nhất trong tỉnh vào mỗi dịp Tết Nguyên đán hàng năm. Đây là điểm đến tâm linh có số lượng du khách bình quân trên 100 nghìn lượt người tới đi lễ đầu năm và tham quan, du xuân hằng năm. Tuy nhiên, dịp tết nguyên đán Canh Tý này, thực hiện các chỉ đạo theo công điện của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Thanh Hóa, trong những ngày đầu năm mới Canh Tý, huyện Thường Xuân đã chủ động không tổ chức lễ hội như những năm trước, mà chủ yếu tạo điều kiện để nhân dân và du khách tới dâng hương, đi lễ. Huyện cũng không tổ chức các hoạt động như hội chợ, văn hóa, văn nghệ, TDTT.

Lượng du khách tới đền Cửa Đạt đã giảm đáng kể sau khi huyện thông báo dừng lễ hội, các hoạt động dâng hương, tham quan

Ông Cầm Bá Huyến, Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin huyện Thường Xuân cho biết: Dịp Tết Canh Tý này, Đền Cửa Đạt chỉ thu hút khoảng 60.000 lượt người tới đi lễ, tham quan du xuân, bằng 1 nửa so với Tết Kỷ Hợi và tập trung trong khoảng thời gian từ ngày mồng 1 đến mồng 6 tháng Giêng. Từ ngày mồng 7 (tức ngày 31-1) đến nay lượng du khách đã giảm đáng kể. Đây cũng là khoảng thời gian huyện Thường Xuân tăng cường công tác tuyên truyền rộng rãi về công tác phòng chống dịch nCoV bằng nhiều hình thức. Ban quản lý Đền Cửa Đạt đã đặt pano thông báo tạm dừng mọi hoạt động dâng hương, tham quan tại di tích này, thông báo trên hệ thống loa truyền thanh của huyện, xã và tại đền để nhân dân, du khách được biết. Bên cạnh đó, huyện còn triển khai treo băng rôn, pano tại các cửa ngõ vào huyện, các tuyến đường chính trên địa bàn huyện, trung tâm các xã, thị trấn về công tác phòng chống dịch nói chung và việc tạm dừng các hoạt động lễ hội, dân hương, tham quan tại các di tích, danh thắng. Công tác tuyên truyền đã được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, bởi vậy, tại các điểm di tích, danh thắng, điểm du lịch của huyện dù ở thời điểm sát Rằm tháng Giêng nhưng hầu như không còn du khách lui tới. Việc chấp hành các chỉ đạo của trung ương, của tỉnh tại tất cả các điểm di tích trên địa bàn được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ.

Khuyến cáo của Bộ Y tế về công tác phòng dịch nCoV được đặt tại đền Cô Bơ và tất cả các di tích, danh thắng của huyện Hà Trung

Hà Trung cũng là một trong những địa phương có mật độ các di tích, danh thắng và lễ hội khá nhiều trên địa bàn vào dịp tết hằng năm, trong đó phải kể đến lễ khai ấn đền Trần (xã Yên Dương); điểm di tích tâm linh đền Cô Bơ (xã hà Sơn), cùng nhiều lễ hội cấp xã khác. Ông Nguyễn Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Hà Trung cho biết: Huyện đã có văn bản chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các ngành có liên quan tạm dừng mọi hoạt động tại di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, khu điểm du lịch; tạm dừng việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch để tránh tập trung đông người; kịp thời thông báo cho nhân dân và du khách biết và thực hiện.

Huyện Hà Trung treo pano thông báo tạm dừng lễ khai ấn, phát ấn và các hoạt động dâng hương, tham quan tại đền Trần (xã Yên Dương)

Trong đó, lễ khai ấn đền thờ Trần Hưng Đạo tại xã Yên Dương sẽ không tổ chức, hoạt động phát ấn cũng tạm dừng. Ban tổ chức lễ hội đền Trần thông báo rộng rãi bằng hệ thống loa truyền thanh tới đông đảo nhân dân, đồng thời in, treo thông báo tại khu di tích này để du khách được biết. Ban quản lý di tích đền Trần cũng đã ra thông báo tạm dừng, không tổ chức các hoạt động dâng hương, tham quan tại khu di tích đền Trần trong khoảng thời gian cao điểm tập trung phòng chống dịch nCoV. Huyện cũng đã cho in ấn thành pano khuyến cáo của Bộ Y tế về công tác phòng chống dịch nCoV, treo thông báo dừng tất cả các hoạt động dâng hương, tham quan tại tất cả các di tích, thông báo hàng ngày trên hệ thống loa truyền thanh của huyện và tại các di tích. Ngoài ra, huyện cũng đã thành lập đoàn công tác liên ngành, thực hiện kiểm tra, giám sát hàng ngày việc chấp hành tại các điểm di tích, đặc biệt là việc treo thông báo tại các điểm di tích, danh thắng, việc tuyên truyền; phối hợp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm phòng, chống dịch nCoV tại lễ hội, di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, khu điểm du lịch.

Lượng du khách đã giảm hẳn tại các di tích sau khi huyện Hà Trung ra thông báo tạm dừng tất cả các hoạt động dâng hương, tham quan

Tại đền Cô Bơ (xã Hà Sơn), điểm di tích tâm linh này đã ngừng mọi hoạt động dâng hương, tham quan, phía ngoài cổng đã được treo các pano với nội dung các khuyến cáo của Bộ Y tế về công tác phòng dịch, thông báo tạm ngừng hoạt động dâng hương, tham quan. Các hàng quán bán vàng mã, đồ lễ thắp hương cũng không còn hoạt động. Lượng du khách và nhân gần như đã vãn hẳn.

Cũng với sự vào cuộc quyết liệt như vậy, tại đền Sòng Sơn (thị xã Bỉm Sơn), các ngành chức năng và ban quản lý di tích này đã thông báo rộng rãi tới nhân dân và du khách về việc tạm dừng các hoạt động dân hương, đi lễ tại đây. Thị xã Bỉm Sơn cũng đã thành lập tổ công tác đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện tại di tích này, đồng thời thông báo rộng rãi bằng pano, loa để nhân dân và du khách được biết.

Việc treo thông báo tạm dừng lễ hội, hoạt động dâng hương, đi lễ, tham quan du xuân tại các điểm di tích, danh lam, thắng cảnh được nhiều địa phương trong tỉnh thực hiện nghiêm túc

Tại một số điểm di tích tâm linh thu hút đông lượng du khách như Phủ Na (Như Thanh), Am Tiên (Triệu Sơn), theo báo cáo của phòng Văn hóa – Thông tin các địa phương nói trên, hoạt động dâng hương, tham quan, du xuân đều đã được tạm ngừng và thông báo rộng rãi tới đông đảo nhân dân, du khách. Các huyện Triệu Sơn, Như Thanh cũng đã yêu cầu người đứng đầu các địa phương phải chịu trách nhiệm về công tác quản lý tại các di tích, danh thắng trên địa bàn, thực hiện nghiêm các chỉ đạo về công tác phòng chống dịch nCoV tại đây. Cũng qua báo cáo, so với những ngày đầu của Tết Nguyên đán Canh Tý, sau khi các địa phương ra thông báo dừng tất cả các hoạt động dâng hương, đi lễ, tham quan, lượng du khách và người dân đã giảm đáng kể.

Lượng du khách tới các điểm di tích, danh thắng của Sầm Sơn đã giảm đáng kể

Mặc dù vậy, tại một số điểm di tích, danh thắng trên địa bàn TP Sầm Sơn như đền Độc Cước, đền Cô Tiên vào chiều ngày 6-2 vẫn thu hút một lượng khách đáng kể. Hoạt động dâng hương, đi lễ, tham quan vẫn diễn ra tại các điểm di tích nói trên và nhiều du khách vẫn không đeo khẩu trang. Tại các di tích, danh thắng vẫn chưa có các pano, áp-phích thông báo, khuyến cáo người dân và du khách.

Hoạt động đi lễ, dâng hương, tham quan vẫn diễn ra tại đền Độc Cước (Sầm Sơn)

Trong bối cảnh đang phải tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch nCoV hiện nay, thiết nghĩ việc TP Sầm Sơn cần quyết liệt hơn trong công tác phòng chống dịch tại các điểm di tích, danh thắng; cần ra thông báo tạm dừng các hoạt động dâng hương, tham quan tại các tất cà các điểm di tích, danh thắng như các địa phương khác trong tỉnh đã triển khai khá hiệu quả vừa qua.

Nhiều du khách trong đó có cả trẻ em đi lễ tại đền Độc Cước (Sầm Sơn) không đeo khẩu trang

Trước những diễn biến phức tạp và khó lường của dịch bệnh do nCoV gây ra, ngày 6-2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã gửi công văn số 328 gửi Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh về hướng dẫn tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) tại lễ hội, di tích, danh lam thắng cảnh trên địa bàn toàn tỉnh trong đó tiếp tục thực hiện nghiêm việc dừng tổ chức các hoạt động dâng hương, tế lễ đông người, dừng tổ chức đón tiếp khách tại di tích, danh lam thắng cảnh, dừng tổ chức các dịch vụ kinh doanh hàng quán, viết sớ…tại khu vực di tích. Trong trường hợp nhân dân và du khách không biết thông tin dừng hoạt động vẫn đến tham quan, thực hiện nhu cầu tín ngưỡng tại di tích, ban quản lý di tích cần thông tin tuyên truyền, khuyến cáo, khuyến khích tạo điều kiện hỗ trợ cho nhân dân và du khách thực hiện nghiêm hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng, chống dịch; thông báo trên hệ thống bảng biển, tờ rơi, loa phát thanh của di tích, danh thắng, trên hệ thống đài truyền thanh xã, phường, thị trấn và xe tuyên truyền lưu động để người dân biết về việc tạm dừng tổ chức mọi hoạt động tại di tích. Tuyên truyền về các nội dung khuyến cáo, hướng dẫn của Bộ Y tế và cơ sở y yế trong tỉnh đối với việc phòng, chống dịch do virus nCoV; tổ chức phun thuốc khử trùng, tiêu độc quanh khu di tích, danh lam thắng cảnh và khu vực thờ tự. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thành lập các đoàn công tác đi kiểm tra việc thực hiện công tác phòng chống dịch nCoV tại các di tích, danh thắng trên địa bàn.

Sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm và kỷ cương của ngành văn hóa, thể thao và du lịch, các huyện, thị xã, thành phố trong công tác phòng chống và ứng phó với diễn biến của dịch bệnh nCoV tại các điểm di tích, danh lam, thắng cảnh, khu, điểm du lịch trên địa bàn toàn tỉnh là cực kỳ quan trọng. Việc tạm dừng các hoạt động dâng hương, đi lễ, tham quan, du xuân tại tất cả các di tích, danh thắng là nhiệm vụ cấp thiết phải được triển khai có hiệu quả, đồng bộ, trách nhiệm

